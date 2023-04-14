Прудников: «У «Зенита» может умереть 11 человек, но ещe 22 игрока останутся»

Экс-футболист «Спартака» Александр Прудников высказался о конкуренции в РПЛ.

«Навяжет ли «Спартак» в следующем сезоне «Зениту» более серьeзную борьбу за чемпионство, если у петербуржцев будет обновление состава?

Что мешает «Спартаку» сейчас навязать борьбу и с этими игроками? «Зениту» не нужен будет период становления, у них три состава. У них может умереть 11 человек, но всe равно ещe 22 останутся. Какое вообще обновление состава?

Ну, допустим, уйдeт Малком из «Зенита», придут другие. Они собирают лучших футболистов в стране. Не понимаю, что сейчас мешает «Спартаку» обыгрывать кого-то и стать чемпионом. Они просто проиграли свои игры с командами из середины таблицы.

Я когда приходил в «Амкар», который был на последнем месте, мы 10 игр подряд выиграли», – сказал Прудников.