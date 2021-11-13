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  • Прудников: «В «Оренбурге» надо было платить за то, чтобы играть. Отдавали часть премиальных»

Прудников: «В «Оренбурге» надо было платить за то, чтобы играть. Отдавали часть премиальных»

13 ноября 2021, 17:50
14

Бывший нападающий «Оренбурга» Александр Прудников рассказал, как футболисты покупали себе места в составе команды.

«Подписываю контракт, и начинается. Пришeл футболист, который где-то поиграл, с именем. Попал в команду, где ни одного футболиста ранее не было в Премьер-лиге.

Понятно, что по спортивному принципу ты там должен играть. Я практически один нападающий там был, а не играю. Потом узнавались разные моменты. Там всe не так просто было.

Это первая такая история. Я был удивлeн, что надо платить деньги за то, чтобы играть. Понятно, что никто не приходил и не говорил прямо. Были очень странные моменты. Нам давали премиальные, и надо было отдавать часть. Непонятные вещи», – заявил Прудников.

  • Форвард выступал за «Оренбург» в 2016 году.
  • Он провел 4 матча и не забил ни одного гола.
  • В 2020-м Прудников завершил карьеру.

Источник: Ютуб-канал «Сычев подкаст и Денис Казанский»
Россия. Премьер-лига Оренбург Прудников Александр
Комментарии (14)
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jek718875
1636816122
Нам нужны фамилии и суммы
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talgatnurzhanov2006
1636816799
Помню когда то молодыми вместе с Дзюбой выходили на замену в Спартаке, комментатор говорил что Прудников будущая звезда аля Руни и по потенциалу лучше Дзюбы.
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3meeeD
1636817048
Ну таким как ты и надо платить ,что бы играть.таким днарям нех.й делать на поле
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Hektor 84
1636818772
Дитя лимита запело! Та вам после матчей и премии не надо было давать. На вас просто бабло отмывали. А надо как в цивилизованных странах давать в конце сезона и только после выполнения поставленных задач.
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portero
1636819205
Тебе надо было платить сопернику чтоб дали забить...
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Бухбух
1636819323
Значит, так играл, что проиграл конкуренцию футболерам уровня ФНЛ. А о мастерстве самого Прудникова говорит тот факт, что ему чуть за 30, а карьеру уже завершил.
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m40
1636820775
Помнится он вместе с Дзюбой из молодёжки Спартака вышел и казался игроком поинтереснее. В итоге где сейчас Прудников и где Дзюба...
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Вомбат
1636821549
Все вроде бы так хорошо, убедительно и только одна неувязочка. В Оренбурге Прудников никогда не играл. Клуб Газовик стал Оренбургом ПОСЛЕ того, как оттуда по окончании сезона 2015-2016 годов ушел Прудников. И это была не просто смена названия. Когда Газовик выиграл ФНЛ, у команды сменился спонсор и произошли изменения в руководстве. Возможно Прудников и не врет, просто путает Газовик с Оренбургом.
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El_Chori
1636855611
Ой, балабол, пытается оправдывать свою кривоногость. Играл бы нормально, никто бы ничего не требовал. Ну или по крайней мере в Оренбурге бы не оказался.
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serppion
1636859985
Цитирую sports.ru: "В свой лучший в плане результативности год Прудников разразился четырьмя мячами. Как мне кажется, возьми любого нападающего из ФНЛ и ставь его в состав команды РФПЛ, то результативность будет как минимум не хуже. 19 голов за 10 лет в Премьер-Лиге". Закон есть у футболистов - их помнят либо по работе ногами, либо по работе языком.
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