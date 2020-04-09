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    Павлюченко – о Федуне: «Приехал на базу «Спартака» с сиренами и мигалкой. Сначала вышли люди с автоматами и в масках, а потом он»

    Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко сравнил владельца московского клуба Леонида Федуна с президентом «Тоттенхэма» Дэниэлом Леви.

    «У нас в России президент может прийти в раздевалку. Я Леви там никогда не видел. Даже когда мы вышли в ЛЧ. У них не принято такое. Я с ним общался, когда уходил в «Локомотив». Сначала общался с Реднаппом, который мне сказал идти к президенту. Леви приехал ко мне домой, постучался в дверь и стоит. Один, без охраны. Мы сели за стол и он говорит: «Если бы ты был моим сыном, я бы взял палку и отшлепал тебя. Как можно уезжать из Англии? Но если хочешь, я тебя продам».

    За шесть лет в «Спартаке» я видел Федуна два раза на базе, после серии из шести поражений. Он говорил с командой, пихал. Леви спокойно приехал ко мне домой? Так вот Федун приехал на базу с сиренами и мигалкой. А у нас с Максом Калиниченко окна выходили во двор базы. Мы услышали это все, выглядываем, там было очень много машин. Сначала вышли люди с автоматами, в масках, а потом появился Федун», – рассказал Павлюченко.

    • Павлюченко выступал за «Спартак» с 2003 по 2008 год.
    • За «Тоттенхэм» форвард играл с 2008-го по 2012-й.

    Источник: «Чемпионат»

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    09.04.2020 13:43
    Комментарии28
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      Рейтинг: +2072

      Hektor 84 13 часов назад

      Насколько я помню со слов павлюченко у него плохо с английским. Они наверно с ним на русском общались или на языке жестов.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3479

      BarStep 15 часов назад

      Короче, нужно спросить у Макса Калиниченко и будет всё понятно с ним.. Но это про Федуна байка.., а вот проверить приезд Леви к нему домой - тут конечно пробел, придётся верить нАслово..)))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1164

      житель СПб 16 часов назад

      Очень интересное и показательное интервью! И поучительно - тем, кто так любит и защищает Федуна.
      И еще: какую глупость совершил Павлюченко - если пишет правду! Повелся на деньги вместо настоящей футбольной игры. И хорошего отношения к нему.

      0
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      Рейтинг: +3365

      Alekxei Z. > житель СПб 15 часов назад

      В чём показательное интервью ?
      В том что один из богатейших людей Из Москвы в Тарасовку езде передвигается с охраной ? Про автоматчиков наверно и в первый раз слышите, тут как говорится ещё бы один источник услышать.
      Он вообще что сказать хотел ? Один президент ходит в раздевалку , другой нет зато домой прикатил. Каждый др... как хочет. Павл себя выставил дураком и не заметил даже.

      1
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      Рейтинг: +609

      Cleaner > житель СПб 15 часов назад

      В начале 2000-х все олигархи со своими маленькими армиями ездили. Время было такое. Ничего страшного. Поиграли и забыли.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2816

      Борат 16 часов назад

      стыдно за федуна и всю эту тарасовскую петушатню !
      позор пищевику ! позор невольникам мужеложцам !
      гыгы

      -1
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      ...
      Рейтинг: +974

      Romio-xxx > Борат 16 часов назад

      Стыдно за бЗенит!

      1
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      Рейтинг: +609

      Cleaner 18 часов назад

      Роман, а что бы ты увидел, если бы за Терек(Ахмат) выступал! Лучше и не думать!

      1
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      Рейтинг: +352

      New Life 18 часов назад

      Приснились люди в автоматами, кирять надо меньше и боевиками не увлекаться.

      1
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      Рейтинг: +1164

      житель СПб > New Life 16 часов назад

      А почему Вам так не нравится, что человек правду написал? Не оскорбляйте ("кирять" и т.п.) других!

      0
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      Рейтинг: +352

      New Life > житель СПб 16 часов назад

      Я не верю этой туфте. Какие у вас доказательства, что это правда?

      1
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      ...
      Рейтинг: +1164

      житель СПб > New Life 16 часов назад

      Ну, согласитесь, это еще не основание (что не верите) бросаться оскорблениями, правда? И второе: а почему не верить? Он здесь о себе весьма уничижительно пишет. Это и есть лучшее доказательство (из психологии)... А все остальное - соответствует фактам. (Я про переводы Павлюченко из Тоттенхэма). Вы не верите, что с автоматчиками мог ездить Федун? А почему сомнения? У него криминальный бизнес (нефть), соответствующие конкуренты... А о пропавших повсеместно записях с видеокамер, когда авто топ-менеджера Лукойла на встречке столкнулось с авто 2-х женщин в Москве - 2 трупа - Вы тоже не слышали - не верите? Зря.. Вся страна слышала и видела. Про Лукойл можно немало поговорить... Впрочем, как и о Газпроме, и о Роснефти...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4720

      Lester84 18 часов назад

      Ну а че он хотел? Федун живет в России, а не в Англии

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1605

      rash1959 19 часов назад

      Вам бы ежедневно привозить на базу команду костоломов, то поражений и вовсе не было бы.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1296

      altezzik 19 часов назад

      Федун кроме Спартака владеет крупной нефтяной компанией. А Леви?

      2
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      ...
      Рейтинг: +1164

      житель СПб > altezzik 16 часов назад

      А Леви владеет Тоттенхэмом. Это саом по себе очень немало! И явно еще кое-чем.

      -1
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      Рейтинг: +974

      Romio-xxx 19 часов назад

      Я думаю это какая то вырезка из более большего интервью.Просто ее здесь как то так преподнесли,для срача.Или для алармов с боратами...

      5
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