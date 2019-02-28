Sport_inside: «Локомотив» хочет купить защитника «Спартака» Джикию

Защитник «Спартака» Георгий Джикия может продолжить карьеру в «Локомотиве», сообщает телеграм-канал Sport_inside.

По информации источника, «железнодорожники» хотят купить лидера обороны красно-белых в летнее трансферное окно.

Тренерский штаб «Спартака» не будет препятствовать продаже Джикии, рассчитывая заменить его легионером.

Джикия выступает за «Спартак» с января 2017 года, сыграл 55 матчей и забил два гола.

Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в шесть миллионов евро.

Еще про трансферы – проблему зимнего окна мы обсуждали в недавнем выпуске подкаста. Вот же он:

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