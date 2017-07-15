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    Федун выделил бюджет на усиление «Спартака»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что в ближайшие дни столичный клуб должен получить усиление, так как бюджет на эти цели уже выделен.

    «Усиление? Сейчас будут выходить Каррера и Родионов, все вопросы к ним. Бюджет выделен. Я надеюсь, завтра-послезавтра мы что-нибудь услышим», – сказал Федун.

    Матч Суперкубка России «Спартак» – «Локомотив» закончился в дополнительное время со счетом 2:1. На данный момент москвичи усилились только центральным защитником Марко Петковичем, пришедшим из сербской «Црвены Звезды». «Спартак» осенью ожидает возвращение в групповой этап Лиги чемпионов.

    Источник: Р-Спорт

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    15.07.2017 06:53
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 15 июля 2017, 15:53

      Теперь главное - говна не набрать.

      1
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      Рейтинг: +393

      Егор Велунов 15 июля 2017, 13:11

      Вчерашний матч показал, что для ЛЧ клуб слабоват, надо усиливаться. только не промазать с игроками.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +200

      айор балдёжник 15 июля 2017, 11:46

      сколько?

      0
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 15 июля 2017, 10:16

      Неужели было не ясно, что команде нужны усиления.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 15 июля 2017, 09:48

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Зачем.Все равно позор вас ждет в лч

      -8
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      Рейтинг: +901

      Krics > bumer_moscow 15 июля 2017, 10:08

      Садись в электричку, следующая станция ФНЛ, вас лч никто не встречает, а зависть плохое чувство.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 15 июля 2017, 09:45

      Вчерашняя игра показала,что усиление необходимо.Вперед Спартак ЛЧ ждет нас!

      5
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      Рейтинг: +5852

      AtticusFinch 15 июля 2017, 09:43

      На тренеров всё спихнул , а сам 3 копейки выделил

      1
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 15 июля 2017, 09:42

      Я на Лукойле и Газпроме никогда не заправляюсь

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +572

      Alex ostrov > alex kidn 15 июля 2017, 10:36

      Небось с паровоза саляру сливаешь??))

      8
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 15 июля 2017, 08:53

      Усиление обязательно нужно! Прошлый сезон этот состав играл на один фронт, на 2 их скорее всего не хватит.

      3
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      Рейтинг: +3534

      Берёза В. 15 июля 2017, 08:48

      каждый год усиление идёт)

      0
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