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    • Челоянц прокомментировал слова МакГиди, что он приносил премиальные «Спартаку» в сумке наличными

    Челоянц прокомментировал слова МакГиди, что он приносил премиальные «Спартаку» в сумке наличными

    Бывший член совета директоров «Спартака» Джеван Челоянц отреагировал на слова экс-игрока команды Эйдена МакГиди.

    • Ирландец рассказал, что Челоянц приносил премиальные в сумке наличными.
    • По ходу карьеры Эйден провел 93 матча за «Спартак» (2010-2013 годы), забил 13 голов, сделал 28 ассистов.
    • На счету МакГиди 92 матча за Ирландию, 5 голов.

    «Половину придумал. Какие сумки? Я им что, кассир? Я мог зайти в раздевалку и сказать – обещаю от себя премию лично. Шел в свой банк, снимал со своего счета деньги и отдавал игрокам. Никаких сумок никогда не было.

    Эйден – хороший парень, хороший футболист, но и хороший выдумщик», – сказал Челоянц.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.12.2024 18:12
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    Комментарии (4)
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    1733930803
    ТОчно,по пятёрке на брата,свои...А негодяй -про брезентовые сумки!
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    Spartak_forv@
    1733933797
    И уже потом кассир занёс сумку с наликом))
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    Литейный 4 (returned)
    1733935893
    Начались оправдания. Ули, криминал голимый, вот и начались отмазы, пока за них не взялась налоговая и прокуратура. Стыдоба. Гыгыгы
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    alefreddy
    1733936690
    не в сумке а в авоське пачками приносил.Ирландец неправильно трактовал о сумке
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