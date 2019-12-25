Бывший нападающий «Спартака» Прудников находится на просмотре в казахстанском «Кайсаре»

Бывший спартаковец ???
Да у вас места не хватит перечислятть все клубы , за которые он бегал...
Нападающий Александр Прудников находится на просмотре в «Кайсаре».
«Бывший форвард московского «Спартака» присоединился к клубу КПЛ», – гласит сообщение пресс-службы «Кайсара» в твиттере.
- Последним клубом Прудникова был белорусский «Витебск».
- Прудников является воспитанником «Спартака».
- В минувшем розыгрыше КПЛ «Кайсар» занял шестое место.
Самая лихая карьера страны – у Прудникова: 13 клубов за 12 лет