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Команды
Спартак
Маркиньос
Статистика
€ 7 млн
Маркиньос - статистика
Спартак
23 октября 1999 (26)
#10 | Полузащитник
170 см
Бразилия
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Матчи за последние 30 дней
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Спартак
1 : 0
16.09.2026
Факел
1' - 61'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Спартак
3 : 0
13.09.2026
Ростов
1' - 66'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Динамо
2 : 1
06.09.2026
Спартак
1' - 90'
21'
Россия. Кубок, 3 тур
Спартак
3 : 1
02.09.2026
Родина
1' - 72'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Спартак
1 : 1
30.08.2026
Оренбург
1' - 90'
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Бразилия. Серия А 2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Спартак
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Кубок, 3 тур
Спартак
3 : 1
02.09.2026
Родина
1' - 72'
Россия. Кубок, 2 тур
Рубин
1 : 1
19.08.2026
Спартак
45' - 90'
Россия. Кубок, 1 тур
Спартак
5 : 1
05.08.2026
Оренбург
Был в запасе
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