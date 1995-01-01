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    «Заколебали, издевательство». Прудников – об отношении к себе «Спартака» времен Карпина

    Бывший форвард «Спартака» Александр Прудников на ютуб-канале «Сычев подкаст и Денис Казанский» рассказал об отношении к себе, когда генеральным директором клуба был Валерий Карпин. Игрок считает, что над ним издевались.

    – Микаэль Лаудруп от тебя избавился?

    – Не совсем так. Лаудруп вообще не знал, что я ухожу из «Спартака». Меня якобы не хотели. Конец сезона, мне говорят: «Лаудруп тебя не хочет». Я на базе собираю вещи, и Лаудруп спрашивает: «Ты куда?» Отвечаю: «Все, ухожу». А он: «Куда?» Он понятия не имел, что я ухожу. Поэтому Лаудруп ли от меня избавился?..

    После него, получается, все от меня избавлялись. У меня контракт был на пять лет. Либо я плохо выступал, либо Лаудруп оставил след, сказал: «От него надо избавляться». Я знаю точно, что было что-то мутное.

    Не думаю, что это Лаудруп. Все было связано с Карпиным. У меня был пятилетний контракт. Меня отдавали в аренды на год, а через полгода возвращали в «Спартак». Многим клубам это не нравилось. В основном меня возвращали уже через полгода, а два дня проходит – на фиг не нужен. Заколебали. Это и было издевательство. Были моменты, когда я был готов разорвать человека.

    • Карпин был генеральным директором «Спартака» с 2008 по 2012 год.
    • Прудников – воспитанник «Спартака».
    • Игрок завершил карьеру в 2019 году.

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    Источник: Бомбардир.ру

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