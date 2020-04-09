Павлюченко: «Прудников говорил Дзюбе: «Посмотрим, где будешь ты, а я буду играть в Европе»

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко поделился воспоминаниями о конфликте между воспитанниками московского клуба Артемом Дзюбой и Александром Прудниковым.

«Если вернуться во времена Прудникова и Дзюбы, то они скорее одноплановые футболисты. У них всегда была вражда между собой. Саша всегда ему говорил: «Посмотрим, где будешь ты, а я вот буду в Европе играть».

Я бы не сказал, что у Прудникова плохая карьера. Он многого добился, но где Артeм, а где Саша. Я уже запутался, где играет Прудников. Смотрю – он в одном клубе, через месяц снова в другом клубе», – сказал Павлюченко.

Дзюба с 2015 года играет за «Зенит».

Прудников сейчас является игроком «Витебска». До этого он выступал за «Алашкерт», юрмальский «Спартак» и ряд российских клубов.

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