Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по части имени
    Тест: угадай футболиста по части имени
    2 Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    3 Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?

    Черчесов – после поражения в первой игре «Ференцвароша»: «Мы провели очень хороший контрольный матч»

    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал поражение своей команды от словацкого «ДАК 1904».

    • Этот матч был дебютным для российского специалиста во главе новой команды.
    • «Ференцварош» назначил Черчесова 20 декабря.

    «Думаю, мы провели очень хороший контрольный матч, хотя нам пришлось добираться на него два с половиной часа. Приятно видеть, что на игру пришло столько болельщиков.

    Было очень важно сыграть в свой футбол и выпустить некоторых футболистов на 90 минут. Мы давно тренируемся в таком составе. Проблема в том, что десять наших игроков находятся на карантине, а еще трое уехали на Кубок Африки.

    Были вещи, которыми я доволен, но были и моменты, которыми я недоволен. У нас есть еще неделя, чтобы подготовиться к старту чемпионата, и мы надеемся, что коронавирус больше не принесет проблем», – сказал Черчесов.

    ЦСКА презентовал турецкого новичка шуткой про русских Наташ

    Робиньо приговорен к 9 годам тюрьмы за групповое изнасилование

    Билеты на финал ЛЧ в Санкт-Петербурге будут стоить до 120 тысяч рублей

    Источник: сайт «Ференцвароша»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.01.2022 08:42
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9828

      alp 13 часов назад

      хоть бы скрипты ему поменяли чтоли.... экономия на имидже выходит черчесу боком.. над ним уже ржут люди без чувства юмора

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5463

      R_a_i_n 16 часов назад

      У чабана все матчи будут хорошими, а в конце будет вью, где он скажет что он сидит тут а условный Петреску дома чай пьёт!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +276

      3meeeD 16 часов назад

      Все как обычно.Как и ЧЕ отлично сыграли.
      Пастух е5аный

      4
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93126
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68538
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru