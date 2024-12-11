Челоянц прокомментировал слова МакГиди, что он приносил премиальные «Спартаку» в сумке наличными

Бывший член совета директоров «Спартака» Джеван Челоянц отреагировал на слова экс-игрока команды Эйдена МакГиди.

Ирландец рассказал, что Челоянц приносил премиальные в сумке наличными.

По ходу карьеры Эйден провел 93 матча за «Спартак» (2010-2013 годы), забил 13 голов, сделал 28 ассистов.

На счету МакГиди 92 матча за Ирландию, 5 голов.

«Половину придумал. Какие сумки? Я им что, кассир? Я мог зайти в раздевалку и сказать – обещаю от себя премию лично. Шел в свой банк, снимал со своего счета деньги и отдавал игрокам. Никаких сумок никогда не было.

Эйден – хороший парень, хороший футболист, но и хороший выдумщик», – сказал Челоянц.

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