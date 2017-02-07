Макеев будет заявлен за «Спартак-2»

Не очень понял, честно говоря мотивы данного перевода игрока. Смотрел его игру в контрольных матчах, очень неплохо себя показал. Активно перемещался по флангу, сделал голевой пас на Джано. В чем проблема то? Загнобят парня тренерским недоверием, так же как загнобили Прашивлюка когда то. Очень печальная тенденция, однако.
Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов прокомментировал ситуацию вокруг защитника Евгения Макеева, отзаявленного из первой команды красно-белых.
«Макеев отзаявлен из первой команды, но клуб не покидает. Евгений будет выступать за «Спартак-2», – заявил Родионов.
Отметим, что в текущем сезоне в активе Макеева лишь два матча за «Спартак».