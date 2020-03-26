Гилерме: «Натурализация Малкома будет хорошим усилением для сборной России»

Вратарь «Локомотива» Гилерме рассказал о своем отношении к возможной натурализации и приглашению в сборную России вингера «Зенита» Малкома.

Ранее бразилец допустил, что сменит футбольное гражданство, если не получит вызов в национальную команду родной страны.

«Для сборной натурализация Малкома будет хорошим усилением. Но если он думает об этом, нужно отнестись серьeзно. На сборную после чемпионата мира смотрят совсем по-другому, с уважением. Люди на стадионы приезжают, всегда заполняют, ответственность очень большая», – сказал Гилерме.

Гилерме получил российское гражданство в ноябре 2015 года.

За национальную сборную он дебютировал в марте 2016 года.

Малком перебрался в Россию прошлым летом.

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