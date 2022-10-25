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    «Слышал, что «Реал» ищет нового игрока». Прудников – об уходе Урунова из «Урала»

    Экс-футболист «Спартака» Александр Прудников пошутил по поводу расторжения контракта между «Уралом» и Остоном Уруновым.

    «Я слышал сейчас «Реал» ищет нового игрока. Может быть с этим связан его уход?

    А если серьезно, то я без понятия, что этот парень в свое время делал в «Спартаке». Я думаю, что тяжело в дальнейшем Урунову придется.

    Если он затерялся на сегодняшнем уровне чемпионата (а мы все равно должны отметить, что чемпионат стал немного слабее), он не может найти себя в командах, которые находятся не в первых рядах в РПЛ, то, конечно же, очень сложно ему придется.

    Понятно, что если бы Урунов хорошо проявлял себя на поле, с ним бы вряд ли расстались.

    Пойти в Первую лигу? Ну, ему нельзя туда. Там в городах нет таких магазинов, как в Москве. Ему все же нужно поближе быть, в Премьер‑лиге. Ему без магазинов вообще нельзя», – считает Прудников.

    • 21-летний Урунов выступал за «Урал» со 2 сентября.
    • Он поучаствовал в 3 матчах, суммарно проведя на поле 79 минут.
    • Ранее узбек играл в РПЛ за «Спартак» и «Уфу».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 15:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6750

      Беспонтий 1 час назад

      слон разговорился)
      с такими достижениями в футболе конечно можно шутковать напропалую

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