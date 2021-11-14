«Заколебали, издевательство». Прудников – об отношении к себе «Спартака» времен Карпина

Бывший форвард «Спартака» Александр Прудников на ютуб-канале «Сычев подкаст и Денис Казанский» рассказал об отношении к себе, когда генеральным директором клуба был Валерий Карпин. Игрок считает, что над ним издевались.

– Микаэль Лаудруп от тебя избавился?

– Не совсем так. Лаудруп вообще не знал, что я ухожу из «Спартака». Меня якобы не хотели. Конец сезона, мне говорят: «Лаудруп тебя не хочет». Я на базе собираю вещи, и Лаудруп спрашивает: «Ты куда?» Отвечаю: «Все, ухожу». А он: «Куда?» Он понятия не имел, что я ухожу. Поэтому Лаудруп ли от меня избавился?..

После него, получается, все от меня избавлялись. У меня контракт был на пять лет. Либо я плохо выступал, либо Лаудруп оставил след, сказал: «От него надо избавляться». Я знаю точно, что было что-то мутное.

Не думаю, что это Лаудруп. Все было связано с Карпиным. У меня был пятилетний контракт. Меня отдавали в аренды на год, а через полгода возвращали в «Спартак». Многим клубам это не нравилось. В основном меня возвращали уже через полгода, а два дня проходит – на фиг не нужен. Заколебали. Это и было издевательство. Были моменты, когда я был готов разорвать человека.

Карпин был генеральным директором «Спартака» с 2008 по 2012 год.

Прудников – воспитанник «Спартака».

Игрок завершил карьеру в 2019 году.

Прудников: «В «Оренбурге» надо было платить за то, чтобы играть. Отдавали часть премиальных»