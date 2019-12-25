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    Бывший нападающий «Спартака» Прудников находится на просмотре в казахстанском «Кайсаре»

    Нападающий Александр Прудников находится на просмотре в «Кайсаре».

    «Бывший форвард московского «Спартака» присоединился к клубу КПЛ», – гласит сообщение пресс-службы «Кайсара» в твиттере.

    • Последним клубом Прудникова был белорусский «Витебск».
    • Прудников является воспитанником «Спартака».
    • В минувшем розыгрыше КПЛ «Кайсар» занял шестое место.

    Самая лихая карьера страны – у Прудникова: 13 клубов за 12 лет

    Источник: твиттер «Кайсара»

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    18.01.2020 18:36
    Комментарии9
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      Рейтинг: +2557

      Alekxei Z. 2 часа назад

      Бывший спартаковец ???
      Да у вас места не хватит перечислятть все клубы , за которые он бегал...

      1
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      Рейтинг: +746

      russkiisergei 5 часов назад

      Юлять лишь бы свиней только упомянуть

      0
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      Рейтинг: +11278

      vka1970 > russkiisergei 3 часа назад

      А нах ты сюда заходишь ? Зайди в тему которая лЮба и не распространяй здесь свою вонь.

      1
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      Рейтинг: +7074

      derrik2000 > vka1970 3 часа назад

      "Спокойно, Ипполит, спокойно"". (с)
      ))))))))))))))))))))))

      2
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      Рейтинг: +11278

      vka1970 > derrik2000 1 час назад

      Шурик, это не наш метод.)))

      1
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      Рейтинг: +1315

      alarm 5 часов назад

      реально на повышение пошёл после свинофермы!

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      Рейтинг: +7074

      derrik2000 > alarm 4 часа назад

      Какая-то недосказанность в твоём сообщении.
      А ХДЕ твоя "коронная фраза"?
      Забыл??? )))))))))))))))))))))))))))

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      Рейтинг: +519

      SEREGA 64 > alarm 3 часа назад

      ОПЯТЬ ЧУРБАН ЧЕРНОЖОПЫЙ ИЩЕТ У КОГО СОСНУТЬ

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      Рейтинг: +1315

      alarm > SEREGA 64 2 часа назад

      чувак, ты не там ищешь, хоть и верно представился)

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