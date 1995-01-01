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    «Оренбург» – о словах Прудникова: «Это лабуда. Пусть предъявляет в суде»

    Член попечительского совета «Оренбурга» Василий Столыпин прокомментировал слова Александра Прудникова о коррупции в клубе.

    «Не видел слова Прудникова. Все это лабуда! Если говорит такое, то пусть в суде предъявляет.

    Я что ли собирал деньги? Чего ерундой заниматься-то? Это клевета. Такого никогда не было и не будет. Единственная команда, которая вовремя все платила, а теперь оказывается, что еще и деньги какие-то собирала... Ни одной задержки не было. Что он ерунду говорит-то? В команде его не был полсезона, а он деньги отдавал кому-то...

    Все команды прошел в Премьер-лиге, а теперь какие-то рассказы рассказывает», – сказал Столыпин.

    • Прудников выступал за «Оренбург» в 2016 году.
    • Он провел 4 матча и не забил ни одного гола.
    • В 2020-м Прудников завершил карьеру.

    Прудников: «В «Оренбурге» надо было платить за то, чтобы играть. Отдавали часть премиальных»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +334

      Vitaga 22 минуты назад

      и так у нас везде.... подавайте в суд.....вы знаете того кто голосовал за единую россию? многие таких никогда и не видели и не слышали даже... зато итоги выборов - почти вся страна оказывается за них. что - фальсификации? так подавайте в суд! ))) а практика платить за место в составе за даже посидеть на лавке в РПЛ очень характерное явление

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