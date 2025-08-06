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⚡️ «Спартак» поставил ультиматум Станковичу

Сегодня, 14:28
24

В «Спартаке» обсуждают возможность увольнения главного тренера Деяна Станковича.

Сербскому специалисту дали пять матчей РПЛ для исправления ситуации.

«Руководство «Спартака» недовольно стартом команды в чемпионате и в ближайшее время хочет донести до тренера свою позицию.

Хоть боссы окончательно не потеряли веру в тренера, но на некоторые ошибки Станковичу в ближайшее время укажут.

Прежде всего спартаковскому руководству не нравится реакция тренера на поражения: обвинения игроков, спортивного блока, судей и поведение серба в целом.

Боссы клуба считают, что так уверенный в себе и чувствующий команду тренер вести себя не должен, и это логично», – сообщил источник.

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Источник: телеграм-канал журналиста Максима Алланазарова
Россия. Премьер-лига Спартак Станкович Деян
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Комментарии (24)
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slavа0508
1754482838
Деян пять побед ...и все обиды позади ...
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slavа0508
1754483304
Раз пошла такая пьянка . похмелье будет тяжёлым ...
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boris63
1754483374
Можно уверенно увольнять сейчас, толку от того, что ждать как сыграет команда пять матчей смысла нет. Командой руководит не дитя, он не изменится а команду явно лихорадит.
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FWSPM
1754484632
Согласен с такими затратами на трансферы можно и тренера поинтереснее привезти.
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Skull_Boy
1754484962
Какой смысл ставить "грандиозные" задачи, если нет вратаря, нет защиты и нет нападающего
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СильныйМозг
1754485630
Может Спартаку нужно еще 1 шанс Абаскалю дать? :)))
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Good_win_ФКСМ
1754489073
сколько заднеприводных слетелось на ветку - как лгбт-мухи на мед ))) бегите лучше обмусоливайте новости с похмельным булановым ))))
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Romeo 123
1754489337
Локомотив порвёт спартаг да и зенит наверное или ничия, рубину спартаг проиграет
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САДЫЧОК
1754489483
Физрук он без тренерских знаний. Потеряется 5 матчей. Нужно сейчас его гнать из команды. Состав нормальный кроме левого защитника.
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Литейный 4 (returned)
1754492394
За 5 матчей физрук доведёт хряков до низа турнирной таблицы. Гыгыгы
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