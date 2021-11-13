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  • «Оренбург» – о словах Прудникова: «Это лабуда. Пусть предъявляет в суде»

«Оренбург» – о словах Прудникова: «Это лабуда. Пусть предъявляет в суде»

13 ноября 2021, 18:57
8

Член попечительского совета «Оренбурга» Василий Столыпин прокомментировал слова Александра Прудникова о коррупции в клубе.

«Не видел слова Прудникова. Все это лабуда! Если говорит такое, то пусть в суде предъявляет.

Я что ли собирал деньги? Чего ерундой заниматься-то? Это клевета. Такого никогда не было и не будет. Единственная команда, которая вовремя все платила, а теперь оказывается, что еще и деньги какие-то собирала... Ни одной задержки не было. Что он ерунду говорит-то? В команде его не был полсезона, а он деньги отдавал кому-то...

Все команды прошел в Премьер-лиге, а теперь какие-то рассказы рассказывает», – сказал Столыпин.

  • Прудников выступал за «Оренбург» в 2016 году.
  • Он провел 4 матча и не забил ни одного гола.
  • В 2020-м Прудников завершил карьеру.

Прудников: «В «Оренбурге» надо было платить за то, чтобы играть. Отдавали часть премиальных»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Оренбург Прудников Александр
Комментарии (8)
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Vitaga
1636819869
и так у нас везде.... подавайте в суд.....вы знаете того кто голосовал за единую россию? многие таких никогда и не видели и не слышали даже... зато итоги выборов - почти вся страна оказывается за них. что - фальсификации? так подавайте в суд! ))) а практика платить за место в составе за даже посидеть на лавке в РПЛ очень характерное явление
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Боцман59rus
1636821690
_ у нас вся РПЛ лабуда, правительство лабуда, автопром лабуда и даже Лобода это лабуда)))
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Вомбат
1636821848
Еще раз: Прудников никогда не выступал за Оренбург. Весной 2016 года он играл за Газовик, а ФК Оренбург на базе Газовика был создан летом 2016 года. Правда, Столыпин возглавляет попечительский совет еще со времен Газовика, поэтому он так и обиделся.
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Ганнибал Лектор
1636828264
Какие были перспективы и насколько ж бестолковая вышла карьера. Встал в один ряд с такими как Ребко, Сапета, Павленко и т.п.
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Hektor 84
1636828451
Сомнительно не то что с футболистов что то собирал, а то что после игр конверты раздавал. Вот бы прокуратура и ОБЭП проверили этого чинушу и его делишки в этом клупе.
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R_a_i_n
1636830335
будет смешно, если он предоставит какую-нибудь аудио запись там или еще что нибудь!
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Vitaga
1636845038
в основном такое процветает в провинциальных клубах которые болтаются в середине и чуть ниже в таблице и с тренерами нашими. не иностранцами.
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