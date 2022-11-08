Романцев возглавил комитет ветеранов «Спартака»

Совет директоров «Спартака» утвердил создание комитета ветеранов клуба.

Председателем комитета стал бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев. Почетным президентом выбран Никита Симонян – лучший бомбардир в истории «Спартака».

«Цель создания комитета – сохранение спартаковских традиций и оказание адресной помощи красно-белым прошлых поколений, а также их семьям», – сообщила пресс-служба клуба.

«Спартак» – самый титулованный клуб России.

Московский клуб идет на 2-м месте в РПЛ.

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