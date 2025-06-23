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  • Прудников сказал, сможет ли «Спартак» бороться за золотые медали в новом сезоне

Прудников сказал, сможет ли «Спартак» бороться за золотые медали в новом сезоне

Сегодня, 08:57

Экс-нападающий «Спартака» Александр Прудников оценил шансы команды в сезоне-2025/26.

– Какими игроками «Спартаку» необходимо усилиться летом?

– Сейчас пройдут сборы – посмотрим. Думаю, более точно на этот вопрос можно будет ответить, когда начнется чемпионат. Многое будет понятно по первым играм. Все равно ведь трансферное окно ещe будет открыто.

– Как сами считаете, получится на этот раз бороться за золото?

– Думаю, что смогут. Прямо есть такое ощущение. У них нет так называемых сопутствующих проблем. Как, например, у «Химок» с бюджетом, со средствами на приобретение игроков – у «Спартака» такого, к счастью, нет.

Конечно, в вопросе борьбы за чемпионство многое будет зависеть от игроков и тренера, от тактики, от того, насколько сплоченно будет играть команда. Мы видели в прошедшем сезоне и шикарные матчи, и игры, которые они сами упустили, из‑за этого у них случилась такая история, что нет медалей.

О тренере можно говорить, но мы должны понимать, что играет все равно не тренер. Бывает, что тренер дает одну установку, а на поле делается совсем другое. Когда все это даeт результат, все говорят о едином целом. Установка тренера может и не выполняться, а команда побеждает. И все скажут, что и тренер хороший, и игроки тоже.

Но в первую очередь все шансы в прошедшем сезоне упустили игроки. А они были близки к тому, чтобы выиграть.

  • В сезоне‑2024/25 «Спартак» занял 4-е место в РПЛ с 57 очками после 30 матчей. Отставание от 3-й позиции составило 2 очка, от победителя – 10 очков.
  • Следующий сезон РПЛ стартует 18 июля.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Прудников Александр
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