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    Россия пропустила 7 голов в группе Евро-2020. Больше было только в 1996 году

    Сборная России вылетела с Евро-2020, разгромно проиграв Дании со счетом 1:4 в матче третьего тура группового этапа.

    Всего в трех матчах команда Станислава Черчесова пропустила семь голов. Еще три мяча им забила Бельгия.

    Это второй худший показатель на групповом этапе крупного турнира в российской истории.

    Больше сборная пропустила только на Евро-1996 – восемь голов. Тогда Черчесов провел две игры на турнире, будучи вратарем.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 01:42
    Комментарии1
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      Рейтинг: +180

      TANNER 2 минуты назад

      И тут Черчесов, да елы палы. Где он там беда. Ох и не пойдет у него рыбный бизнес

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