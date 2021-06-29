Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Арустамян: «В РФС идет полемика насчет отставки Черчесова. Главное сомнение – кто должен стать его преемником»

Арустамян: «В РФС идет полемика насчет отставки Черчесова. Главное сомнение – кто должен стать его преемником»

29 июня 2021, 10:47
82

Комментатор Нобель Арустамян сообщил о возможной отставке Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России.

«Совсем скоро состоится внеочередной исполком РФС. Там пойдет речь о работе и дальнейшей судьбе Станислава Черчесова.

Ранее тренер сборной России должен был выступить на техническом комитет РФС, который неожиданно был перенесен. Злые языки, которым не всегда стоит верить, говорят: все мероприятия, связанные со сборной, перенесены на июль в связи с завтрашней прямой линией Владимира Путина. На ней президенту России наверняка зададут вопрос о сборной на Евро.

Уже сейчас руководство РФС обсуждает тему тренера сборной. Она не мертворожденная и не искусственная – нет, она и правда сидит в умах боссов нашего футбола.

Насколько мне известно, некоторые члены исполкома дадут весьма категоричную оценку выступлению России на Евро – и конкретно работе Черчесова. Это заседание может стать решающим для тренера.

Оцениваю вероятность отставки Черчесова как реальную. Полемика на этот счет в РФС есть, но еще раз повторим: история точно на повестке дня, а разнообразные консультации ведутся.

Главное на сегодня сомнение – кто должен стать преемником Черчесова в сборной России. Ясности на этот счет пока нет», – написал Арустамян.

  • Сборная России заняла последнее место в группе на чемпионате Европы, набрав 3 очка.
  • Россия допустила больше всех результативных ошибок на Евро-2020.
  • Сборная пропустила 7 голов в группе. Больше было только в 1996 году.

Черчесов: «Видим и свет в конце тоннеля, и дверь, куда идти. Не слепые, разберемся»

Агент Варга: «Черчесов – очень принципиальный. Он сам уйдет из сборной, если почувствует, что не может приносить пользу»

