«Слышал, что «Реал» ищет нового игрока». Прудников – об уходе Урунова из «Урала»

Экс-футболист «Спартака» Александр Прудников пошутил по поводу расторжения контракта между «Уралом» и Остоном Уруновым.

«Я слышал сейчас «Реал» ищет нового игрока. Может быть с этим связан его уход?

А если серьезно, то я без понятия, что этот парень в свое время делал в «Спартаке». Я думаю, что тяжело в дальнейшем Урунову придется.

Если он затерялся на сегодняшнем уровне чемпионата (а мы все равно должны отметить, что чемпионат стал немного слабее), он не может найти себя в командах, которые находятся не в первых рядах в РПЛ, то, конечно же, очень сложно ему придется.

Понятно, что если бы Урунов хорошо проявлял себя на поле, с ним бы вряд ли расстались.

Пойти в Первую лигу? Ну, ему нельзя туда. Там в городах нет таких магазинов, как в Москве. Ему все же нужно поближе быть, в Премьер‑лиге. Ему без магазинов вообще нельзя», – считает Прудников.