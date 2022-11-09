«Многие живут небогато». Прудников оценил решение «Спартака» создать комитет ветеранов

Бывший форвард «Спартака» Александр Прудников одобрил решение клуба создать комитет ветеранов.

«Прекрасная идея. Помощь ветеранам клуба — это очень хорошо. Потому что многие из них живут сейчас небогато. И помощь для них — это всегда очень хорошо, это важно. Будем надеяться, что все это будет работать.

Дух и традиции — тоже хорошо. Понятно, что никому ничего нельзя навязывать, понятно, что для хозяев и для болельщиков первостепенен результат. Если еще будут традиции и красивая игра, это вообще будет здорово, шикарно. Как в мадридском «Реале», – сказал Прудников.

«Спартак» – самый титулованный клуб России.

Московский клуб идет на 2-м месте в РПЛ.

Прудников брал с командой серебро РПЛ.

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