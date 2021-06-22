Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Дзюба – о вылете сборной с Евро: «Мы очень виноваты. А те, кто об этом мечтали, наслаждайтесь»

Дзюба – о вылете сборной с Евро: «Мы очень виноваты. А те, кто об этом мечтали, наслаждайтесь»

22 июня 2021, 08:59
32

Капитан сборной России Артем Дзюба извинился перед болельщиками за вылет с Евро-2020.

«Прежде всего хотелось бы извиниться перед страной за такое поражение. Когда ты не забиваешь свои стопроцентные моменты… Мы все вместе выигрываем, все вместе проигрываем.

Нам все рассказали, все разжевали и объяснили. Но когда ты на протяжении всего турнира сам себе привозишь голы, я не говорю, что кто-то условно – мы, игроки.

Первый гол на ровном месте, все получается, но не забиваем свои стопроцентные моменты. На таком уровне это не прощается. У них полумомент — сумасшедший удар и гол. Только сократили отставание, замаячила надежда, но мы сами себя убиваем. Наверное, психология.

Еще раз хочется извиниться. Мы очень виноваты. А те, кто об этом мечтали, наслаждайтесь. Можете нас материть. Наверное, вы будете правы», – сказал Дзюба.

  • Дания разгромила Россию со счетом 4:1.
  • Россия набрала 3 очка в 3 турах группового этапа Евро и заняла последнее место в группе.
  • Сборная пропустила 7 голов в группе Евро-2020. Больше было только в 1996 году.

Дзюба – о поражении от Дании: «Мы любим искать себе приключения на жопу, сегодня обкакались»

