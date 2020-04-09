Павлюченко: «В сборной России должны играть наши. Мы не остров, а огромная страна»

Правильно сказал. Своих надо воспитывать. Для чего же этот лимит создавался?
Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко высказал мнение о натурализации. По словам форварда, за национальную команду не должны играть иностранные футболисты.
«Я остаюсь при своем мнении. Да, если взять, к примеру, Марио Фернандеса, он — лучший сейчас на правом фланге. Но, по моему мнению, должны играть наши футболисты.
Мы не остров, а огромная страна», – сказал Павлюченко.
- В последних матчах сборной России в основном составе играют два этнических бразильца – вратарь Гилерме и защитник Марио Фернандес.
- Ранее в команду также вызывались Роман Нойштедтер, Константин Рауш и Ари.
Гилерме: «Натурализация Малкома будет хорошим усилением для сборной России»