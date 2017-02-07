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    Макеев будет заявлен за «Спартак-2»

    Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов прокомментировал ситуацию вокруг защитника Евгения Макеева, отзаявленного из первой команды красно-белых.

    «Макеев отзаявлен из первой команды, но клуб не покидает. Евгений будет выступать за «Спартак-2», – заявил Родионов.

    Отметим, что в текущем сезоне в активе Макеева лишь два матча за «Спартак».

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.02.2017 20:56
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +33416

      oyabun 8 февраля 2017, 08:45

      Не очень понял, честно говоря мотивы данного перевода игрока. Смотрел его игру в контрольных матчах, очень неплохо себя показал. Активно перемещался по флангу, сделал голевой пас на Джано. В чем проблема то? Загнобят парня тренерским недоверием, так же как загнобили Прашивлюка когда то. Очень печальная тенденция, однако.

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 7 февраля 2017, 22:17

      Давно пора уже.Сейчас защита в Спартаке великолепна.

      0
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      Рейтинг: +42

      Maйкl 7 февраля 2017, 21:54

      Походу лишний

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