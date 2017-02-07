Макеев будет заявлен за «Спартак-2»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов прокомментировал ситуацию вокруг защитника Евгения Макеева, отзаявленного из первой команды красно-белых.

«Макеев отзаявлен из первой команды, но клуб не покидает. Евгений будет выступать за «Спартак-2», – заявил Родионов.

Отметим, что в текущем сезоне в активе Макеева лишь два матча за «Спартак».