Источник: «Матч ТВ»
Чемпионат Европы Россия Дзюба Артем
Комментарии (32)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Plyash
1624342148
Кто об этом мечтал,дубина деревянная? Дзюба,дурачок тупорылый,ты скольких болельщиков сейчас оплевал,вся страна верила и болела,а ты одной фразой всех накрыл.Как же вы надоели,футболёры.Раньше за серебро тренеров увольняли,а наши ребята с поля со слезами уходили.А физрук в отставку не подаст?
Ответить
kvm
1624342246
иди волосы с ладони состриги...
Ответить
Старикан
1624342399
Лучше бы рот не открывал! Руками наверняка у него лучше получается... В Европу, говоришь собрался...Гы
Ответить
ruded
1624342584
Рукаку понимает, что с чабаном он всегда будет в обойме незаменимых, вот и дерзит..
Ответить
Иван Петров 1986
1624342689
Да ни в чем вы не виноваты. Лучше играть вы просто не умеете. Зато бабки получаете очень хорошие. И получается, что ж..у рвать не зачем.
Ответить
nik55
1624343106
только тупые как ты надеялись на чабана и хвалили бревно деревянное
Ответить
mutabor0992
1624343698
Дзюпа тебе уже в Сан-Марино сказали куда идти...Ты не послушал.p.s.А так же прихвати с собой 2/3 состава и чабана.
Ответить
mahan
1624343823
Так никто и не радуется, и самое главное все кто разбираются в футболе знали, что так и будет. Тактика закидушек не работает. Вот к чему приводит когда нет нормального тренера у сборной. И лимит на легионеров. К сожалению тоже самое с нашими клубами сделают в евро кубках. Пора менять наш футбол
Ответить
кто там
1624343999
Эх рукоблудик. Мечты - это заветные желания человека. И то что вы в очередной раз обосрались - это не мечты кого либо, а лишь дело времени, каких то 90 минут, так как все и так знали(хоть и теплилась надежда о ничье) что вы никчёмные твари). Дания, мать его, Дания.. не спорю есть так крутые игроки, но в основном - это игроки середняков Италии, а некоторые и из команд своей страны, а вы же ЗВЁЗДЫ играющие в спартаке, зените, цска, которые не видят смысла переходить в европейские серядняки, т.к. это не ваш уровень) в общем дела сделано, отмучались, опозорились, теперь в отпуск. Потом великие разгромы *тамбовов* разных, обещания выйти из группы в ЛЧ/ЛЕ, обсёр там, красивые слова о том что в след году всё будет лучше и всё по кругу. Ничего в этой стране не меняется(
Ответить
spam2009
1624345154
Боже какое дно. Многие мечтали что бы уделались Вы, напущенные индюки, но ни один человек не желал неудачи сборной. Просто вы не сборная, вы сбродная
Ответить
Главные новости
Мнение Мостового о скандальном пенальти в пользу «Зенита»
09:39
«Интер Майами» с помощью покера 39-летнего Месси победил со счетом 7:1
09:25
Скандальная победа «Зенита», дебют Батракова, «Краснодар» идет без потерь, «Локо» вновь проиграл и другие новости
01:57
1
Реакция Губерниева на новое поражение «Локомотива»
01:43
2
Дебют Батракова в «Галатасарае» описали одним прилагательным
01:27
2
Босс «Локомотива» выступил с важным обещанием
00:53
4
В Турции отреагировали на дебют Батракова
00:39
2
Статистика Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
00:21
1
Дивеев выступил с заявлением после удаления в Воронеже
00:05
8
Заявление «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
Вчера, 23:51
34
Все новости
Все новости
В РФС ответили, готовы ли подать заявку на проведение Евро-2036 в России
1 июля
3
ФотоПедри сменил имидж по случаю победы сборной Испании на Евро-2024
2024.07.30 10:06
3
Сухина считает, что Карасев мог бы работать на финале Евро-2024
2024.07.25 11:00
5
УЕФА оштрафовал 7 федераций за поведение фанатов на Евро-2024
2024.07.25 08:55
ВидеоРПЛ высмеяла зрелищность Евро-2024
2024.07.21 11:34
13
Сборная Англии ищет нового тренера по объявлению
2024.07.19 19:45
8
Игроки сборной Англии были удивлены поведением Беллингема на Евро-2024
2024.07.19 16:44
3
ФотоКукурелья покрасил волосы
2024.07.19 12:14
13
ФотоРейтинг сборных ФИФА после Евро и Кубка Америки
2024.07.18 12:20
4
Чеферин может остаться президентом УЕФА, несмотря на предыдущее заявление о невыдвижении в 2027 году
2024.07.18 11:45
3
Губерниев высказался о неудаче Кейна и победе Испании на Евро
2024.07.18 11:34
Мостовой: «Даже Федун в «Спартаке» выиграл больше Кейна»
2024.07.18 10:37
6
Мостовой сравнил себя с Нострадамусом и Кашпировским
2024.07.18 08:05
7
ВидеоДва игрока сборной Испании получили помидоры в честь победы на Евро-2024
2024.07.17 22:51
Ребров назвал вратаря, который стал для него открытием на Евро-2024
2024.07.17 21:34
Губерниев прокомментировал перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 20:35
13
Аленичев назвал лучшего футболиста Евро-2024 – это не Родри
2024.07.17 19:40
2
Нагучев высказался о перепалке Шнякина и Долецкой
2024.07.17 16:53
7
Спецпроект🏆 Евро-2024 оставил много воспоминаний, а сможете назвать прошлые турниры по главным событиям?
2024.07.17 13:51
Журавель вмешался в перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 13:23
9
Шнякин подробно высказался о претензиях Долецкой
2024.07.17 11:54
14
Реакция Генича на призыв Долецкой уволить его с «Матч ТВ»
2024.07.17 00:43
28
Журналистка Долецкая подробно расписала, за что нужно уволить Генича и Шнякина с «Матч ТВ»
2024.07.16 22:05
26
Черчесов назвал лучшего игрока Евро-2024
2024.07.16 20:40
2
Черчесов прокомментировал победу Испании на Евро-2024
2024.07.16 19:25
Определен лучший гол Евро-2024
2024.07.16 18:42
Шнякин ответил журналистке Долецкой, призвавшей уволить его и Генича с «Матч ТВ»
2024.07.16 16:10
17
Символическая сборная Евро-2024 по версии УЕФА
2024.07.16 15:57
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+