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    Черечесов: «В плане готовности это была лучшая игра сборной России»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги матча третьего тура группового этапа Евро-2020 против Дании.

    «Не сложился результат. План на игру выдерживался, у нас было несколько хороших моментов. К сожалению, мы не забили, и первый же полумомент у соперников завершился голом.

    На второй тайм вышли отыгрываться, соорудили гол сами себе. Перестроили игру, отыграли один мяч, хотели и дальше. При своем штрафном, соперник выбил его, быстрая контратака.

    Мы прекрасно знаем, как они контратакуют, поэтому построили так игру. Пропустили две контратаки и поплатились двумя голами. Поблагодарил футболистов за игру, они были к ней готовы. Другое дело, что она сложилась не в нашу пользу. Надо всe переоценить, сделать выводы.

    Сегодня в плане готовности – это была наша лучшая игра. Бельгийцы здесь в Копенгагене выиграли. Выходить на пик формы с Бельгией – это было бы странно.

    В игре случается, когда мы не забили два хороших момента, а они из ничего забили. Всем болельщикам привет. Болельщик имеет право переживать«, – сказал Черчесов.

    • Дания разгромила Россию со счетом 4:1.
    • Россияне вылетели с Евро-2020, заняв последнее место в группе.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 00:56
    Комментарии23
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      Рейтинг: +19

      Vitaga 33 секунды назад

      мде... с мозгами у черчесова совсем беда... как и с совестью. любой тренер после такого конфуза просто обязан признать свою несостоятельность и уйти в отставку сам

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      Рейтинг: +7912

      knikos 1 минуту назад

      Вы болельщики , вы и переживайте ! Вот так ! Ему пох ... лучшая игра , отвалите ...

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      Рейтинг: +2876

      neveldomha 2 минуты назад

      Увсе! За е пись закончилась, началась от е пись.

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      Рейтинг: +9943

      BRO_football 10 минут назад

      Просто "отличный" тренер. Говорит, что знал как контратакует Дания и специально строил против этого, но в итоге пропустили 2 гола от контратак. Вот что об этом можно сказать? Либо Черчесов плох в тактике игры, либо команда не может реализовать идеи тренера, либо и то, и другое.
      Подавай в отставку, пока не поздно! С таким тренером на Чемпионат мира не попадёшь!

      1
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      Рейтинг: +5020

      GoldPlayFIFARus9 16 минут назад

      Физрук! В очередной раз обделались, но всё равно сыграли ЛУЧШУЮ игру, за 10 матчей в год, 8 из которых поражение, контракт в несколько лямов баксов это слишком мало, надо срочно улучшить условия!!!

      1
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      Рейтинг: +3155

      Snek 21 минуту назад

      Вот что хотел сказать стасян: "Все простите, я обосрался, пусть РФС решает моё будущее, я буду просить отставки. За всё что я сделал, я должен отвечать сам".
      Но получилась херня какая-то.

      1
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      Рейтинг: +15302

      derrik2000 30 минут назад

      Правильно, фуфлыжник!

      "Хоть тушкой, хоть чучелом, но своё бабло, прописанное в контракте, заберу полностью!
      Даже не беспокойтесь."

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      Рейтинг: +7388

      САДЫЧОК 40 минут назад

      Любой тренер, который скажет:
      1. Не забрасывайте бездумно на Дзюбу
      2. При прессинге переводите мяч на другой фланг
      3. Всегда должен быть один свободный игрок, если нашу команду прессингуют.
      4. Не подавайте с фланга в борьбу на средней линии при прессинге нашей команды.

      — уже станет тренером !

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      Рейтинг: +2934

      FENIX-SL 44 минуты назад

      спасибо за пересказ
      пенальти кстати не было

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      Рейтинг: +1158

      serglider 45 минут назад

      Странно видеть овцевода во главе сборной! Будь мужиком - подай в отставку, твое призвание пасти овец, а не руководить сборной!

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