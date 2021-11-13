«Оренбург» – о словах Прудникова: «Это лабуда. Пусть предъявляет в суде»

Член попечительского совета «Оренбурга» Василий Столыпин прокомментировал слова Александра Прудникова о коррупции в клубе.
«Не видел слова Прудникова. Все это лабуда! Если говорит такое, то пусть в суде предъявляет.
Я что ли собирал деньги? Чего ерундой заниматься-то? Это клевета. Такого никогда не было и не будет. Единственная команда, которая вовремя все платила, а теперь оказывается, что еще и деньги какие-то собирала... Ни одной задержки не было. Что он ерунду говорит-то? В команде его не был полсезона, а он деньги отдавал кому-то...
Все команды прошел в Премьер-лиге, а теперь какие-то рассказы рассказывает», – сказал Столыпин.
- Прудников выступал за «Оренбург» в 2016 году.
- Он провел 4 матча и не забил ни одного гола.
- В 2020-м Прудников завершил карьеру.
Прудников: «В «Оренбурге» надо было платить за то, чтобы играть. Отдавали часть премиальных»
Источник: «Чемпионат»