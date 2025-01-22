Прудников назвал самого известного российского футболиста за границей

Бывший форвард «Спартака» Александр Прудников выделил Александра Головина. Он считает полузащитника «Монако» лучшим российским футболистом, играющим в Европе.

«Конечно, Головин, а не кто‑то другой, лучше всех представляет российский футбол за рубежом. Он много играет, дольше остальных находится в Европе. Сейчас Головин – самый известный российский футболист за границей. Остальные игроки не являются его конкурентами по этому показателю», – сказал Прудников.