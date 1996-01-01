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    Арустамян: «В РФС идет полемика насчет отставки Черчесова. Главное сомнение – кто должен стать его преемником»

    Комментатор Нобель Арустамян сообщил о возможной отставке Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России.

    «Совсем скоро состоится внеочередной исполком РФС. Там пойдет речь о работе и дальнейшей судьбе Станислава Черчесова.

    Ранее тренер сборной России должен был выступить на техническом комитет РФС, который неожиданно был перенесен. Злые языки, которым не всегда стоит верить, говорят: все мероприятия, связанные со сборной, перенесены на июль в связи с завтрашней прямой линией Владимира Путина. На ней президенту России наверняка зададут вопрос о сборной на Евро.

    Уже сейчас руководство РФС обсуждает тему тренера сборной. Она не мертворожденная и не искусственная – нет, она и правда сидит в умах боссов нашего футбола.

    Насколько мне известно, некоторые члены исполкома дадут весьма категоричную оценку выступлению России на Евро – и конкретно работе Черчесова. Это заседание может стать решающим для тренера.

    Оцениваю вероятность отставки Черчесова как реальную. Полемика на этот счет в РФС есть, но еще раз повторим: история точно на повестке дня, а разнообразные консультации ведутся.

    Главное на сегодня сомнение – кто должен стать преемником Черчесова в сборной России. Ясности на этот счет пока нет», – написал Арустамян.

    • Сборная России заняла последнее место в группе на чемпионате Европы, набрав 3 очка.
    • Россия допустила больше всех результативных ошибок на Евро-2020.
    • Сборная пропустила 7 голов в группе. Больше было только в 1996 году.

    Черчесов: «Видим и свет в конце тоннеля, и дверь, куда идти. Не слепые, разберемся»

    Агент Варга: «Черчесов – очень принципиальный. Он сам уйдет из сборной, если почувствует, что не может приносить пользу»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Нобеля Арустамяна

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    Сегодня, 10:47
    Комментарии39
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      Рейтинг: +425

      mama1991 1 минуту назад

      че вы прицепились к черчесу? он из г о в н а конфетку пытается слепить... вся система никакая... если спортинтернат 19 летних пацанов в лице брюге в лч зенит унизили, о чем говорить? и не рассказывайте что по мимо этих футболистов в стране много ребят, их нет....

      0
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      Рейтинг: +1500

      roman230582 5 минут назад

      Наш чемпионат неконкурентноспособен, а игроки наши за редким исключением в европу ехать не хотят. С этим надо что-то делать. С детским спортом, с лимитом.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1252

      21082014 7 минут назад

      Отставка черчесова огромных проблем в российском футболе не решит,но оставлять его на посту-преступление.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +27077

      VVM1964 12 минут назад

      " Полемика " - Ооо это точно про нас !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +449

      99-й 13 минут назад

      Да поставьте хоть кого, хоть чёрта лысого, хм... хотя секундочку...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7554

      САДЫЧОК 16 минут назад

      Просто ППЦ ! ..Полемика...преемник !
      Нах Никакой полемики !
      Выгнать с Позором .Назначить или Бердыева , имевшего успехи -либо иностранного Успешного тренера !

      3
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      ...
      Рейтинг: +5762

      Томик > САДЫЧОК 13 минут назад

      Вот примерно так и хотел написать. "полемика" блеать... Тут два варианта - пинком под жопу или дверь открыть и показать куда идти.

      3
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      ...
      Рейтинг: +27077

      VVM1964 > Томик 3 минуты назад

      " — Был у нас толмач-немчин. Ему переводить, а он лыка не вяжет. Мы его в кипятке и сварили.
      — НЕЛЬЗЯ ТАК С ПЕРЕВОДЧИКАМИ ОБРАЩАТЬСЯ. " ))) ( ХФ " Иван Васильевич меняет профессию )

      0
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      Рейтинг: +610

      kosmonaft 26 минут назад

      мне почему то кажется всё это бесполезно у нас игроки такие они что в клубах когда в еврокубках играют выходят на поле уже с мыслью в голове что они слабее и играют на отбой нужно новое поколение ждать которое не будет бояться а вот появиться оно или нет тут не от главного тренера зависит

      2
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      ...
      Рейтинг: +10923

      ilichkadr > kosmonaft 15 минут назад

      Не, именно от главного тренера всё и зависит. Кого наберёт, как научит, как настроит на игру......отсюда и результат.
      P.S. Вчерашняя игра сборной Швейцарии тому подтверждение. Малоизвестный Петкович без единой звезды создал шикарную команду! Это и есть работа тренера.

