Прудников сказал, сможет ли «Спартак» бороться за золотые медали в новом сезоне

Экс-нападающий «Спартака» Александр Прудников оценил шансы команды в сезоне-2025/26.

– Какими игроками «Спартаку» необходимо усилиться летом?

– Сейчас пройдут сборы – посмотрим. Думаю, более точно на этот вопрос можно будет ответить, когда начнется чемпионат. Многое будет понятно по первым играм. Все равно ведь трансферное окно ещe будет открыто.

– Как сами считаете, получится на этот раз бороться за золото?

– Думаю, что смогут. Прямо есть такое ощущение. У них нет так называемых сопутствующих проблем. Как, например, у «Химок» с бюджетом, со средствами на приобретение игроков – у «Спартака» такого, к счастью, нет.

Конечно, в вопросе борьбы за чемпионство многое будет зависеть от игроков и тренера, от тактики, от того, насколько сплоченно будет играть команда. Мы видели в прошедшем сезоне и шикарные матчи, и игры, которые они сами упустили, из‑за этого у них случилась такая история, что нет медалей.

О тренере можно говорить, но мы должны понимать, что играет все равно не тренер. Бывает, что тренер дает одну установку, а на поле делается совсем другое. Когда все это даeт результат, все говорят о едином целом. Установка тренера может и не выполняться, а команда побеждает. И все скажут, что и тренер хороший, и игроки тоже.

Но в первую очередь все шансы в прошедшем сезоне упустили игроки. А они были близки к тому, чтобы выиграть.