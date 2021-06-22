Дзюба – о вылете сборной с Евро: «Мы очень виноваты. А те, кто об этом мечтали, наслаждайтесь»

Капитан сборной России Артем Дзюба извинился перед болельщиками за вылет с Евро-2020.

«Прежде всего хотелось бы извиниться перед страной за такое поражение. Когда ты не забиваешь свои стопроцентные моменты… Мы все вместе выигрываем, все вместе проигрываем.

Нам все рассказали, все разжевали и объяснили. Но когда ты на протяжении всего турнира сам себе привозишь голы, я не говорю, что кто-то условно – мы, игроки.

Первый гол на ровном месте, все получается, но не забиваем свои стопроцентные моменты. На таком уровне это не прощается. У них полумомент — сумасшедший удар и гол. Только сократили отставание, замаячила надежда, но мы сами себя убиваем. Наверное, психология.

Еще раз хочется извиниться. Мы очень виноваты. А те, кто об этом мечтали, наслаждайтесь. Можете нас материть. Наверное, вы будете правы», – сказал Дзюба.

Дания разгромила Россию со счетом 4:1.

Россия набрала 3 очка в 3 турах группового этапа Евро и заняла последнее место в группе.

Сборная пропустила 7 голов в группе Евро-2020. Больше было только в 1996 году.

Дзюба – о поражении от Дании: «Мы любим искать себе приключения на жопу, сегодня обкакались»