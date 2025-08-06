⚡️ «Спартак» поставил ультиматум Станковичу

В «Спартаке» обсуждают возможность увольнения главного тренера Деяна Станковича.

Сербскому специалисту дали пять матчей РПЛ для исправления ситуации.

«Руководство «Спартака» недовольно стартом команды в чемпионате и в ближайшее время хочет донести до тренера свою позицию.

Хоть боссы окончательно не потеряли веру в тренера, но на некоторые ошибки Станковичу в ближайшее время укажут.

Прежде всего спартаковскому руководству не нравится реакция тренера на поражения: обвинения игроков, спортивного блока, судей и поведение серба в целом.

Боссы клуба считают, что так уверенный в себе и чувствующий команду тренер вести себя не должен, и это логично», – сообщил источник.