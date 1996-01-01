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    Дзюба – о вылете сборной с Евро: «Мы очень виноваты. А те, кто об этом мечтали, наслаждайтесь»

    Капитан сборной России Артем Дзюба извинился перед болельщиками за вылет с Евро-2020.

    «Прежде всего хотелось бы извиниться перед страной за такое поражение. Когда ты не забиваешь свои стопроцентные моменты… Мы все вместе выигрываем, все вместе проигрываем.

    Нам все рассказали, все разжевали и объяснили. Но когда ты на протяжении всего турнира сам себе привозишь голы, я не говорю, что кто-то условно – мы, игроки.

    Первый гол на ровном месте, все получается, но не забиваем свои стопроцентные моменты. На таком уровне это не прощается. У них полумомент — сумасшедший удар и гол. Только сократили отставание, замаячила надежда, но мы сами себя убиваем. Наверное, психология.

    Еще раз хочется извиниться. Мы очень виноваты. А те, кто об этом мечтали, наслаждайтесь. Можете нас материть. Наверное, вы будете правы», – сказал Дзюба.

    • Дания разгромила Россию со счетом 4:1.
    • Россия набрала 3 очка в 3 турах группового этапа Евро и заняла последнее место в группе.
    • Сборная пропустила 7 голов в группе Евро-2020. Больше было только в 1996 году.

    Дзюба – о поражении от Дании: «Мы любим искать себе приключения на жопу, сегодня обкакались»

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 08:59
    Комментарии20
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      Рейтинг: +282

      Юра мы всеPro 4 минуты назад

      Не сомневайся, наслаждаемся, а осенью , прОдолжим в ЛЧ.
      - Рукоблуд в составе, приговор для любой команды.

      0
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      Рейтинг: +8579

      NewLife 12 минут назад

      Вы, "дети лимита" любимцы тв, способны только на отмазки, а уровень ваш - Черчесов.

      1
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      Рейтинг: +813

      Andrew01 15 минут назад

      Никто не мечтал, кроме во Львове, мы все просто прекрасно понимали на что вы способны, вернее ни на что не способны

      0
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      Рейтинг: +1646

      spam2009 24 минуты назад

      Боже какое дно. Многие мечтали что бы уделались Вы, напущенные индюки, но ни один человек не желал неудачи сборной. Просто вы не сборная, вы сбродная

      3
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      Рейтинг: +203

      МасСуд 29 минут назад

      иди подрочи, *******

      0
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      Рейтинг: +1352

      кто там 44 минуты назад

      Эх рукоблудик. Мечты - это заветные желания человека. И то что вы в очередной раз обосрались - это не мечты кого либо, а лишь дело времени, каких то 90 минут, так как все и так знали(хоть и теплилась надежда о ничье) что вы никчёмные твари).

      Дания, мать его, Дания.. не спорю есть так крутые игроки, но в основном - это игроки середняков Италии, а некоторые и из команд своей страны, а вы же ЗВЁЗДЫ играющие в спартаке, зените, цска, которые не видят смысла переходить в европейские серядняки, т.к. это не ваш уровень)
      в общем дела сделано, отмучались, опозорились, теперь в отпуск. Потом великие разгромы *тамбовов* разных, обещания выйти из группы в ЛЧ/ЛЕ, обсёр там, красивые слова о том что в след году всё будет лучше и всё по кругу. Ничего в этой стране не меняется(

      5
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      Рейтинг: +1334

      mahan 46 минут назад

      Так никто и не радуется, и самое главное все кто разбираются в футболе знали, что так и будет. Тактика закидушек не работает. Вот к чему приводит когда нет нормального тренера у сборной. И лимит на легионеров. К сожалению тоже самое с нашими клубами сделают в евро кубках. Пора менять наш футбол

      4
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      Рейтинг: +3739

      mutabor0992 49 минут назад

      Дзюпа тебе уже в Сан-Марино сказали куда идти...Ты не послушал.p.s.А так же прихвати с собой 2/3 состава и чабана.

      4
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      Рейтинг: +380

      111ax 49 минут назад

      мечтать и не требуется, никто не удивлен, все было ожидаемо

      3
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      Рейтинг: +5286

      Добрый Бобер 51 минуту назад

      Да никто не мечтал. Просто есть люди, которые с реализмом смотрят на ситуацию и понимают, что у нас за сборная, а есть неадекваты, которым "хоть ссы в газа, всё божья роса". Первых, ты Артём, считаешь хейтерами, а вторых болельщиками.

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