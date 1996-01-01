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    Сборная России допустила больше всех результативных ошибок на Евро-2020

    Россия проиграла Дании (1:4) в матче 3-го тура группового этапа Евро-2020.

    Во вчерашней игре команда Станислава Черчесова допустила третью результативную ошибку на турнире, сообщает Opta. Россия лидирует по этому показателю на чемпионате Европы.

    • Россия заняла последнее место в группе, набрав 3 очка.
    • Сборная пропустила 7 голов в группе Евро-2020. Больше было только в 1996 году.
    • Россия впервые в истории потерпела два крупных поражения в группе на Евро и ЧМ.

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    Источник: Opta

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    Сегодня, 10:16
    Комментарии12
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      Рейтинг: +48375

      portero 2 минуты назад

      С завидным преимуществом плепзали вмем свой говно уровень, днищенские миллионеры пешеходы, одни говно понты...
      Черчеса на куй и новую сборную набирать..

      0
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      Рейтинг: +285

      папа сибиряк 42 минуты назад

      это наши скрепы, наши традиции

      1
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      Рейтинг: +23177

      Боцман59rus 1 час назад

      у чабана настолько интеллектуальный футбол, чтт даже Зобнин превратился в полено

      2
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      ...
      Рейтинг: +626

      Zenit_Zenit > Боцман59rus 10 минут назад

      Он и был полено, у Черчесова стал неотесанным полено, только и всего...

      1
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      Рейтинг: +23268

      silver29 1 час назад

      А еще самая красивая форма.

      2
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      Рейтинг: +8832

      Вомбат 1 час назад

      Только ленивый не писал перед Евро, что так оно и будет. Так что на этот раз наши ожидания не обмануты. Но футбол российский еще не достиг дна. РПЛ еще в первой десятке Европы, а Россия с четвертой десятке сборных мира. В Европе почти полста футбольных лиг, а в мире около 200 футбольных сборных. Есть куда падать. Вперед, Черчесов!

      4
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      Рейтинг: +819

      Andrew01 > Вомбат 42 минуты назад

      Ну хоть сейчас оправдали ожидания хD)))))))

      0
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      Рейтинг: +28216

      oyabun 1 час назад

      Ушел спать после 2-го гола. Всё стало ясно. Правильно пишут - это не провал, это просто законное место нашей сборной.

      3
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      Рейтинг: +218

      valiknavashinsky > oyabun 1 час назад

      А я получал удовольствие до финального свистка,как нашу сборную раком загинали!!!

      2
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      Рейтинг: +2279

      BlackMurder > valiknavashinsky 1 час назад

      и я тоже получал удовольствие ,что вашу сборную раком и без суда и следствия

      2
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      Рейтинг: +218

      valiknavashinsky > BlackMurder 1 час назад

      В точку!!!Без всяких саммитов в Женеве.

      2
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      Рейтинг: +2328

      Иван Петров 1986 1 час назад

      Всем нужно понять, что наш футбол уже достиг дна. Так же как и все в стране.

      4
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