      0
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      ...
      Рейтинг: +7554

      САДЫЧОК > kosmonaft 13 минут назад

      Да , отличные у нас игроки ! Только с ними работать Надо !
      Из этого соства только должен остаться Дивеев , Марио , Кузяев , Миранчук и Головин с Кудряшовым в запасе .

      0
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      ...
      Рейтинг: +6359

      Cleaner > kosmonaft 13 минут назад

      Наши игроки - ЖЕРТВЫ. Жертвы системы. Когда еще с детских команд в состав попадают не те, кто лучше, а те, чьи родители дали на лапу тренеру или еще какому футбольному начальничку. Годам к 15-ти в командах остаются только блатные или проплаченные ребята. А к 19-ти годам им становится пофиг на футбол, они бабло моют. Деньги становятся для них ГЛАВНЫМ в футболе...(((

      3
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      Рейтинг: +610

      kosmonaft > ilichkadr 12 минут назад

      так если они в клубах играют на отбой они так приучины мне кажется в сборной их переделать не получиться но посмотрим будем верить в чудо

      0
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      Рейтинг: +610

      kosmonaft > Cleaner 11 минут назад

      тут согласен

      0
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      ...
      Рейтинг: +7554

      САДЫЧОК > Cleaner 10 минут назад

      Всё правильно ! И с тренерами точно так же ...Нижний Новгород , Ротор , выгнал успешного Хацкевича и др !
      Такая же борода и в юношеских командах !

      0
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      Рейтинг: +610

      kosmonaft > САДЫЧОК 10 минут назад

      про дивеева я бы поспорил он медленный и как мне показалось играет только на отбой даже не старается атаку начать точным пасом

      0
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      ...
      Рейтинг: +10923

      ilichkadr > kosmonaft 3 минуты назад

      Не нужно таких брать. В советское время играющих поперек и назад убирали из команды.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8686

      NewLife 33 минуты назад

      Хотелось бы узнать, кто в РФС отвечает за селекцию.... тренеров.

      0
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      ...
      Рейтинг: +23546

      silver29 > NewLife 29 минут назад

      Да скорей всего никто ((( коллективная безиннициативность. Лизоблюдство и лесть, достаточно посмотреть как депутат Газзаев общается с Президентом, только хвала и оды, а где заявление о проблемах и просьбы о помощи ? При таком подходе только деградация.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10923

      ilichkadr > NewLife 28 минут назад

      Какая на фиг селекция, если там из бывших футболистов только А.Кавазашвили и почётный президент Н. Симонян.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18695

      vladimir-7 > NewLife 26 минут назад

      Президент Дюков, а до него, знаменитый Мудко

      1
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      ...
      Рейтинг: +6359

      Cleaner > ilichkadr 21 минуту назад

      И обоим им под сто лет! Они как Терешкова в думе - сидят для мебели, ничего не решают, поддакивают начальству и получают денежное вознаграждение.

      4
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      ...
      Рейтинг: +6359

      Cleaner > NewLife 20 минут назад

      Хорошо Вы пошутили.)))

      0
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      ...
      Рейтинг: +8686

      NewLife > vladimir-7 18 минут назад

      И тот и другой видные специалисты и эксперты в футболе)).

      1
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      ...
      Рейтинг: +18695

      vladimir-7 > NewLife 11 минут назад

      Даже заменить их нет кандидатур, так прилипли
      к креслам, что при желании не оторвать.

      1
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      ...
      Рейтинг: +10923

      ilichkadr > Cleaner 10 минут назад

      Ага. Один уже выжил из ума, второй теряет ориентиры.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6359

      Cleaner 34 минуты назад

      А что, нет желающих. Или Стасик лучше всех? Если РФС хочет видеть нашу сборную на ЧМ, Черчесова нужно снимать.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4398

      Павелий 35 минут назад

      Бердыев свободен!

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      Рейтинг: +10923

      ilichkadr > Павелий 31 минуту назад

      Туркменбашы не пойдёт, поскольку дорожит своей репутацией.

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      Рейтинг: +18695

      vladimir-7 > Павелий 16 минут назад

      Есть две кандидатуры, свободные от команд РПЛ, это
      Ю.П. Семин и К.Б. Бердыев. Оба тренера имеют опыт
      работы тренерами и успеют подготовить сборную
      команду к ЧМ-2022. Что касается Черчесова, то надо его немедленно гнать с поста главного тренера сборной.

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      Рейтинг: +18695

      vladimir-7 > vladimir-7 45 секунд назад

      Кстати оба хорошо знают наших футболистов и
      им проще отобрать игроков в сборную и они оба
      следят за нашим футболом и понимают все проблемы.

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