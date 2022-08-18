Маркиньос - статистика
#50 | Полузащитник
|Имя
|Жозе
|Фамилия
|Коста
|Команда
|Атлетико Минейро
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 октября 1999 (23 года)
|Рост
|170
Стоимость:
€ 4,00
млн
|Имя
|Жозе
|Фамилия
|Коста
|Команда
|Атлетико Минейро
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 октября 1999 (23 года)
|Рост
|170
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ференцварош
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.10.2022
|46' -90'
|Ференцварош (Будапешт)
|1:1
|Монако (Монако)
|13.10.2022
|Был в запасе
|Ференцварош (Будапешт)
|2:1
|Црвена Звезда (Белград)
|06.10.2022
|66' -90'
|Црвена Звезда (Белград)
|4:1
|Ференцварош (Будапешт)
|15.09.2022
|Был в запасе
|Монако (Монако)
|0:1
|Ференцварош (Будапешт)
|08.09.2022
|Был в запасе
|Ференцварош (Будапешт)
|3:2
|Трабзонспор (Трабзон)
|25.08.2022
|57' -90'
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|1:0
|Ференцварош (Будапешт)
|18.08.2022
|63' -90'
|Ференцварош (Будапешт)
|4:0
|Шэмрок Роверс (Дублин)