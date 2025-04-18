Прудников высказался об игре «Спартака» при Станковиче

Бывший форвард «Спартака» Александр Прудников оценил игру московской команды в этом сезоне.

«У нас всегда ждут от тренера результат здесь и сейчас. Но любому специалисту надо дать поработать, тем более не в своей стране. Думаю, даже третье место в чемпионате – результат положительный, это не десятое как когда-то. Скорее всего, руководство поставило самые высокие задачи перед Станковичем, командой.

Кроме чемпионства, еще идет раскрытие молодежи, построение самой игры. Я вижу по поведению – Станкович горит, живет футболом. Мы не знаем, насколько игроки выполняют его указания. Видно, что при Станковиче команда в носу не ковыряется. Даже в матче с Махачкалой, когда в первом тайме непонятно было, кто аутсайдер, а кто нет. После перерыва вышла другая команда, потому что тренер подобрал слова, и «Спартак» начал атаковать.

Значит, он может объяснить, донести. Считаю, что если каждый год менять тренера, то это ни к чему не приводит», – сказал Прудников.