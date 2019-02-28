Родионов: «Джикия связан со «Спартаком» длительным контрактом. Нам неизвестно, откуда берутся слухи о его уходе»

Взлом сайта Спартака и размещение там статьи,которая ссорит клуб и болелов...взброс того,что якобы Джикия уходит...не удивлюсь ещё какой-то новости....
Кто то очень старается испортить Спартаку начало сезона...Надеюсь откуда руки растут...они и отвалятся.. точнее клуб пойдёт вниз.. так как это совсем не спортивное поведение...
Спортивный директор «Спартака» Сергей Родионов исключил уход из клуба защитника Георгия Джикии после окончания этого сезона.
Сегодня СМИ сообщили, что летом 25-летнего футболиста хочет купить «Локомотив».
«Георгий связан со «Спартаком» длительным контрактом. Откуда берутся слухи о его возможном переходе в другой клуб по окончании нынешнего чемпионата, нам неизвестно.
Мы рассчитываем, что Джикия еще долго будет приносить пользу красно-белым. А сейчас он вместе с командой продолжает готовиться к возобновлению второй части сезона. И не хотелось бы, чтобы кто-то подобного рода вбросами мешал этой подготовке», – сказал Родионов.
- Соглашение Джикии с красно-белыми рассчитано до июля 2022 года.
- В текущем сезоне россиянин провел за «Спартак» 22 матча и забил один гол.