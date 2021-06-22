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  • Дзюба – о поражении от Дании: «Мы любим искать себе приключения на жопу, сегодня обкакались»

Дзюба – о поражении от Дании: «Мы любим искать себе приключения на жопу, сегодня обкакались»

22 июня 2021, 00:46
23

Капитан сборной России Артем Дзюба прокомментировал поражение от Дании в матче третьего тура группового этапа Евро-2020.

«Хотелось бы извиниться перед всеми, кто верил. А те, кто об этом мечтали, можете нас материть и костерить, вы будете правы. Спасибо всем, кто до последнего верил. Мы сражались, бились. Хотели отыграться, но пропустили потом третий и четвертый.

Атмосфера на стадионе была потрясающей. Это то, к чему надо стремиться. Так играть в футбол и так болеть.

Не может быть у нас лучшим плеймекером в команде вратарь. А у нас все передачи идут вратарю, как только попадается хороший соперник. Ладно, бельгийцы, они выше уровнем. Но Дания примерно нашего уровня. Мы любим искать себе приключения на жопу, сегодня обкакались», – сказал Дзюба.

  • Дания разгромила Россию со счетом 4:1.
  • Россияне вылетели с Евро-2020, заняв последнее место в группе.

Источник: Sport24
Чемпионат Европы Россия Дания Дзюба Артем
Комментарии (23)
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Spirit_78
1624312211
Как будет реагировать на эту ситуацию РФС? Будут какие-то структурные изменения?
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Derzkiy1
1624312890
Стой дальше и сравнивай себя с великими футболистами, это лучше всего получается ! А да забыл рукоблудить ещё
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BRO_football
1624314830
Ну хотя бы адекватный комментарий дал. Признал, что обосрались, а не стал оправдываться и кого-то винить И на том спасибо.
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Zenit_Zenit
1624328400
Дзюба, при всём уважении, кончай херню нести... ты прекрасно знаешь, кто что умеет в нашем футболе. И игроки и тренеры. Извинился? Молодец. А все остальное - лишнее.Футбол у нас - унылое гавно, а Черчесов не тренер уровня сборной страны. А наш чемпионат, за исключением пары - тройки игор в сезоне, не уровень футбола игры как таковой. Да и тебе пора тапки на гвоздь. Отдыхай.
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LGBT+
1624329542
я не сторонник хейтить Дзюбу, он игрок определенного уровня и плана. тем более, было заметно, он очень расстроен поражением. извиняться должен только усатый, а потом уволиться, так делают люди уважающие себя. вылет сборной, это итог его неудачных решений (он обосрался буквально во всём, и физ подготовке, и стратегии, и в ротации).
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Dr.Metal
1624332762
В сборной и тебе не место, Дзюба. Просто нулевой. Пусть лучше 18 летние мальчишки сыграют
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Play
1624332774
И это всё, что ты можешь сказать? Все кто мечтали о таком результате, можете материть? Да никто не мечтал, адекватные болельщики другого и не ждали просто.
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Аид666
1624333662
Мы сражались, бились. Это видел только у Головина... остальные больше отбывали номер...
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ruded
1624342737
Болельщикам нужен результат, а не остроумные отговорки. Рукаку в своем репертуаре
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Plyash
1624345479
А вы,друзья,как не дрочитесь Всё в футболисты не годитесь
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