Черчесов – после поражения в первой игре «Ференцвароша»: «Мы провели очень хороший контрольный матч»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал поражение своей команды от словацкого «ДАК 1904».

Этот матч был дебютным для российского специалиста во главе новой команды.

«Ференцварош» назначил Черчесова 20 декабря.

«Думаю, мы провели очень хороший контрольный матч, хотя нам пришлось добираться на него два с половиной часа. Приятно видеть, что на игру пришло столько болельщиков.

Было очень важно сыграть в свой футбол и выпустить некоторых футболистов на 90 минут. Мы давно тренируемся в таком составе. Проблема в том, что десять наших игроков находятся на карантине, а еще трое уехали на Кубок Африки.

Были вещи, которыми я доволен, но были и моменты, которыми я недоволен. У нас есть еще неделя, чтобы подготовиться к старту чемпионата, и мы надеемся, что коронавирус больше не принесет проблем», – сказал Черчесов.

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