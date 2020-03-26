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  • Гилерме: «Спартак» предлагал гораздо больше, чем «Локомотив»

Гилерме: «Спартак» предлагал гораздо больше, чем «Локомотив»

26 марта 2020, 20:32
14

Вратарь «Локомотива» Гилерме заявил, что «Спартак» ему предлагал более выгодные условия контракта, но его приоритетом было остаться в нынешнем клубе.

«Предложение из «Спартака» было, но сумму я не знаю. Я готов был ждать до декабря, хотел остаться в «Локомотиве». Проблема была в том, что сначала «Локомотив» предложил контракт на год, а я хотел больше. А всe, что писали про сумму контракта – неправда. Зарплата 2,9 миллиона евро? Неправда. Я просто хотел остаться в «Локомотиве» на нормальных условиях. «Спартак» предлагал гораздо больше, чем «Локо».

Почему я не ушeл? Первое – болельщики очень просили остаться. У меня в «Локомотиве» очень красивая карьера – всe, что у меня есть в футболе, мне дали здесь. Уйти в «Спартак» было бы очень некрасиво. Это был сложный период и стресс для меня. Не ожидал, что будет так: думал, ведь столько сделал для клуба, подписание контракта пройдeт намного легче. Я уже многое доказал, но хочу доказывать и дальше, что клубу не надо жалеть о таком решении», – сказал Гилерме.

  • Голкипер выступает за «Локомотив» с 2007 года.
  • Прошлым летом футболист заключил с клубом новый контракт до конца сезона-2021/22.
  • В ноябре 2015 года бразилец получил российское гражданство.

Источник: Ютуб-канал «КраСава»
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Гилерме
Комментарии (14)
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DOCTOR PENALTY
1585251492
Гиля был бы серьёзным усилением для Спартака. Но судьба благосклонна к нему - он в Локо, где порядок ( клубу сильно мешают только геркусы-кикнадзы, а в остальном нормально), к тому же там Палыч. А Спартак и тогда был, и сейчас - как пороховая бочка, пока что ловить там нечего. А что касается Максименко... В сборной №1 Гиля, а где Сашка?... Надо быть объективным, а не слепым фаном, Черчесов же не конченый дурак, к тому же бывший вратарь.
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alimovnekit
1585274803
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Диктор
1585280566
А как мы радуемся сто именно так и вышло.Слава Богу у нас есть Максименко.
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piligrim1986
1585284783
хорошо, что не купили
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vka1970
1585294246
Я совсем не расстроен. Наши вратари не хуже будут, а то и получше.Тот же Максименко эмоционально даже поустойчивей будет.
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nirita
1585317540
Сиди в своём паровозе.
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portero
1585322758
Хорошо получилось и в Спартаке дали молодым проявить себя, считаю очень удачно.....
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zigbert
1585339879
Значит не судьба. Хотя Гилерме опытный вратарь. Но тогда Максименко мог надолго сесть на лавку а без практики молодому вратарю нет возможности повысить свое мастерство. Александр за последнее время значительно прибавил. Теперь вратарская позиция в Спартаке не будет вызывать вопросов.
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Дядя Серёжа
1585364800
Нахрен ты нужен!!! Макс...Ребро... Добро...
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Sky Spartak
1585393113
Как же хорошо,что он не перешёл...в каждой третьей игре у него ляп...Неужели всё так плохо раз в сборной он номер один....ужааас...
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