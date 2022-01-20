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  • Черчесов – после поражения в первой игре «Ференцвароша»: «Мы провели очень хороший контрольный матч»

Черчесов – после поражения в первой игре «Ференцвароша»: «Мы провели очень хороший контрольный матч»

20 января 2022, 08:42
4

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал поражение своей команды от словацкого «ДАК 1904».

  • Этот матч был дебютным для российского специалиста во главе новой команды.
  • «Ференцварош» назначил Черчесова 20 декабря.

«Думаю, мы провели очень хороший контрольный матч, хотя нам пришлось добираться на него два с половиной часа. Приятно видеть, что на игру пришло столько болельщиков.

Было очень важно сыграть в свой футбол и выпустить некоторых футболистов на 90 минут. Мы давно тренируемся в таком составе. Проблема в том, что десять наших игроков находятся на карантине, а еще трое уехали на Кубок Африки.

Были вещи, которыми я доволен, но были и моменты, которыми я недоволен. У нас есть еще неделя, чтобы подготовиться к старту чемпионата, и мы надеемся, что коронавирус больше не принесет проблем», – сказал Черчесов.

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Источник: сайт «Ференцвароша»
Товарищеские матчи Ференцварош Черчесов Станислав
Комментарии (4)
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3meeeD
1642659236
Все как обычно.Как и ЧЕ отлично сыграли. Пастух е5аный
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R_a_i_n
1642660684
У чабана все матчи будут хорошими, а в конце будет вью, где он скажет что он сидит тут а условный Петреску дома чай пьёт!!!
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alp
1642671346
хоть бы скрипты ему поменяли чтоли.... экономия на имидже выходит черчесу боком.. над ним уже ржут люди без чувства юмора
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Hektor 84
1642740598
Уже переодевается в полевого командира
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