Россия впервые в истории потерпела два крупных поражения в группе на Евро и ЧМ

Сборная России уступила Дании (1:4) в матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы.
Команда Станислава Черчесова потерпела два крупных поражения в группе на Евро-2020. Это худший показатель за всю историю выступления сборной России на крупных турнирах.
Ранее Россия лишь однажды потерпела два разгромных поражения на одном турнире – это случилось на Евро-2008. Команда Гуса Хиддинка крупно уступила Испании в группе (0:3) и в 1/2 финала (1:4).
- Россия набрала 3 очка в 3 турах группового этапа Евро и заняла последнее место в группе.
- Сборная пропустила 7 голов в группе Евро-2020. Больше было только в 1996 году.
- Черчесов обновил антирекорд по поражениям среди тренеров сборной России, уступив в 20 матчах.
Журналист Егоров: контракт Черчесова будет автоматически продлен, если Россия выйдет из группы на ЧМ-2022
Источник: Бомбардир.ру