Сборная России допустила больше всех результативных ошибок на Евро-2020

Россия проиграла Дании (1:4) в матче 3-го тура группового этапа Евро-2020.

Во вчерашней игре команда Станислава Черчесова допустила третью результативную ошибку на турнире, сообщает Opta. Россия лидирует по этому показателю на чемпионате Европы.

Россия заняла последнее место в группе, набрав 3 очка.

Сборная пропустила 7 голов в группе Евро-2020. Больше было только в 1996 году.

Россия впервые в истории потерпела два крупных поражения в группе на Евро и ЧМ.

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