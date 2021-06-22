Дзюба – о поражении от Дании: «Мы любим искать себе приключения на жопу, сегодня обкакались»

Капитан сборной России Артем Дзюба прокомментировал поражение от Дании в матче третьего тура группового этапа Евро-2020.

«Хотелось бы извиниться перед всеми, кто верил. А те, кто об этом мечтали, можете нас материть и костерить, вы будете правы. Спасибо всем, кто до последнего верил. Мы сражались, бились. Хотели отыграться, но пропустили потом третий и четвертый.

Атмосфера на стадионе была потрясающей. Это то, к чему надо стремиться. Так играть в футбол и так болеть.

Не может быть у нас лучшим плеймекером в команде вратарь. А у нас все передачи идут вратарю, как только попадается хороший соперник. Ладно, бельгийцы, они выше уровнем. Но Дания примерно нашего уровня. Мы любим искать себе приключения на жопу, сегодня обкакались», – сказал Дзюба.