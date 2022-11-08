Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Романцев возглавил комитет ветеранов «Спартака»

    Совет директоров «Спартака» утвердил создание комитета ветеранов клуба.

    Председателем комитета стал бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев. Почетным президентом выбран Никита Симонян – лучший бомбардир в истории «Спартака».

    «Цель создания комитета – сохранение спартаковских традиций и оказание адресной помощи красно-белым прошлых поколений, а также их семьям», – сообщила пресс-служба клуба.

    • «Спартак» – самый титулованный клуб России.
    • Московский клуб идет на 2-м месте в РПЛ.

    Чего не хватает «Бомбардиру»?

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Литвинов: «Если бы не футбол, стал бы космонавтом»
    Крал не планирует возвращаться в «Спартак» 2
    Мостовой: «Зарема снова говорит обо мне? Может, я ей нравлюсь как мужчина?» 10
    Источник: сайт «Спартака»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:18
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11