Павлюченко: «В сборной России должны играть наши. Мы не остров, а огромная страна»

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко высказал мнение о натурализации. По словам форварда, за национальную команду не должны играть иностранные футболисты.

«Я остаюсь при своем мнении. Да, если взять, к примеру, Марио Фернандеса, он — лучший сейчас на правом фланге. Но, по моему мнению, должны играть наши футболисты.

Мы не остров, а огромная страна», – сказал Павлюченко.

В последних матчах сборной России в основном составе играют два этнических бразильца – вратарь Гилерме и защитник Марио Фернандес.

и защитник Марио Фернандес. Ранее в команду также вызывались Роман Нойштедтер, Константин Рауш и Ари.

Гилерме: «Натурализация Малкома будет хорошим усилением для сборной России»