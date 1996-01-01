Россия пропустила 7 голов в группе Евро-2020. Больше было только в 1996 году

Сборная России вылетела с Евро-2020, разгромно проиграв Дании со счетом 1:4 в матче третьего тура группового этапа.

Всего в трех матчах команда Станислава Черчесова пропустила семь голов. Еще три мяча им забила Бельгия.

Это второй худший показатель на групповом этапе крупного турнира в российской истории.

Больше сборная пропустила только на Евро-1996 – восемь голов. Тогда Черчесов провел две игры на турнире, будучи вратарем.