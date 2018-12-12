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    • Руководители «Спартака» Измайлов и Родионов полетели на матч с «Вильярреалом» эконом-классом

    Руководители «Спартака» Измайлов и Родионов полетели на матч с «Вильярреалом» эконом-классом

    Вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов и генеральный директор Сергей Родионов отправились на матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы с «Вильярреалом» отдельно от команды.

    Руководители московского клуба полетели утренним рейсом «Аэрофлота» Москва – Валенсия за сутки до игры. Оба заняли места в эконом-классе наряду с многочисленными болельщиками красно-белых.

    Матч «Вильярреал» – «Спартак» пройдет в четверг в Испании. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию встречи.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.12.2018 09:27
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 12 декабря 2018, 14:48

      С болельщиками лететь опасно. Почему то не полетели с командой?

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1695

      МЯСО87 12 декабря 2018, 14:16

      Автостопом лучше бы отправили этих двух муд...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 12 декабря 2018, 13:42

      Надо было их поездом отправить.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6913

      батог 12 декабря 2018, 12:57

      Подскажут Кононову кого в основу ставить, кого менять в игре? Или шопинг?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +494

      Alejandrrro 12 декабря 2018, 12:53

      Ну так Педро Рошу купили, неустойку Каррере выплатили, ещё и Кононову сыпят денег. А болельщиков ходит всё меньше, доходы от билетов меньше. Приходится экономить))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29412

      JTherry 12 декабря 2018, 11:24

      с болельщиками? и не помяли...

      3
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    • ...
      Рейтинг: +3551

      momwig_ 12 декабря 2018, 10:41

      Только не надо искать в этом какую-то сенсацию... В Валенсию летает много бортов без бизнеса или с очень малым количеством мест в нем. Обычный спартаковский бардак эпохи Измайлова: билеты стали искать в последний момент, бизнеса не оказалось, взяли три места в экономе на двоих.

      А вот что отдельно от команды... Что, Кононов их тоже не пускает в самолет? )))

      5
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > momwig_ 12 декабря 2018, 23:12

      Ждём от Серафимыча нового рассказа, как тренер Спартака не пускает в Самолёт Родионова и Измайлова.)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3181

      uBaH_ 12 декабря 2018, 10:23

      Личный фотограф я как понимаю тоже эконом классом полетел? ;)

      4
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      Рейтинг: +826

      Grag 12 декабря 2018, 10:06

      Экономные какие.

      2
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      Рейтинг: +3438

      violator20 12 декабря 2018, 09:48

      Учитывая "безграничную любовь" болельщиков к Измайлову это смелый поступок)

      2
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      Рейтинг: +6913

      батог > violator20 12 декабря 2018, 13:00

      Если Спартак выиграет, то еще не страшно! А вот если проиграет, то им нужно будет тихо пароходом валить с Испании!!!

      2
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