Прудников: «У «Зенита» может умереть 11 человек, но ещe 22 игрока останутся»

Вопросы только к себе.
Да , Зенит силён , но это только 2 игры, обыгрывай остальных и становись первым.
Экс-футболист «Спартака» Александр Прудников высказался о конкуренции в РПЛ.
«Навяжет ли «Спартак» в следующем сезоне «Зениту» более серьeзную борьбу за чемпионство, если у петербуржцев будет обновление состава?
Что мешает «Спартаку» сейчас навязать борьбу и с этими игроками? «Зениту» не нужен будет период становления, у них три состава. У них может умереть 11 человек, но всe равно ещe 22 останутся. Какое вообще обновление состава?
Ну, допустим, уйдeт Малком из «Зенита», придут другие. Они собирают лучших футболистов в стране. Не понимаю, что сейчас мешает «Спартаку» обыгрывать кого-то и стать чемпионом. Они просто проиграли свои игры с командами из середины таблицы.
Я когда приходил в «Амкар», который был на последнем месте, мы 10 игр подряд выиграли», – сказал Прудников.
- «Зенит» лидирует в РПЛ.
- Отрыв от второго места – 9 очков.