Прудников назвал самого известного российского футболиста за границей

Бывший форвард «Спартака» Александр Прудников выделил Александра Головина. Он считает полузащитника «Монако» лучшим российским футболистом, играющим в Европе.
«Конечно, Головин, а не кто‑то другой, лучше всех представляет российский футбол за рубежом. Он много играет, дольше остальных находится в Европе. Сейчас Головин – самый известный российский футболист за границей. Остальные игроки не являются его конкурентами по этому показателю», – сказал Прудников.
- Головин выступает за «Монако» с 2018 года.
- В этом сезоне россиянин забил 2 гола и сделал 1 ассист в 21 матче.
Источник: Metaratings.ru