Источник: телеграм-канал Нобеля Арустамяна
Чемпионат Европы Россия Черчесов Станислав Арустамян Нобель
Комментарии (82)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Файдаэн
1624953149
Должен быть единственный тренер, который руководил сборной и не проиграл ни одного матча. Юрий Павлович Сёмин!
Ответить
САДЫЧОК
1624955680
Просто ППЦ ! ..Полемика...преемник ! Нах Никакой полемики ! Выгнать с Позором .Назначить или Бердыева , имевшего успехи -либо иностранного Успешного тренера !
Ответить
99-й
1624955841
Да поставьте хоть кого, хоть чёрта лысого, хм... хотя секундочку...
Ответить
21082014
1624956237
Отставка черчесова огромных проблем в российском футболе не решит,но оставлять его на посту-преступление.
Ответить
FanatSerj
1624957302
Полемика у них в РФС, вы то футболистов спросите, им то выступать под его началом, а не вам, а то вы сейчас назначите, потом его сольют вместе с отбором на ЧМ2022. А вот депремировать Устатого вполне можно и нужно, а то насыпали ему два мешка капусты, вполне шашлыками обойдется )) И остальных кухарок тоже меньше слушать, а то футбольных экспертов как грязи, а второй БАМ строить некому.
Ответить
Алехсбургер.
1624960816
Хватит Лысого гонять)) Давайте,если попадём в катар,там поржём ещё.. а уж потом.. Ветер перемен! Поставим Непомнящего и держите нас семеро.!))
Ответить
insider_retro
1624962491
Логично... Какая реакция будет на ПЛ, в том русле чиновники-приспособленцы и сварганят выводы... Пока - табу.. Но то, что уже задумались по фигуре Стаса - уже хорошо...
Ответить
OldenVad
1624966874
Ну снимут Черчесова, что лучше играть будем или топ игроки от этого появятся. В нашем случае надо менять всю систему, начиная с министерства спорта. И да, вопросы Путину, это постановка.
Ответить
владимир миронов
1624968034
ДОжили, некем заменить старшего чабана. Да из любого подпаска был бы какой-то толк. А здесь у руля сборной почти великой страны стоит недоразумение с хамскими повадками.
Ответить
Shinra
1624968661
Там не только тренера, всю сборную надо распускать и набирать молодых, результата так и так нет, а они хотя бы с отдачей будут играть.
Ответить
Главные новости
«Галатасараю» посоветовали еще одного россиянина
10:23
Семак прокомментировал сомнительную победу «Зенита» над «Факелом»
10:15
5
Заработавший пенальти в Воронеже игрок «Зенита» прокомментировал скандальный эпизод
09:59
15
Мнение Мостового о скандальном пенальти в пользу «Зенита»
09:39
3
«Интер Майами» с помощью покера 39-летнего Месси победил со счетом 7:1
09:25
Скандальная победа «Зенита», дебют Батракова, «Краснодар» идет без потерь, «Локо» вновь проиграл и другие новости
01:57
1
Реакция Губерниева на новое поражение «Локомотива»
01:43
2
Дебют Батракова в «Галатасарае» описали одним прилагательным
01:27
3
Босс «Локомотива» выступил с важным обещанием
00:53
8
В Турции отреагировали на дебют Батракова
00:39
2
Все новости
Все новости
В РФС ответили, готовы ли подать заявку на проведение Евро-2036 в России
1 июля
3
ФотоПедри сменил имидж по случаю победы сборной Испании на Евро-2024
2024.07.30 10:06
3
Сухина считает, что Карасев мог бы работать на финале Евро-2024
2024.07.25 11:00
5
УЕФА оштрафовал 7 федераций за поведение фанатов на Евро-2024
2024.07.25 08:55
ВидеоРПЛ высмеяла зрелищность Евро-2024
2024.07.21 11:34
13
Сборная Англии ищет нового тренера по объявлению
2024.07.19 19:45
8
Игроки сборной Англии были удивлены поведением Беллингема на Евро-2024
2024.07.19 16:44
3
ФотоКукурелья покрасил волосы
2024.07.19 12:14
13
ФотоРейтинг сборных ФИФА после Евро и Кубка Америки
2024.07.18 12:20
4
Чеферин может остаться президентом УЕФА, несмотря на предыдущее заявление о невыдвижении в 2027 году
2024.07.18 11:45
3
Губерниев высказался о неудаче Кейна и победе Испании на Евро
2024.07.18 11:34
Мостовой: «Даже Федун в «Спартаке» выиграл больше Кейна»
2024.07.18 10:37
6
Мостовой сравнил себя с Нострадамусом и Кашпировским
2024.07.18 08:05
7
ВидеоДва игрока сборной Испании получили помидоры в честь победы на Евро-2024
2024.07.17 22:51
Ребров назвал вратаря, который стал для него открытием на Евро-2024
2024.07.17 21:34
Губерниев прокомментировал перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 20:35
13
Аленичев назвал лучшего футболиста Евро-2024 – это не Родри
2024.07.17 19:40
2
Нагучев высказался о перепалке Шнякина и Долецкой
2024.07.17 16:53
7
Спецпроект🏆 Евро-2024 оставил много воспоминаний, а сможете назвать прошлые турниры по главным событиям?
2024.07.17 13:51
Журавель вмешался в перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 13:23
9
Шнякин подробно высказался о претензиях Долецкой
2024.07.17 11:54
14
Реакция Генича на призыв Долецкой уволить его с «Матч ТВ»
2024.07.17 00:43
28
Журналистка Долецкая подробно расписала, за что нужно уволить Генича и Шнякина с «Матч ТВ»
2024.07.16 22:05
26
Черчесов назвал лучшего игрока Евро-2024
2024.07.16 20:40
2
Черчесов прокомментировал победу Испании на Евро-2024
2024.07.16 19:25
Определен лучший гол Евро-2024
2024.07.16 18:42
Шнякин ответил журналистке Долецкой, призвавшей уволить его и Генича с «Матч ТВ»
2024.07.16 16:10
17
Символическая сборная Евро-2024 по версии УЕФА
2024.07.16 15:57
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+