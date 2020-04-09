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  • Павлюченко: «В сборной России должны играть наши. Мы не остров, а огромная страна»

Павлюченко: «В сборной России должны играть наши. Мы не остров, а огромная страна»

9 апреля 2020, 15:00
7

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко высказал мнение о натурализации. По словам форварда, за национальную команду не должны играть иностранные футболисты.

«Я остаюсь при своем мнении. Да, если взять, к примеру, Марио Фернандеса, он — лучший сейчас на правом фланге. Но, по моему мнению, должны играть наши футболисты.

Мы не остров, а огромная страна», – сказал Павлюченко.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия Павлюченко Роман
Комментарии (7)
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New Life
1586439469
А ваши капеллы и хиддинки должны тренировать ?
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FanatSerj
1586443040
Вот как раз пример Марио Фернандеса и дает понять, что в сборной может и не только отечественное "дерево" играть. Это при Усатом в сборной забегали и видно что игроки стараются на сколько навыки есть и природа дала, а до этого же пешком ходили, в раздевалке дрались, а потом "Ваши ожидания - это ваши проблемы". Тут посмотришь на Марио, да он за нашу страну готов "умирать" на поле, может и у вас тогда совесть просыпается, что если он так играет, то и вам побегать захочется.
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Hektor 84
1586457003
Правильно сказал. Своих надо воспитывать. Для чего же этот лимит создавался?
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Сильвербой
1586695771
Ты совершенно прав, Рома! В сборной должны выступать только свои...Но на данный момент, уровень "своих" таков, что в сборную вынуждены вызывать легионеров, которые больше нигде, никому не нужны!!! Ну и "откаты" у нас в стране очень даже приветствуются, поэтому кто больше дал, тот и играет!
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