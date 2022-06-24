«Раньше в 26 лет выгоняли из «Спартака», а теперь берут». Прудников – о Зиньковском

Бывший футболист «Спартака» Александр Прудников высказался о переходе полузащитника Антона Зиньковского в московский клуб.

— Зиньковскому в этом году исполнилось 26 лет.

— Ну, видите, если они до сих пор молодыми игроками считаются… Раньше в 26 лет выгоняли из «Спартака», а теперь берут.

Опять же, я пристально за «Крыльями» не следил, но все называют их молодой командой. Но раз «Спартак» его берет, то, наверное, есть какой-то потенциал и это хороший футболист.

Зиньковский перешел в «Спартак» из «Крыльев Советов».

Сумма трансфера – 180 миллионов рублей, зарплата – 5 миллионов рублей в месяц.

Антон взял 17-й номер в новой команде.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное