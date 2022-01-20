Черчесов – после поражения в первой игре «Ференцвароша»: «Мы провели очень хороший контрольный матч»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал поражение своей команды от словацкого «ДАК 1904».
- Этот матч был дебютным для российского специалиста во главе новой команды.
- «Ференцварош» назначил Черчесова 20 декабря.
«Думаю, мы провели очень хороший контрольный матч, хотя нам пришлось добираться на него два с половиной часа. Приятно видеть, что на игру пришло столько болельщиков.
Было очень важно сыграть в свой футбол и выпустить некоторых футболистов на 90 минут. Мы давно тренируемся в таком составе. Проблема в том, что десять наших игроков находятся на карантине, а еще трое уехали на Кубок Африки.
Были вещи, которыми я доволен, но были и моменты, которыми я недоволен. У нас есть еще неделя, чтобы подготовиться к старту чемпионата, и мы надеемся, что коронавирус больше не принесет проблем», – сказал Черчесов.
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