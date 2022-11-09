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    «Многие живут небогато». Прудников оценил решение «Спартака» создать комитет ветеранов

    Бывший форвард «Спартака» Александр Прудников одобрил решение клуба создать комитет ветеранов.

    «Прекрасная идея. Помощь ветеранам клуба — это очень хорошо. Потому что многие из них живут сейчас небогато. И помощь для них — это всегда очень хорошо, это важно. Будем надеяться, что все это будет работать.

    Дух и традиции — тоже хорошо. Понятно, что никому ничего нельзя навязывать, понятно, что для хозяев и для болельщиков первостепенен результат. Если еще будут традиции и красивая игра, это вообще будет здорово, шикарно. Как в мадридском «Реале», – сказал Прудников.

    • «Спартак» – самый титулованный клуб России.
    • Московский клуб идет на 2-м месте в РПЛ.
    • Прудников брал с командой серебро РПЛ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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