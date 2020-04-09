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    Павлюченко: «Прудников говорил Дзюбе: «Посмотрим, где будешь ты, а я буду играть в Европе»

    Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко поделился воспоминаниями о конфликте между воспитанниками московского клуба Артемом Дзюбой и Александром Прудниковым.

    «Если вернуться во времена Прудникова и Дзюбы, то они скорее одноплановые футболисты. У них всегда была вражда между собой. Саша всегда ему говорил: «Посмотрим, где будешь ты, а я вот буду в Европе играть».

    Я бы не сказал, что у Прудникова плохая карьера. Он многого добился, но где Артeм, а где Саша. Я уже запутался, где играет Прудников. Смотрю – он в одном клубе, через месяц снова в другом клубе», – сказал Павлюченко.

    Павлюченко – о Федуне: «Приехал на базу «Спартака» с сиренами и мигалкой. Сначала вышли люди с автоматами и в масках, а потом он»

    Павлюченко: «В сборной России должны играть наши. Мы не остров, а огромная страна»

    Источник: «Чемпионат»

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    09.04.2020 20:22
    Комментарии5
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      Рейтинг: +2816

      Борат 10 часов назад

      Стыдно за пищевик!
      Гыгы

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1296

      altezzik 11 часов назад

      Юрмальский Спартак это Европа

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4129

      JTherry 12 часов назад

      а что? всю российскую Европу исколесил, даже в Азии побывал, сейчас вообще за границей играет только: то Армения, то Латвия, то Белоруссия...

      1
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      Рейтинг: +2119

      absent32 14 часов назад

      ну в европе Саша поиграл)))))))))))))

      0
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      Рейтинг: +546

      vmonomah17 > absent32 12 часов назад

      Пацан сказал, пацан сделал))

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