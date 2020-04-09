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    Павлюченко: «В сборной России должны играть наши. Мы не остров, а огромная страна»

    Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко высказал мнение о натурализации. По словам форварда, за национальную команду не должны играть иностранные футболисты.

    «Я остаюсь при своем мнении. Да, если взять, к примеру, Марио Фернандеса, он — лучший сейчас на правом фланге. Но, по моему мнению, должны играть наши футболисты.

    Мы не остров, а огромная страна», – сказал Павлюченко.

    Гилерме: «Натурализация Малкома будет хорошим усилением для сборной России»

    Источник: «Чемпионат»

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    09.04.2020 15:00
    Комментарии10
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      Рейтинг: +2072

      Hektor 84 13 часов назад

      Правильно сказал. Своих надо воспитывать. Для чего же этот лимит создавался?

      0
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    • ...
      Рейтинг: -1093

      Вот оно чё Михалыч 14 часов назад

      Мы не остров, а огромная страна======Судя по качеству игры сборников, все таки остров....А иначе зачем натурализация ? Ежели Фернандес лучший на правом фланге, а во всей огромной стране ему замены не нашли.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +6321

      FanatSerj 17 часов назад

      Вот как раз пример Марио Фернандеса и дает понять, что в сборной может и не только отечественное "дерево" играть. Это при Усатом в сборной забегали и видно что игроки стараются на сколько навыки есть и природа дала, а до этого же пешком ходили, в раздевалке дрались, а потом "Ваши ожидания - это ваши проблемы".
      Тут посмотришь на Марио, да он за нашу страну готов "умирать" на поле, может и у вас тогда совесть просыпается, что если он так играет, то и вам побегать захочется.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +609

      Cleaner 18 часов назад

      Чтобы в сборной играли только "наши", они должны играть. Хотя бы так же, как "ненаши".

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +352

      New Life 18 часов назад

      А ваши капеллы и хиддинки должны тренировать ?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2106

      alarm 20 часов назад

      позор спартаку!

      -2
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      Рейтинг: +653

      SEREGA 64 > alarm 13 часов назад

      ПОЗОР ЧУХАНУ И ******* И ДЕБИЛУ Я ТВОЙ РОД ****

      0
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      Рейтинг: +2106

      alarm 20 часов назад

      сборная без зулусов и рылов!

      -1
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      Рейтинг: +653

      SEREGA 64 > alarm 13 часов назад

      ЧМО ЧМО ЧМО И ЕЩЕ РАЗ ЧМО СДОХНИ ПАДАЛЬ

      0
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      Рейтинг: +653

      SEREGA 64 > alarm 13 часов назад

      ДЕБИЛ ЗЕНИТОВСКИЙ И ШЛЮХА УРОД

      0
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