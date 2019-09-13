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    Экс-спартаковец Прудников подписал трехмесячный контракт с «Витебском»

    Нападающий Александр Прудников трудоустроился в белорусский «Витебск». Контракт рассчитан на три месяца.

    «Я подписал контракт с белорусским «Витебском» на 3 месяца, до зимнего трансферного окна, а там уже будет видно. Контракт подписал как свободный агент.

    Чем привлек белорусский клуб? Ко мне был интерес от второго тренера клуба — Дениса Ковбы, с которым я играл в свое время в пражской «Спарте». Вариант того, что они согласились на 3 месяца, устроил нас всех. Не хотелось оставаться без дела, хочется позабивать и побегать, а там видно уже будет», – сказал Прудников Sport24.

    • 30-летний Прудников – воспитанник «Спартака».
    • Больше всего матчей за карьеру форвард провел за «Амкар» (2015-2016 годы, 41 игра в РПЛ, шесть голов).
    • Главное достижение на взрослом уровне – второе место в чемпионате России со «Спартаком».

    Источник: Sport24

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +760

      Киркинитидец 2 минуты назад

      а че не 9 месячный?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2990

      paracetamol 29 минут назад

      Так и не раскрылся Саша, капитан юниоров-чемпионов.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +983

      Boeung777 1 час назад

      Один из очень рано поймавших звёздную болезнь, что и загубило карьеру изначально.

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