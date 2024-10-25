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Сергей Родионов
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Сергей Родионов - новости
Россия
3 сентября 1962 (64)
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Бывший клуб Черенкова, Бубнова и Родионова сыграет в стыках за место в Лиге 1 с первого раунда
11 мая
Бывший клуб Черенкова, Бубнова и Родионова обеспечил себе участие в плей-офф за место в Лиге 1
5 мая
5
Стали известны участники матча легенд «Спартака» и «Динамо» памяти Федора Черенкова
2024.10.25 15:35
8
Видео
«Спартак» поздравил Родионова с днем рождения нарезкой его голов
2021.09.03 21:30
3
Фото
Родионов: «Памятник Черенкову – шедевр, этот монумент достоин Федора. Его любили все»
2020.06.28 15:30
14
Озбилиз: «Родионов сказал, что, если откажусь от трансфера в «Бешикташ», отправлюсь в дубль «Спартака»
2020.05.22 23:56
9
«Спартак» назначил Родионова президентом академии
2019.08.06 17:41
5
Родионов: «Джикия связан со «Спартаком» длительным контрактом. Нам неизвестно, откуда берутся слухи о его уходе»
2019.02.28 17:27
10
Родионов: «Уход с поста генерального директора «Спартака» – мое личное решение»
2018.12.20 09:59
7
Родионов: «Спартак» не собирается отдавать своих молодых игроков в аренду»
2018.12.20 08:52
8
«Спартак» вступил в переговоры о продлении контракта с Ломовицким
2018.12.20 07:51
7
Родионов назначен спортивным директором «Спартака». Измайлов будет исполнять обязанности генерального
2018.12.18 17:59
55
Фото
Руководители «Спартака» Измайлов и Родионов полетели на матч с «Вильярреалом» эконом-классом
2018.12.12 09:27
15
Ловчев: «Каррера не хотел пускать в самолет Измайлова и Родионова. Да у меня бы такой тренер вылетел в две секунды»
2018.11.29 09:29
68
Родионов: «Учитывая нездоровый ажиотаж вокруг «Спартака», клуб постарается быть максимально открытым»
2018.11.22 15:45
8
Рианчо: «Говорил Родионову, что «Спартаку» нужны радикальные перемены»
2018.11.14 12:30
13
Родионов: «Если бы Промес не хотел уехать, мы бы никогда его не продали»
2018.08.31 18:05
6
Перед «Спартаком» поставлена задача дойти до четвертьфинала Лиги Европы
2018.08.31 15:39
34
В Москве прошла церемония прощания с Парамоновым. На ней присутствовали Симонян, Черчесов и Романцев
2018.08.27 12:53
4
Родионов: «ПАОК и «Базель – клубы с богатым международным опытом. Легко ни с кем из них не будет»
2018.07.23 15:29
11
Видео
Родионов и другие сотрудники «Спартака» в память о погибших в Кемерово запустили воздушные шары
2018.03.28 19:15
1
Родионов: «Каррера с мая получил от клуба полный карт-бланш на трансферы»
2017.08.24 17:30
21
Родионов просматривал защитника «Арсенала» Беляева
2017.08.15 09:38
13
Федун выделил бюджет на усиление «Спартака»
2017.07.15 06:53
29
Макеев будет заявлен за «Спартак-2»
2017.02.07 20:56
4
Родионов: «Надеюсь, в «Спартаке» Луис Адриано вернется на прежний уровень»
2017.01.16 23:15
6
Родионов: «Ждем, что Самедов сумеет принести «Спартаку» пользу»
2017.01.16 16:36
3
Наиль Измайлов: «Усиление «Спартаку» действительно необходимо»
2016.12.28 07:36
Родионов заявил, что вопрос о будущем Мельгарехо в «Спартаке» остается открытым
2016.12.06 19:01
4
Родионов: «Спартак» не намерен расставаться с Промесом, предложений по нему не поступало»
2016.12.06 18:25
7
1
2
3
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