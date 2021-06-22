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  • Россия впервые в истории потерпела два крупных поражения в группе на Евро и ЧМ

Россия впервые в истории потерпела два крупных поражения в группе на Евро и ЧМ

22 июня 2021, 07:59
19

Сборная России уступила Дании (1:4) в матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы.

Команда Станислава Черчесова потерпела два крупных поражения в группе на Евро-2020. Это худший показатель за всю историю выступления сборной России на крупных турнирах.

Ранее Россия лишь однажды потерпела два разгромных поражения на одном турнире – это случилось на Евро-2008. Команда Гуса Хиддинка крупно уступила Испании в группе (0:3) и в 1/2 финала (1:4).

  • Россия набрала 3 очка в 3 турах группового этапа Евро и заняла последнее место в группе.
  • Сборная пропустила 7 голов в группе Евро-2020. Больше было только в 1996 году.
  • Черчесов обновил антирекорд по поражениям среди тренеров сборной России, уступив в 20 матчах.

Журналист Егоров: контракт Черчесова будет автоматически продлен, если Россия выйдет из группы на ЧМ-2022

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат Европы Россия
Комментарии (19)
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Старикан
1624338659
Такого позорища в ближайших десятилетиях нам не испытать... потому, что не видать нам ни ЧМ, ни ЧЕ!!!
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insider_retro
1624339958
К сожалению, Сборная достигла уровня, когда на ней теперь все стараются взять очки и сделать нужную разницу мячей... По ходу - это надолго...
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Masteralex
1624341660
всё что я видел в матчах сборной, это постоянные пасы назад, находимся у штрафной соперника, можно пытаться создать опасный момент, 2-3 паса и мяч у вратаря, это не футбол, это чмошный антифутбол, который навязывает усатый, его надо полюбому менять и брать тренера, за поражения которого будет хоть не стыдно, потому что игроки шли атаковали да, дно ещё не пробито, чтобы пробить его надо чтобы во время одного из таких пасов назад забить себе в каком-нибудь очень решающем матче Головина с Миранчуком замордовали так, что они не знали что делать, играть нормально или обсираться по задумке тренера, в итоге обсирались, потому что не понимают такого антифутбола
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Plyash
1624342848
Ещё одно очередное "достижение" чабана....ой,простите,заслуженного тренера России Черчесова.По совместительству - величайшего словоблуда в истории нашего футбола.
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САДЫЧОК
1624343777
Сейчас Самое Главное выгнать этого Самодура Позорника ! Сам . он не уйдёт !
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vladimir-7
1624344672
В кабинете у Дюкова надо повесить плакат: " Срочно выгнать Черчесова" и сам будет читать каждый день.
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diadushka
1624347694
в КВН шутка была назвать такси "Сборная России по футболу" с девизом - "мы приезжаем домой первыми"!
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DemSerg
1624347933
Если чабан останется - впереди новые рекорды.
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JTherry
1624348394
Дивеев после этого разгрома тоже думает, что и сборная Дании "ничего не показала"? кто нашим игрокам вшивает в мозг эту идиотскую отмазку, после разгромов поливать соперника?
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Valeryu
1624636922
Я уже ничего не жду
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