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  • «Заколебали, издевательство». Прудников – об отношении к себе «Спартака» времен Карпина

«Заколебали, издевательство». Прудников – об отношении к себе «Спартака» времен Карпина

14 ноября 2021, 01:58
11

Бывший форвард «Спартака» Александр Прудников на ютуб-канале «Сычев подкаст и Денис Казанский» рассказал об отношении к себе, когда генеральным директором клуба был Валерий Карпин. Игрок считает, что над ним издевались.

– Микаэль Лаудруп от тебя избавился?

– Не совсем так. Лаудруп вообще не знал, что я ухожу из «Спартака». Меня якобы не хотели. Конец сезона, мне говорят: «Лаудруп тебя не хочет». Я на базе собираю вещи, и Лаудруп спрашивает: «Ты куда?» Отвечаю: «Все, ухожу». А он: «Куда?» Он понятия не имел, что я ухожу. Поэтому Лаудруп ли от меня избавился?..

После него, получается, все от меня избавлялись. У меня контракт был на пять лет. Либо я плохо выступал, либо Лаудруп оставил след, сказал: «От него надо избавляться». Я знаю точно, что было что-то мутное.

Не думаю, что это Лаудруп. Все было связано с Карпиным. У меня был пятилетний контракт. Меня отдавали в аренды на год, а через полгода возвращали в «Спартак». Многим клубам это не нравилось. В основном меня возвращали уже через полгода, а два дня проходит – на фиг не нужен. Заколебали. Это и было издевательство. Были моменты, когда я был готов разорвать человека.

  • Карпин был генеральным директором «Спартака» с 2008 по 2012 год.
  • Прудников – воспитанник «Спартака».
  • Игрок завершил карьеру в 2019 году.

Прудников: «В «Оренбурге» надо было платить за то, чтобы играть. Отдавали часть премиальных»

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Прудников Александр Карпин Валерий
Комментарии (11)
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serppion
1636860554
Цитирую sports.ru: "В свой лучший в плане результативности год Прудников разразился четырьмя мячами. Как мне кажется, возьми любого нападающего из ФНЛ и ставь его в состав команды РФПЛ, то результативность будет как минимум не хуже. 19 голов за 10 лет в Премьер-Лиге". Закон есть у футболистов - их помнят либо по работе ногами, либо по работе языком.
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R_a_i_n
1636873226
очередная обиженка))) топ бомбардир всия Руси
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SpartakMoskwa
1636873259
.
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moskowcity-petrv
1636874571
Какие дятлы эти каналы смотрят
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nik55
1636876560
кто не состоялся как игрок----обычно несут такой бред
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заткнитемнерот
1636878144
Как бабки за счет лимита получать, когда масса людей живут впроголодь, это не издевательство?! Эта новоиспеченная на вседозволенности культура молодежного футбола типа Прудниковых, Дзюбиных и проч. это жадные эгоистичные свинарики, которые ради денег готовы продать и честь страны, не говоря о своей собственной. Одно пренебрежение к российскому футболу из-за них. Фу...!
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paracetamol
1636883945
Сам виноват, дуб и туп!
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