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    Прудников: «У «Зенита» может умереть 11 человек, но ещe 22 игрока останутся»

    Экс-футболист «Спартака» Александр Прудников высказался о конкуренции в РПЛ.

    «Навяжет ли «Спартак» в следующем сезоне «Зениту» более серьeзную борьбу за чемпионство, если у петербуржцев будет обновление состава?

    Что мешает «Спартаку» сейчас навязать борьбу и с этими игроками? «Зениту» не нужен будет период становления, у них три состава. У них может умереть 11 человек, но всe равно ещe 22 останутся. Какое вообще обновление состава?

    Ну, допустим, уйдeт Малком из «Зенита», придут другие. Они собирают лучших футболистов в стране. Не понимаю, что сейчас мешает «Спартаку» обыгрывать кого-то и стать чемпионом. Они просто проиграли свои игры с командами из середины таблицы.

    Я когда приходил в «Амкар», который был на последнем месте, мы 10 игр подряд выиграли», – сказал Прудников.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ.
    • Отрыв от второго места – 9 очков.

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    Источник: Legalbet

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +14341

      Алексей З 3 минуты назад

      Вопросы только к себе.
      Да , Зенит силён , но это только 2 игры, обыгрывай остальных и становись первым.

      0
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      Рейтинг: +4992

      neveldomha 8 минут назад

      Правильно сказал. Какой смысл пенять на Зенит если отставание от него уже 12 очков, а не 3.

      0
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      Рейтинг: +1024

      SLADE2019 9 минут назад

      Вот именно, придут, а не останутся. На сегодняшний день, не 11, а пять человек, если уйдет, то вряд ли Зенит до конца чемпионата лидерство удержит.

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      Рейтинг: +4992

      neveldomha > SLADE2019 4 минуты назад

      Бред.

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