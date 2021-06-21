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    Дзюба – о поражении от Дании: «Мы любим искать себе приключения на жопу, сегодня обкакались»

    Капитан сборной России Артем Дзюба прокомментировал поражение от Дании в матче третьего тура группового этапа Евро-2020.

    «Хотелось бы извиниться перед всеми, кто верил. А те, кто об этом мечтали, можете нас материть и костерить, вы будете правы. Спасибо всем, кто до последнего верил. Мы сражались, бились. Хотели отыграться, но пропустили потом третий и четвертый.

    Атмосфера на стадионе была потрясающей. Это то, к чему надо стремиться. Так играть в футбол и так болеть.

    Не может быть у нас лучшим плеймекером в команде вратарь. А у нас все передачи идут вратарю, как только попадается хороший соперник. Ладно, бельгийцы, они выше уровнем. Но Дания примерно нашего уровня. Мы любим искать себе приключения на жопу, сегодня обкакались», – сказал Дзюба.

    • Дания разгромила Россию со счетом 4:1.
    • Россияне вылетели с Евро-2020, заняв последнее место в группе.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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    Комментарии11
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      Рейтинг: +9943

      BRO_football 26 минут назад

      Ну хотя бы адекватный комментарий дал. Признал, что обосрались, а не стал оправдываться и кого-то винить И на том спасибо.

      0
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      Рейтинг: +4001

      Из Твери Леха 33 минуты назад

      Можно зобнину микрофон передать? Хочется послушать его видение ситуации.

      0
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      Рейтинг: +2934

      FENIX-SL 46 минут назад

      дания примерно вашего уровня
      почему тогда в зенитах и спартаках играете

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      Рейтинг: +4001

      Из Твери Леха 56 минут назад

      Больше смешно с первого предложения) Интересно, кто же верил?)) Получается он по сути ни перед кем и не извиняется))

      1
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      Рейтинг: +2318

      Derzkiy1 58 минут назад

      Стой дальше и сравнивай себя с великими футболистами, это лучше всего получается ! А да забыл рукоблудить ещё

      2
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      Рейтинг: +11622

      ВетеR 1 час назад

      Вы обсираетесь причем всегда!!

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      Рейтинг: +196

      lipatov32 1 час назад

      Чувырло, ты уже давно обгадиля! Иди нах на пенсию, со всей пи.добратией!!!!

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      Рейтинг: +4375

      solodealer 1 час назад

      А чего вы ждали от игрока, если... тренер помалкивает? Ему - тренеру - видишь ли..."надо подумать...")))
      Пока это - лучший разбор полётов.
      Браво Артемий!

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      Рейтинг: +1549

      Spirit_78 1 час назад

      Как будет реагировать на эту ситуацию РФС? Будут какие-то структурные изменения?

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      Рейтинг: +4375

      solodealer > Spirit_78 1 час назад

      Вы "реакцию" на то, что произошло на Олимпиаде помните?
      Какие "структурные мзменения" заметили?))+

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      Рейтинг: +196

      lipatov32 > Spirit_78 1 час назад

      Ага, членчесову зарплату поднимут до 5 мл евро. Стыдоба мля!!!!

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