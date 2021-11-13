Прудников: «В «Оренбурге» надо было платить за то, чтобы играть. Отдавали часть премиальных»

Бывший нападающий «Оренбурга» Александр Прудников рассказал, как футболисты покупали себе места в составе команды.

«Подписываю контракт, и начинается. Пришeл футболист, который где-то поиграл, с именем. Попал в команду, где ни одного футболиста ранее не было в Премьер-лиге.

Понятно, что по спортивному принципу ты там должен играть. Я практически один нападающий там был, а не играю. Потом узнавались разные моменты. Там всe не так просто было.

Это первая такая история. Я был удивлeн, что надо платить деньги за то, чтобы играть. Понятно, что никто не приходил и не говорил прямо. Были очень странные моменты. Нам давали премиальные, и надо было отдавать часть. Непонятные вещи», – заявил Прудников.