Прудников – о сборной Польши на ЧМ-2022: «Надеюсь, они вообще никуда не выйдут»

Бывший игрок молодежной сборной России Александр Прудников ответил на вопрос о перспективах Польши на ЧМ-2022.

«Выйдет ли сборная Польши из группы? Мы видим, как поляки относятся к нашей стране, к нашему спорту, поэтому я надеюсь, что их сборная вообще никуда не выйдет.

По-спортивному здесь будет жаль только Левандовски», – сказал Прудников.

Соперники поляков по группе – Аргентина, Мексика и Саудовская Аравия.

ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря.

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