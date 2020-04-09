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  • Павлюченко: «Прудников говорил Дзюбе: «Посмотрим, где будешь ты, а я буду играть в Европе»

Павлюченко: «Прудников говорил Дзюбе: «Посмотрим, где будешь ты, а я буду играть в Европе»

9 апреля 2020, 20:22
4

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко поделился воспоминаниями о конфликте между воспитанниками московского клуба Артемом Дзюбой и Александром Прудниковым.

«Если вернуться во времена Прудникова и Дзюбы, то они скорее одноплановые футболисты. У них всегда была вражда между собой. Саша всегда ему говорил: «Посмотрим, где будешь ты, а я вот буду в Европе играть».

Я бы не сказал, что у Прудникова плохая карьера. Он многого добился, но где Артeм, а где Саша. Я уже запутался, где играет Прудников. Смотрю – он в одном клубе, через месяц снова в другом клубе», – сказал Павлюченко.

Павлюченко – о Федуне: «Приехал на базу «Спартака» с сиренами и мигалкой. Сначала вышли люди с автоматами и в масках, а потом он»

Павлюченко: «В сборной России должны играть наши. Мы не остров, а огромная страна»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Витебск Павлюченко Роман Дзюба Артем Прудников Александр
Комментарии (4)
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absent32
1586454999
ну в европе Саша поиграл)))))))))))))
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JTherry
1586462838
а что? всю российскую Европу исколесил, даже в Азии побывал, сейчас вообще за границей играет только: то Армения, то Латвия, то Белоруссия...
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altezzik
1586465287
Юрмальский Спартак это Европа
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