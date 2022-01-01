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Прудников – о сборной Польши на ЧМ-2022: «Надеюсь, они вообще никуда не выйдут»

Бывший игрок молодежной сборной России Александр Прудников ответил на вопрос о перспективах Польши на ЧМ-2022.

«Выйдет ли сборная Польши из группы? Мы видим, как поляки относятся к нашей стране, к нашему спорту, поэтому я надеюсь, что их сборная вообще никуда не выйдет.

По-спортивному здесь будет жаль только Левандовски», – сказал Прудников.

  • Соперники поляков по группе – Аргентина, Мексика и Саудовская Аравия.
  • ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря.

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Источник: «Матч ТВ»

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