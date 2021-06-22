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  • Сборная России допустила больше всех результативных ошибок на Евро-2020

Сборная России допустила больше всех результативных ошибок на Евро-2020

22 июня 2021, 10:16
15

Россия проиграла Дании (1:4) в матче 3-го тура группового этапа Евро-2020.

Во вчерашней игре команда Станислава Черчесова допустила третью результативную ошибку на турнире, сообщает Opta. Россия лидирует по этому показателю на чемпионате Европы.

  • Россия заняла последнее место в группе, набрав 3 очка.
  • Сборная пропустила 7 голов в группе Евро-2020. Больше было только в 1996 году.
  • Россия впервые в истории потерпела два крупных поражения в группе на Евро и ЧМ.

Дзюба – о вылете сборной с Евро: «Мы очень виноваты. А те, кто об этом мечтали, наслаждайтесь»

Черчесов: «Видим и свет в конце тоннеля, и дверь, куда идти. Не слепые, разберемся»

Источник: Opta
Чемпионат Европы Россия
Комментарии (15)
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Иван Петров 1986
1624346579
Всем нужно понять, что наш футбол уже достиг дна. Так же как и все в стране.
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oyabun
1624346906
Ушел спать после 2-го гола. Всё стало ясно. Правильно пишут - это не провал, это просто законное место нашей сборной.
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Вомбат
1624346955
Только ленивый не писал перед Евро, что так оно и будет. Так что на этот раз наши ожидания не обмануты. Но футбол российский еще не достиг дна. РПЛ еще в первой десятке Европы, а Россия с четвертой десятке сборных мира. В Европе почти полста футбольных лиг, а в мире около 200 футбольных сборных. Есть куда падать. Вперед, Черчесов!
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Боцман59rus
1624348688
у чабана настолько интеллектуальный футбол, чтт даже Зобнин превратился в полено
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папа сибиряк
1624349819
это наши скрепы, наши традиции
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portero
1624352424
С завидным преимуществом показали всем свой говно уровень, днищенские миллионеры пешеходы, одни говно понты...

Черчеса на куй и новую сборную набирать..

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paracetamol
1624353447
Это говорит о том, что команда несбалансирована и играть на таких турнирах неспособна!
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TERMIK2142
1624355093
Что и требовалось доказать. И усы надежды что то уже не помогают
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