Прудников высказался о возможном увольнении Станковича из «Спартака»

Бывший форвард «Спартака» Александр Прудников оценил перспективы главного тренера команды Деяна Станковича. Ранее сообщалось, что сербскому специалисту дали пять матчей РПЛ для исправления ситуации.

«Возможно, увольнение Станковича – это и правильное решение, но тогда какой смысл был его продлевать? Для того чтобы уволить? Все только начинают раскачиваться. Так бывает. Если «Спартак» под руководством Станковича одержит десять побед подряд – всe поменяется: и в турнирной таблице, и в его положении, и в клубе.

Конечно, решение за руководством. Если придeт новый тренер, он действительно может сказать: «Я не готовил команду, не проводил сборы», и будет делать акцент на следующий сезон», – сказал Прудников.