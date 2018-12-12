Руководители «Спартака» Измайлов и Родионов полетели на матч с «Вильярреалом» эконом-классом

Вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов и генеральный директор Сергей Родионов отправились на матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы с «Вильярреалом» отдельно от команды.

Руководители московского клуба полетели утренним рейсом «Аэрофлота» Москва – Валенсия за сутки до игры. Оба заняли места в эконом-классе наряду с многочисленными болельщиками красно-белых.

Матч «Вильярреал» – «Спартак» пройдет в четверг в Испании. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию встречи.