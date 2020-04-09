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  • Павлюченко – о Федуне: «Приехал на базу «Спартака» с сиренами и мигалкой. Сначала вышли люди с автоматами и в масках, а потом он»

Павлюченко – о Федуне: «Приехал на базу «Спартака» с сиренами и мигалкой. Сначала вышли люди с автоматами и в масках, а потом он»

9 апреля 2020, 13:43
21

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко сравнил владельца московского клуба Леонида Федуна с президентом «Тоттенхэма» Дэниэлом Леви.

«У нас в России президент может прийти в раздевалку. Я Леви там никогда не видел. Даже когда мы вышли в ЛЧ. У них не принято такое. Я с ним общался, когда уходил в «Локомотив». Сначала общался с Реднаппом, который мне сказал идти к президенту. Леви приехал ко мне домой, постучался в дверь и стоит. Один, без охраны. Мы сели за стол и он говорит: «Если бы ты был моим сыном, я бы взял палку и отшлепал тебя. Как можно уезжать из Англии? Но если хочешь, я тебя продам».

За шесть лет в «Спартаке» я видел Федуна два раза на базе, после серии из шести поражений. Он говорил с командой, пихал. Леви спокойно приехал ко мне домой? Так вот Федун приехал на базу с сиренами и мигалкой. А у нас с Максом Калиниченко окна выходили во двор базы. Мы услышали это все, выглядываем, там было очень много машин. Сначала вышли люди с автоматами, в масках, а потом появился Федун», – рассказал Павлюченко.

  • Павлюченко выступал за «Спартак» с 2003 по 2008 год.
  • За «Тоттенхэм» форвард играл с 2008-го по 2012-й.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Павлюченко Роман Федун Леонид
Комментарии (21)
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FanatSerj
1586429527
так самое главного то не сказал в 7-й игре победили, помогло? )))
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Давид59
1586430548
Интересно! Владелец клуба приезжает к своим игрокам с вооружённой охраной. Напомнило руководство страны.
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spam2009
1586432011
По моему самоизоляция негативно влияет на умственное здоровье наших горефутболеров. Или они соревнуются кто большую ересь сморозит, может это челендж на самый лютый тупняк. Дзюбо, Сутормин, Широков, Шишкин. Вот еще одно дерево заговорило
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САДЫЧОК
1586434357
Леви приехал ко мне домой,... Как можно уезжать из Англии?..... ПОТОМУ что в голове у Павлюченко мусор !
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Romio-xxx
1586435986
Я думаю это какая то вырезка из более большего интервью.Просто ее здесь как то так преподнесли,для срача.Или для алармов с боратами...
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altezzik
1586436920
Федун кроме Спартака владеет крупной нефтяной компанией. А Леви?
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rash1959
1586437396
Вам бы ежедневно привозить на базу команду костоломов, то поражений и вовсе не было бы.
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New Life
1586439353
Приснились люди в автоматами, кирять надо меньше и боевиками не увлекаться.
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житель СПб
1586447645
Очень интересное и показательное интервью! И поучительно - тем, кто так любит и защищает Федуна. И еще: какую глупость совершил Павлюченко - если пишет правду! Повелся на деньги вместо настоящей футбольной игры. И хорошего отношения к нему.
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BarStep
1586450756
Короче, нужно спросить у Макса Калиниченко и будет всё понятно с ним.. Но это про Федуна байка.., а вот проверить приезд Леви к нему домой - тут конечно пробел, придётся верить нАслово..)))
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