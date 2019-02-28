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    Родионов: «Джикия связан со «Спартаком» длительным контрактом. Нам неизвестно, откуда берутся слухи о его уходе»

    Спортивный директор «Спартака» Сергей Родионов исключил уход из клуба защитника Георгия Джикии после окончания этого сезона.

    Сегодня СМИ сообщили, что летом 25-летнего футболиста хочет купить «Локомотив».

    «Георгий связан со «Спартаком» длительным контрактом. Откуда берутся слухи о его возможном переходе в другой клуб по окончании нынешнего чемпионата, нам неизвестно.

    Мы рассчитываем, что Джикия еще долго будет приносить пользу красно-белым. А сейчас он вместе с командой продолжает готовиться к возобновлению второй части сезона. И не хотелось бы, чтобы кто-то подобного рода вбросами мешал этой подготовке», – сказал Родионов.

    • Соглашение Джикии с красно-белыми рассчитано до июля 2022 года.
    • В текущем сезоне россиянин провел за «Спартак» 22 матча и забил один гол.

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    28.02.2019 17:27
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1276

      Sky Spartak 1 марта 2019, 00:14

      Взлом сайта Спартака и размещение там статьи,которая ссорит клуб и болелов...взброс того,что якобы Джикия уходит...не удивлюсь ещё какой-то новости....
      Кто то очень старается испортить Спартаку начало сезона...Надеюсь откуда руки растут...они и отвалятся.. точнее клуб пойдёт вниз.. так как это совсем не спортивное поведение...

      0
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 28 февраля 2019, 20:39

      Дай бог чтоб у Родионова слова с делом не расходились.

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 28 февраля 2019, 19:40

      Зато нам хорошо известно кто эти слухи распространяет по трансферам и тому, что происходит в раздевалках. Профи хайпа, просмотров и лайков в этом преуспевают...

      2
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      ...
      Рейтинг: +1276

      Sky Spartak > Рубик Докоян 1 марта 2019, 00:15

      Кто ??? Мне бы хотелось узнать ради интереса.

      0
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      Рейтинг: +1276

      Sky Spartak > Sky Spartak 1 марта 2019, 00:16

      Траббуки ? )

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Sky Spartak 1 марта 2019, 08:18

      Записывай каждый раз когда читаешь инфу и ссылку и будет приличный список разных инсайдеров и изданий, которые запускают слухи, а другие распространяют.

      1
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      Рейтинг: +33447

      oyabun 28 февраля 2019, 19:02

      Мало ли что хочет Локо? Удовлетворять свои хотелки надо было когда он был еще в Амкаре. Но только Спартак рассмотрел тогда в нем потенциал и вовремя заключил контракт. А сейчас нечего мутить воду и распространять дурацкие слухи.

      5
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 28 февраля 2019, 18:00

      захочет и уйдет он не раб где хочет там и играет

      -1
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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > giluxa1963 28 февраля 2019, 18:26

      " Где хочет , там и играет " - в Спартаке .

      6
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      Рейтинг: +80

      0chevidno 28 февраля 2019, 17:45

      Да это было понятно сразу. Никто Джикию продавать не собирается. Пусть приносит пользу Спартаку и дальше.

      4
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