Россия впервые в истории потерпела два крупных поражения в группе на Евро и ЧМ

Сборная России уступила Дании (1:4) в матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы.

Команда Станислава Черчесова потерпела два крупных поражения в группе на Евро-2020. Это худший показатель за всю историю выступления сборной России на крупных турнирах.

Ранее Россия лишь однажды потерпела два разгромных поражения на одном турнире – это случилось на Евро-2008. Команда Гуса Хиддинка крупно уступила Испании в группе (0:3) и в 1/2 финала (1:4).

Россия набрала 3 очка в 3 турах группового этапа Евро и заняла последнее место в группе.

Сборная пропустила 7 голов в группе Евро-2020. Больше было только в 1996 году.

Черчесов обновил антирекорд по поражениям среди тренеров сборной России, уступив в 20 матчах.

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