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Федун выделил бюджет на усиление «Спартака»

15 июля 2017, 06:53
29

Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что в ближайшие дни столичный клуб должен получить усиление, так как бюджет на эти цели уже выделен.

«Усиление? Сейчас будут выходить Каррера и Родионов, все вопросы к ним. Бюджет выделен. Я надеюсь, завтра-послезавтра мы что-нибудь услышим», – сказал Федун.

Матч Суперкубка России «Спартак» – «Локомотив» закончился в дополнительное время со счетом 2:1. На данный момент москвичи усилились только центральным защитником Марко Петковичем, пришедшим из сербской «Црвены Звезды». «Спартак» осенью ожидает возвращение в групповой этап Лиги чемпионов.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Спартак Родионов Сергей Каррера Массимо Федун Леонид
Комментарии (29)
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Manilov
1500093098
Ну, скрестим пальцы. Предполагаю, что в защиту будет усиление.
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Одинокий волк Маквейд
1500093818
Давайте уже, а то все новости Зенит забил.
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Сибирь за Спартак
1500094156
Обязательно нужно усиление, глубины состава нет. Вчерашнее усиление заменами показало - Мельга вроде в тему вышел, а Жано что был, что не был.
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Svoysvoemubrat
1500094911
А мы-то как надеемся что-то услышать. Как же нужен диспетчер с последним пасом, столько бестолковости в атаке.
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SPARTAK 85
1500096205
Да будет нам уселение. Последнее время берем немного но точно и удачно. И в этот раз будет так же. А не как у зенита который при луческу бразилов скупал а сейчас манчини аргентину скупит всю.
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Томь вперёд
1500098010
Усиление обязательно нужно! Прошлый сезон этот состав играл на один фронт, на 2 их скорее всего не хватит.
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Бугимен
1500101120
Вчерашняя игра показала,что усиление необходимо.Вперед Спартак ЛЧ ждет нас!
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bumer_moscow
1500101317
Зачем.Все равно позор вас ждет в лч
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RedWhiteFans2
1500103011
Неужели было не ясно, что команде нужны усиления.
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Егор Велунов
1500113481
Вчерашний матч показал, что для ЛЧ клуб слабоват, надо усиливаться. только не промазать с игроками.
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