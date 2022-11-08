Романцев возглавил комитет ветеранов «Спартака»

Совет директоров «Спартака» утвердил создание комитета ветеранов клуба.
Председателем комитета стал бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев. Почетным президентом выбран Никита Симонян – лучший бомбардир в истории «Спартака».
«Цель создания комитета – сохранение спартаковских традиций и оказание адресной помощи красно-белым прошлых поколений, а также их семьям», – сообщила пресс-служба клуба.
- «Спартак» – самый титулованный клуб России.
- Московский клуб идет на 2-м месте в РПЛ.
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Источник: сайт «Спартака»