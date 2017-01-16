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    Родионов: «Ждем, что Самедов сумеет принести «Спартаку» пользу»

    Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов поделился впечатлениями после подписания контракта с полузащитником Александром Самедовым, перешедшим из «Локомотива». Функционер выразил надежду, что 32-летний игрок сможет принести красно-белым пользу. Напомним, подопечные Массимо Карреры лидируют после 17-ти туров, опережая «Зенит» на пять очков.

    «Александр вернулся в «Спартак» после долгого перерыва. Но, во-первых, Самедов – спартаковский воспитанник, выпускник нашей школы. А во-вторых, он является футболистом сборной России и демонстрирует хороший уровень игры на протяжении многих лет. Поэтому мы рассчитываем, что у Александра все сложится наилучшим образом: он сумеет доказать свое право на место в составе и принесет нашей команде пользу.

    Хотелось бы поздравить Самедова с подписанием контракта, пожелать ему успехов в «Спартаке» и достижения всех поставленных целей», – сказал Родионов.

    Источник: ФК «Спартак»

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    16.01.2017 16:36
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 16 января 2017, 19:21

      Верим Саша.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1059

      Andrey160268 16 января 2017, 18:40

      Александр однозначно один из лучших в нашем чемпионате на своей позиции и 2 - 3 годика еще вполне может поиграть на этом уровне. Удачи ему!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport 16 января 2017, 17:34

      Талантливый распасовщик,принесет конечно.

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