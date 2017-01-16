Родионов: «Ждем, что Самедов сумеет принести «Спартаку» пользу»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов поделился впечатлениями после подписания контракта с полузащитником Александром Самедовым, перешедшим из «Локомотива». Функционер выразил надежду, что 32-летний игрок сможет принести красно-белым пользу. Напомним, подопечные Массимо Карреры лидируют после 17-ти туров, опережая «Зенит» на пять очков.

«Александр вернулся в «Спартак» после долгого перерыва. Но, во-первых, Самедов – спартаковский воспитанник, выпускник нашей школы. А во-вторых, он является футболистом сборной России и демонстрирует хороший уровень игры на протяжении многих лет. Поэтому мы рассчитываем, что у Александра все сложится наилучшим образом: он сумеет доказать свое право на место в составе и принесет нашей команде пользу.

Хотелось бы поздравить Самедова с подписанием контракта, пожелать ему успехов в «Спартаке» и достижения всех поставленных целей», – сказал Родионов.