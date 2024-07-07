Экс-игрок «Спартака» высказался о карьерных перспективах Джикии

Бывший футболист «Спартака» Александр Прудников поделился мыслями по поводу будущего защитника Георгия Джикии.

«30 лет – это небольшой возраст, с учeтом того, какие игроки выступают на чемпионате Европы. В этом возрасте, наверное, только-только наступает пик футболиста. Джикия играл в «Спартаке», был капитаном. Как вы думаете, у него должна быть вторая восьмерка или первая? Он точно не останется без предложения», – высказался Прудников.

Этим летом россиянин Георгия Джикия остался без клуба. Боссы Спартака объявили о решении прекратить сотрудничество со своим капитаном.

Джикия играл за «Спартак» с 2017 года. Вместе со столичным коллективом футболист завоевывал золото РПЛ, а также выигрывал Кубок России и Суперкубок России.

В минувшем сезоне Георгий поучаствовал в 12 играх. В них Джикия отметился 2 желтыми карточками.

Ранее сообщалось, что россиянин вел переговоры с «Химками» и «Локомотивом», но стороны не сошлись по условиям. Также к игроку есть интерес из других чемпионатов.