Экс-спартаковец Прудников подписал трехмесячный контракт с «Витебском»

Нападающий Александр Прудников трудоустроился в белорусский «Витебск». Контракт рассчитан на три месяца.

«Я подписал контракт с белорусским «Витебском» на 3 месяца, до зимнего трансферного окна, а там уже будет видно. Контракт подписал как свободный агент.

Чем привлек белорусский клуб? Ко мне был интерес от второго тренера клуба — Дениса Ковбы, с которым я играл в свое время в пражской «Спарте». Вариант того, что они согласились на 3 месяца, устроил нас всех. Не хотелось оставаться без дела, хочется позабивать и побегать, а там видно уже будет», – сказал Прудников Sport24.