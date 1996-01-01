Сборная России допустила больше всех результативных ошибок на Евро-2020

С завидным преимуществом плепзали вмем свой говно уровень, днищенские миллионеры пешеходы, одни говно понты...
Черчеса на куй и новую сборную набирать..
Россия проиграла Дании (1:4) в матче 3-го тура группового этапа Евро-2020.
Во вчерашней игре команда Станислава Черчесова допустила третью результативную ошибку на турнире, сообщает Opta. Россия лидирует по этому показателю на чемпионате Европы.
- Россия заняла последнее место в группе, набрав 3 очка.
- Сборная пропустила 7 голов в группе Евро-2020. Больше было только в 1996 году.
- Россия впервые в истории потерпела два крупных поражения в группе на Евро и ЧМ.
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