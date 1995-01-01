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    Гилерме: «Натурализация Малкома будет хорошим усилением для сборной России»

    Вратарь «Локомотива» Гилерме рассказал о своем отношении к возможной натурализации и приглашению в сборную России вингера «Зенита» Малкома.

    Ранее бразилец допустил, что сменит футбольное гражданство, если не получит вызов в национальную команду родной страны.

    «Для сборной натурализация Малкома будет хорошим усилением. Но если он думает об этом, нужно отнестись серьeзно. На сборную после чемпионата мира смотрят совсем по-другому, с уважением. Люди на стадионы приезжают, всегда заполняют, ответственность очень большая», – сказал Гилерме.

    • Гилерме получил российское гражданство в ноябре 2015 года.
    • За национальную сборную он дебютировал в марте 2016 года.
    • Малком перебрался в Россию прошлым летом.

    Гилерме: «Спартак» предлагал гораздо больше, чем «Локомотив»

    Источник: Ютуб-канал «КраСава»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1758

      Hektor 84 18 минут назад

      И это уже не смешно! Зачем нам такая сборная? В стране 150 миллионов жителей и мы не можем 20 футболистов собрать. Позор. Ну если этот им не сгодился то нам то он зачем?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +415

      фанат джигурды 1 час назад

      Я не буду болеть за сборную России с 11-ю неграми.

      1
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      Рейтинг: +610

      Юрэс 1 час назад

      МИР ваще **.........СЯ !!!!!!!!!! негры в РОССИИ !!!!!!!!!!!!!!

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