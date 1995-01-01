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    Гилерме: «Спартак» предлагал гораздо больше, чем «Локомотив»

    Вратарь «Локомотива» Гилерме заявил, что «Спартак» ему предлагал более выгодные условия контракта, но его приоритетом было остаться в нынешнем клубе.

    «Предложение из «Спартака» было, но сумму я не знаю. Я готов был ждать до декабря, хотел остаться в «Локомотиве». Проблема была в том, что сначала «Локомотив» предложил контракт на год, а я хотел больше. А всe, что писали про сумму контракта – неправда. Зарплата 2,9 миллиона евро? Неправда. Я просто хотел остаться в «Локомотиве» на нормальных условиях. «Спартак» предлагал гораздо больше, чем «Локо».

    Почему я не ушeл? Первое – болельщики очень просили остаться. У меня в «Локомотиве» очень красивая карьера – всe, что у меня есть в футболе, мне дали здесь. Уйти в «Спартак» было бы очень некрасиво. Это был сложный период и стресс для меня. Не ожидал, что будет так: думал, ведь столько сделал для клуба, подписание контракта пройдeт намного легче. Я уже многое доказал, но хочу доказывать и дальше, что клубу не надо жалеть о таком решении», – сказал Гилерме.

    • Голкипер выступает за «Локомотив» с 2007 года.
    • Прошлым летом футболист заключил с клубом новый контракт до конца сезона-2021/22.
    • В ноябре 2015 года бразилец получил российское гражданство.

    Источник: Ютуб-канал «КраСава»

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +603

      FROL001 32 минуты назад

      Свезло, что не вляпался. Гыгыгы

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1958

      alarm 41 минуту назад

      а мог бы сейчас быть хряком, жить в позоре и пытаться спастись от вылета в фнл - вместо это предпочёл играть против юве на равных, бороться за тройку рпл и вызываться в сборную. дурак какой-то)

      2
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      Рейтинг: +14107

      sssrspartak > alarm 21 минуту назад

      степан ты же неисправимый!похоже литейного забанили ты стал клонами играть!ну ну!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14107

      sssrspartak 58 минут назад

      у нас максименко нормально вроде играл!не знаю ,что дальше будет,а так вроде ниче!

      2
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      ...
      Рейтинг: +8437

      ufos73 > sssrspartak 54 минуты назад

      Это еще при пиджаке мутили...

      2
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      Рейтинг: +8843

      parevg > sssrspartak 28 минут назад

      Как по мне, то Максименко лучше по сравнению с Гилей, и в сборной должен Максименко играть.
      К тому-же он гораздо моложе.

      2
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      Рейтинг: +14107

      sssrspartak > parevg 22 минуты назад

      я не спорю!максимка перед вирусом был на подъеме!дай бог и впредь так будет!

      2
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      Рейтинг: +801

      "supermax" > parevg 22 минуты назад

      будет продолжать хорошо стоять...будет и в сборной)) молод еще...есть что доказывать)) ну а в целом конечно саня хорош

      2
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      Рейтинг: +8843

      parevg > "supermax" 16 минут назад

      У него конкурент за место в сборной, Сафонов, очень неплох, но Максименко, не то чтобы надежнее, увереннее что ли...

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      Рейтинг: +801

      "supermax" > parevg 11 минут назад

      не спорю...Сафонов тоже импонирует.....хорошая перспектива у обоих...посмотрим что из этого выйдет

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