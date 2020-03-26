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  • Гилерме: «Натурализация Малкома будет хорошим усилением для сборной России»

Гилерме: «Натурализация Малкома будет хорошим усилением для сборной России»

26 марта 2020, 21:37
13

Вратарь «Локомотива» Гилерме рассказал о своем отношении к возможной натурализации и приглашению в сборную России вингера «Зенита» Малкома.

Ранее бразилец допустил, что сменит футбольное гражданство, если не получит вызов в национальную команду родной страны.

«Для сборной натурализация Малкома будет хорошим усилением. Но если он думает об этом, нужно отнестись серьeзно. На сборную после чемпионата мира смотрят совсем по-другому, с уважением. Люди на стадионы приезжают, всегда заполняют, ответственность очень большая», – сказал Гилерме.

  • Гилерме получил российское гражданство в ноябре 2015 года.
  • За национальную сборную он дебютировал в марте 2016 года.
  • Малком перебрался в Россию прошлым летом.

Гилерме: «Спартак» предлагал гораздо больше, чем «Локомотив»

Источник: Ютуб-канал «КраСава»
Россия. Премьер-лига Локомотив Россия Зенит Гилерме Малком
Комментарии (13)
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Hektor 84
1585254078
И это уже не смешно! Зачем нам такая сборная? В стране 150 миллионов жителей и мы не можем 20 футболистов собрать. Позор. Ну если этот им не сгодился то нам то он зачем?
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Томик
1585259446
Не знаю, не знаю, конечно кому-то может нравиться сборная, состоящая из этих парней, но мнение по этому поводу высказывать... Гильерме, скромнее надо быть. Давайте ещё Ари послушаем. Пусть они сами принимают в сборную своих парней, как в пионеры раньше - собрали совет дружины, проголосовали, повязали галстуки и всё - ты в сборной. Нахер болелельщики нужны, сами разберутся, похвалили друг друга и дело в шляпе.
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Kollljan
1585283049
Негры в сборной России - это, конечно же, позор. Но оглянитесь вокруг. На телевидении сколько уже полу негров, прекрасно говорящих на русском. На эстраде... Да и вообще на улицах вокруг нас. Это не позор?
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Nevsky_RU
1585294930
Гастры как армяне - своих подтягивать начали
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Давид59
1585485196
Отвлечёмся от цвета кожи и нынешнего гражданства. Что Малком слабее кого-то в российской сборной? Минимум на голову посильнее любого. Вот насчёт Ари я не уверен. Да и вратарей уровня Гилерме у нас не навалом, но 2-3 точно есть
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