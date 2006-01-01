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    Прудников: «В «Оренбурге» надо было платить за то, чтобы играть. Отдавали часть премиальных»

    Бывший нападающий «Оренбурга» Александр Прудников рассказал, как футболисты покупали себе места в составе команды.

    «Подписываю контракт, и начинается. Пришeл футболист, который где-то поиграл, с именем. Попал в команду, где ни одного футболиста ранее не было в Премьер-лиге.

    Понятно, что по спортивному принципу ты там должен играть. Я практически один нападающий там был, а не играю. Потом узнавались разные моменты. Там всe не так просто было.

    Это первая такая история. Я был удивлeн, что надо платить деньги за то, чтобы играть. Понятно, что никто не приходил и не говорил прямо. Были очень странные моменты. Нам давали премиальные, и надо было отдавать часть. Непонятные вещи», – заявил Прудников.

    • Форвард выступал за «Оренбург» в 2016 году.
    • Он провел 4 матча и не забил ни одного гола.
    • В 2020-м Прудников завершил карьеру.

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    Источник: Ютуб-канал «Сычев подкаст и Денис Казанский»

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +2942

      m40 7 минут назад

      Помнится он вместе с Дзюбой из молодёжки Спартака вышел и казался игроком поинтереснее. В итоге где сейчас Прудников и где Дзюба...

      0
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      Рейтинг: +2788

      Бухбух 31 минуту назад

      Значит, так играл, что проиграл конкуренцию футболерам уровня ФНЛ. А о мастерстве самого Прудникова говорит тот факт, что ему чуть за 30, а карьеру уже завершил.

      1
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      Рейтинг: +54129

      portero 33 минуты назад

      Тебе надо было платить сопернику чтоб дали забить...

      1
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      Рейтинг: +12739

      Hektor 84 40 минут назад

      Дитя лимита запело! Та вам после матчей и премии не надо было давать. На вас просто бабло отмывали. А надо как в цивилизованных странах давать в конце сезона и только после выполнения поставленных задач.

      2
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      Рейтинг: +12

      zafo30 51 минуту назад

      Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайтик прогнозов, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- tgtennis.com --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.

      0
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      Рейтинг: +145

      3meeeD 1 час назад

      Ну таким как ты и надо платить ,что бы играть.таким днарям нех.й делать на поле

      2
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      Рейтинг: +668

      talgatnurzhanov2006 1 час назад

      Помню когда то молодыми вместе с Дзюбой выходили на замену в Спартаке, комментатор говорил что Прудников будущая звезда аля Руни и по потенциалу лучше Дзюбы.

      2
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      Рейтинг: +3314

      R_a_i_n > talgatnurzhanov2006 42 минуты назад

      а я тоже помню, как Прудников начинал выходить в основе Спартака. И помню как комментаторы говорили, что он хоть и чемпион Европы, но ему не хватает явно скорости и футбольного интеллекта, чутья. И еще говорили, что коли дали тебе физические данные, то ими надо уметь пользоваться. А вот как говорили, что Прудников это звезда будущая аля Руни чет запамятовал.

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      Рейтинг: +6390

      Томик > talgatnurzhanov2006 10 минут назад

      Но судя по его сегодняшнему заявлению, не заиграл он из-за сложностей с работой головного мозга. Теперь хоть ясно стало.

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      Рейтинг: +437

      jek718875 1 час назад

      Нам нужны фамилии и суммы

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