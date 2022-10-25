Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Слышал, что «Реал» ищет нового игрока». Прудников – об уходе Урунова из «Урала»

«Слышал, что «Реал» ищет нового игрока». Прудников – об уходе Урунова из «Урала»

25 октября 2022, 15:29
1

Экс-футболист «Спартака» Александр Прудников пошутил по поводу расторжения контракта между «Уралом» и Остоном Уруновым.

«Я слышал сейчас «Реал» ищет нового игрока. Может быть с этим связан его уход?

А если серьезно, то я без понятия, что этот парень в свое время делал в «Спартаке». Я думаю, что тяжело в дальнейшем Урунову придется.

Если он затерялся на сегодняшнем уровне чемпионата (а мы все равно должны отметить, что чемпионат стал немного слабее), он не может найти себя в командах, которые находятся не в первых рядах в РПЛ, то, конечно же, очень сложно ему придется.

Понятно, что если бы Урунов хорошо проявлял себя на поле, с ним бы вряд ли расстались.

Пойти в Первую лигу? Ну, ему нельзя туда. Там в городах нет таких магазинов, как в Москве. Ему все же нужно поближе быть, в Премьер‑лиге. Ему без магазинов вообще нельзя», – считает Прудников.

  • 21-летний Урунов выступал за «Урал» со 2 сентября.
  • Он поучаствовал в 3 матчах, суммарно проведя на поле 79 минут.
  • Ранее узбекистанец играл в РПЛ за «Спартак» и «Уфу».

Еще по теме:
Узбекистан назвал состав на ЧМ-2026, в нем есть экс-игроки «Спартака» и ЦСКА 2
У экс-вингера «Спартака» Урунова есть два варианта в РПЛ 3
7 экс-спартаковцев взяли титулы в 2025 году 18
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Урал Прудников Александр Урунов Остон
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Беспонтий
1666703196
слон разговорился) с такими достижениями в футболе конечно можно шутковать напропалую
Ответить
Главные новости
ФотоРеакция дочери Семака на уход Мостового из «Зенита»
20:02
2
Инсайд Лещенко о возвращении Захаряна в «Динамо»
19:23
3
ФотоБатраков – в старте «Галатасарая» на стамбульское дерби
19:12
5
Игнатьев – об Алжире: «Выйдешь за продуктами, а кассирша тебе «о, Путин»
18:18
5
Два клуба АПЛ пытались купить Головина у «Монако»
17:49
6
Бубнов двумя словами описал трансфер Аззи в ЦСКА
17:31
2
«Динамо» предоставило «Фламенго» результаты проваленного медосмотра Платы
17:13
1
«Балтика» объявила об уходе двух футболистов
16:41
4
Экс-игрок сборной Бразилии боится переходить в «Краснодар»
16:29
12
Генич определил позицию, которую нужно усилить «Спартаку»
16:13
6
Все новости
Все новости
«Мы устали молчать»: организатор концерта Канье Уэста уличил во лжи «Газпром Арену»
19:48
3
Смородская оценила перспективы Мостового в «Локомотиве»
19:36
Спартаковец Солари отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины
19:00
3
ФотоМахачкалинское «Динамо» объявило о переходе защитника из Узбекистана
18:51
Прогноз Пономарева на матч «Зенит» – ЦСКА: «У меня какое-то тревожное чувство»
18:43
3
Губерниев ответил, спасет ли Мостовой «Локомотив»
17:58
3
«Рубин» намерен избавиться от двух российских защитников
17:43
Бубнов двумя словами описал трансфер Аззи в ЦСКА
17:31
2
Малафеев – о лидере «Зенита»: «Местами смотрится своеобразно»
17:19
1
«Динамо» предоставило «Фламенго» результаты проваленного медосмотра Платы
17:13
1
ВидеоМостовой обратился к болельщикам «Локомотива»
16:56
2
«Балтика» объявила об уходе двух футболистов
16:41
4
Экс-игрок сборной Бразилии боится переходить в «Краснодар»
16:29
12
ЦСКА отдаст Шуманского во вторую аренду подряд
16:22
1
Генич определил позицию, которую нужно усилить «Спартаку»
16:13
6
«Локомотив» уже берет абы кого»: Радимов – о подписании Мостового
15:50
7
Тюкавин – о лучшем летнем трансфере в РПЛ: «Плата – в «Динамо», ха-ха»
15:38
Спартаковец Бабич выбрал топ-3 самых сложных соперников в РПЛ
15:25
Губерниев оценил шансы «Зенита» и ЦСКА в матче 7-го тура РПЛ
14:44
1
Бубнов поражен словами Генича про Талалаева
14:30
4
Мостовой объяснил уход из «Зенита» в «Локомотив»
14:19
1
«Оренбург» продлил легионера, избивавшего девушку и ее мать, заставшую его с пятью проститутками
13:55
9
Решение КДК по Дивееву
13:35
23
Бубнов осудил Дивеева за его поступок
13:33
Стало известно, перейдет ли Головин в «Спартак»
13:16
6
Только одна команда РПЛ идет в Кубке России без потерь
13:12
Прогноз Радимова на дерби «Динамо» – «Спартак»
12:58
1
У «Спартака» сорвался трансфер вратаря
12:43
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+