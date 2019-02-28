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    Sport_inside: «Локомотив» хочет купить защитника «Спартака» Джикию

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия может продолжить карьеру в «Локомотиве», сообщает телеграм-канал Sport_inside.

    По информации источника, «железнодорожники» хотят купить лидера обороны красно-белых в летнее трансферное окно.

    Тренерский штаб «Спартака» не будет препятствовать продаже Джикии, рассчитывая заменить его легионером.

    • Джикия выступает за «Спартак» с января 2017 года, сыграл 55 матчей и забил два гола.
    • Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в шесть миллионов евро.

    Еще про трансферы – проблему зимнего окна мы обсуждали в недавнем выпуске подкаста. Вот же он:

    Этот подкаст есть вконтакте, в эпл подкастах и даже на ютубе. Слушайте там, где удобно.

    Источник: телеграм-канал Sport_inside

    Аудитория Sport_inside в твиттере – 13,2 тысячи человек, включая, в частности, владельца "Краснодара" Сергея Галицкого

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    28.02.2019 10:08
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    Комментарии49
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    • ...
      Рейтинг: +3831

      Кинстифа 1 марта 2019, 11:42

      какой бред

      0
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 28 февраля 2019, 19:26

      сомнительно, только если Кверквелию продадут в Европу за кругленькую сумму, а так и денег то нет...

      0
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      ...
      Рейтинг: +1775

      VGreen > Diesel133 28 февраля 2019, 19:51

      Ну вот за счет продажи других игроков Локомотив и покупает игроков.
      Ну и вроде деньги за ЛЧ даются не сразу, а по завершению ЛЧ, не? так что деньги летом должны появиться хоть какие-то

      0
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > VGreen 28 февраля 2019, 19:58

      и почти все эти деньги уйдут на выкуп поляка, я так думаю

      0
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      ...
      Рейтинг: +379

      o33uk > Diesel133 1 марта 2019, 00:26

      Я не думаю что трансферная стоимость Джикии(там что то в районе 6 лямов) для вас будет огромной проблемой, тут главное желание его самого.
      А для Спартаковцев хочется сказать ребята про карму слышали? Глушакова переманили, Ташаева и тд. когда то обратка придёт.

      2
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      Рейтинг: +379

      o33uk > Diesel133 1 марта 2019, 00:29

      Вообще после возращения Сёмина клуб пошёл в нужном векторе.
      Сёмину удачи и не совершать таких ошибок как со Смородской в дальнейшем.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 28 февраля 2019, 18:19

      Да и купит. 6 лямов за него не много.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 28 февраля 2019, 17:12

      Так и просятся слова из миниатюры Елены Воробей :" Ну, возьмите меняяяя !" И туда же всех инсайдеров разного пошиба вместе с их источниками...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 28 февраля 2019, 15:19

      Выглядит глупо и неправдоподобно. Но мы не знаем взаимоотношений игроков внутри коллектива. И с этой точки зрения все вполне возможно.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +876

      movie 28 февраля 2019, 14:23

      Дорого обойдётся. Локо ещё Крыховяка выкупить надо. ФФП подбить. Не, не купят

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28517

      JTherry 28 февраля 2019, 12:57

      а источником слухов телеграм-канала Sport_inside является владелец Краснодара Галицкий))))

      3
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      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > JTherry 28 февраля 2019, 13:02

      И???

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +28517

      JTherry > Татарин за ЦСКА 28 февраля 2019, 13:09

      обычная информационная война перед матчем, не обращайте внимания, скоро последует опровержение))))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > JTherry 28 февраля 2019, 13:11

      Посмотрим)))

      0
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      ...
      Рейтинг: +28517

      JTherry > Татарин за ЦСКА 1 марта 2019, 09:54

      вот и опровержение подъехало)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 28 февраля 2019, 12:49

      Мне кажется бред

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 28 февраля 2019, 11:59

      хочет?????? я тоже хочу яхту как у абрамовича

      4
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      ...
      Рейтинг: +1775

      VGreen > Полная Канистра 28 февраля 2019, 12:24

      так купи. ах да, у тебя наверно нет денег на яхту.
      а у Локомотива на Джикию найдется.

      но а так конечно утка думается. даже в первую очередь сам Джикия не захочет поступать таким образом - некрасиво перед болельщиками спартака.

      4
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      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > VGreen 28 февраля 2019, 12:50

      Глушаков может,значит и Джикия попробывать захочет)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1775

      VGreen > Татарин за ЦСКА 28 февраля 2019, 12:55

      ну Глушаков - г а н д о н, это все всегда знали) Джикия думаю не такой

      8
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      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > VGreen 28 февраля 2019, 13:01

      Ну посмотрим)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > VGreen 28 февраля 2019, 19:24

      все, кроме болельщиков Спартака

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1775

      VGreen > Diesel133 28 февраля 2019, 19:52

      не не, болельщики спартака тоже поняли это, хотя в чемпионское время его на руках носили))

      0
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      ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > VGreen 28 февраля 2019, 20:00

      это знали все еще после его перехода в Спартак, и было ясно, что он себя еще покажет. А тогда, скажем так, бревно в своем глазу не видели...

      0
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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 28 февраля 2019, 11:38

      А ху-ху не хо-хо ? )

      9
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