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«Раньше в 26 лет выгоняли из «Спартака», а теперь берут». Прудников – о Зиньковском

Бывший футболист «Спартака» Александр Прудников высказался о переходе полузащитника Антона Зиньковского в московский клуб.

— Зиньковскому в этом году исполнилось 26 лет.

— Ну, видите, если они до сих пор молодыми игроками считаются… Раньше в 26 лет выгоняли из «Спартака», а теперь берут.

Опять же, я пристально за «Крыльями» не следил, но все называют их молодой командой. Но раз «Спартак» его берет, то, наверное, есть какой-то потенциал и это хороший футболист.

  • Зиньковский перешел в «Спартак» из «Крыльев Советов».
  • Сумма трансфера – 180 миллионов рублей, зарплата – 5 миллионов рублей в месяц.
  • Антон взял 17-й номер в новой команде.

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Источник: «Матч ТВ»

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24.06.2022 22:29
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