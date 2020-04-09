Павлюченко – о Федуне: «Приехал на базу «Спартака» с сиренами и мигалкой. Сначала вышли люди с автоматами и в масках, а потом он»

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко сравнил владельца московского клуба Леонида Федуна с президентом «Тоттенхэма» Дэниэлом Леви.
«У нас в России президент может прийти в раздевалку. Я Леви там никогда не видел. Даже когда мы вышли в ЛЧ. У них не принято такое. Я с ним общался, когда уходил в «Локомотив». Сначала общался с Реднаппом, который мне сказал идти к президенту. Леви приехал ко мне домой, постучался в дверь и стоит. Один, без охраны. Мы сели за стол и он говорит: «Если бы ты был моим сыном, я бы взял палку и отшлепал тебя. Как можно уезжать из Англии? Но если хочешь, я тебя продам».
За шесть лет в «Спартаке» я видел Федуна два раза на базе, после серии из шести поражений. Он говорил с командой, пихал. Леви спокойно приехал ко мне домой? Так вот Федун приехал на базу с сиренами и мигалкой. А у нас с Максом Калиниченко окна выходили во двор базы. Мы услышали это все, выглядываем, там было очень много машин. Сначала вышли люди с автоматами, в масках, а потом появился Федун», – рассказал Павлюченко.
- Павлюченко выступал за «Спартак» с 2003 по 2008 год.
- За «Тоттенхэм» форвард играл с 2008-го по 2012-й.