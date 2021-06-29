Арустамян: «В РФС идет полемика насчет отставки Черчесова. Главное сомнение – кто должен стать его преемником»

Комментатор Нобель Арустамян сообщил о возможной отставке Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России.

«Совсем скоро состоится внеочередной исполком РФС. Там пойдет речь о работе и дальнейшей судьбе Станислава Черчесова.

Ранее тренер сборной России должен был выступить на техническом комитет РФС, который неожиданно был перенесен. Злые языки, которым не всегда стоит верить, говорят: все мероприятия, связанные со сборной, перенесены на июль в связи с завтрашней прямой линией Владимира Путина. На ней президенту России наверняка зададут вопрос о сборной на Евро.

Уже сейчас руководство РФС обсуждает тему тренера сборной. Она не мертворожденная и не искусственная – нет, она и правда сидит в умах боссов нашего футбола.

Насколько мне известно, некоторые члены исполкома дадут весьма категоричную оценку выступлению России на Евро – и конкретно работе Черчесова. Это заседание может стать решающим для тренера.

Оцениваю вероятность отставки Черчесова как реальную. Полемика на этот счет в РФС есть, но еще раз повторим: история точно на повестке дня, а разнообразные консультации ведутся.

Главное на сегодня сомнение – кто должен стать преемником Черчесова в сборной России. Ясности на этот счет пока нет», – написал Арустамян.

Сборная России заняла последнее место в группе на чемпионате Европы, набрав 3 очка.

Россия допустила больше всех результативных ошибок на Евро-2020.

Сборная пропустила 7 голов в группе. Больше было только в 1996 году.

Черчесов: «Видим и свет в конце тоннеля, и дверь, куда идти. Не слепые, разберемся»

Агент Варга: «Черчесов – очень принципиальный. Он сам уйдет из сборной, если почувствует, что не может приносить пользу»