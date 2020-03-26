Гилерме: «Спартак» предлагал гораздо больше, чем «Локомотив»

Вратарь «Локомотива» Гилерме заявил, что «Спартак» ему предлагал более выгодные условия контракта, но его приоритетом было остаться в нынешнем клубе.

«Предложение из «Спартака» было, но сумму я не знаю. Я готов был ждать до декабря, хотел остаться в «Локомотиве». Проблема была в том, что сначала «Локомотив» предложил контракт на год, а я хотел больше. А всe, что писали про сумму контракта – неправда. Зарплата 2,9 миллиона евро? Неправда. Я просто хотел остаться в «Локомотиве» на нормальных условиях. «Спартак» предлагал гораздо больше, чем «Локо».

Почему я не ушeл? Первое – болельщики очень просили остаться. У меня в «Локомотиве» очень красивая карьера – всe, что у меня есть в футболе, мне дали здесь. Уйти в «Спартак» было бы очень некрасиво. Это был сложный период и стресс для меня. Не ожидал, что будет так: думал, ведь столько сделал для клуба, подписание контракта пройдeт намного легче. Я уже многое доказал, но хочу доказывать и дальше, что клубу не надо жалеть о таком решении», – сказал Гилерме.