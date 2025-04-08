Прудников назвал условие для чемпионства «Спартака»

Бывший нападающий «Спартака» Александр Прудников считает, что любая осечка серьезно осложнит борьбу команды за титул в РПЛ.

«Если «Спартак» выиграет все оставшиеся матчи до конца сезона, то сможет претендовать на чемпионство в этом году. Если же он где‑то ещe раз оступится, то уже очень‑очень многое будет зависеть не от него в этой борьбе. Так что нужно выигрывать все оставшиеся матчи в этом чемпионате», – сказал Прудников.