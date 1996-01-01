Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    2 Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    3 Тест: футболист или порноактер?
    Тест: футболист или порноактер?

    Россия впервые в истории потерпела два крупных поражения в группе на Евро и ЧМ

    Сборная России уступила Дании (1:4) в матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы.

    Команда Станислава Черчесова потерпела два крупных поражения в группе на Евро-2020. Это худший показатель за всю историю выступления сборной России на крупных турнирах.

    Ранее Россия лишь однажды потерпела два разгромных поражения на одном турнире – это случилось на Евро-2008. Команда Гуса Хиддинка крупно уступила Испании в группе (0:3) и в 1/2 финала (1:4).

    • Россия набрала 3 очка в 3 турах группового этапа Евро и заняла последнее место в группе.
    • Сборная пропустила 7 голов в группе Евро-2020. Больше было только в 1996 году.
    • Черчесов обновил антирекорд по поражениям среди тренеров сборной России, уступив в 20 матчах.

    Журналист Егоров: контракт Черчесова будет автоматически продлен, если Россия выйдет из группы на ЧМ-2022

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:59
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +66481

      insider_retro 15 минут назад

      К сожалению, Сборная достигла уровня, когда на ней теперь все стараются взять очки и сделать нужную разницу мячей... По ходу - это надолго...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6776

      Старикан 37 минут назад

      Такого позорища в ближайших десятилетиях нам не испытать... потому, что не видать нам ни ЧМ, ни ЧЕ!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23240

      silver29 39 минут назад

      После распада СССР футбол в России еще кое как держался на плаву , величайшей ошибкой было считать успехом выступление на ЧМ 2018, после жуткого фарта лысого его оставили почивать на лаврах, вот даже вчера когда надо было не просто ничейку сгонять, а показать атакующий агрессивный футбол этот недотренер опять сделал ставку на забросы шлюбе ((( Играем для вас, позорим тоже вас.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    86655
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66480
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru