Родионов: «Джикия связан со «Спартаком» длительным контрактом. Нам неизвестно, откуда берутся слухи о его уходе»

Спортивный директор «Спартака» Сергей Родионов исключил уход из клуба защитника Георгия Джикии после окончания этого сезона.

Сегодня СМИ сообщили, что летом 25-летнего футболиста хочет купить «Локомотив».

«Георгий связан со «Спартаком» длительным контрактом. Откуда берутся слухи о его возможном переходе в другой клуб по окончании нынешнего чемпионата, нам неизвестно.

Мы рассчитываем, что Джикия еще долго будет приносить пользу красно-белым. А сейчас он вместе с командой продолжает готовиться к возобновлению второй части сезона. И не хотелось бы, чтобы кто-то подобного рода вбросами мешал этой подготовке», – сказал Родионов.