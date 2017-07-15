Федун выделил бюджет на усиление «Спартака»

Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что в ближайшие дни столичный клуб должен получить усиление, так как бюджет на эти цели уже выделен.

«Усиление? Сейчас будут выходить Каррера и Родионов, все вопросы к ним. Бюджет выделен. Я надеюсь, завтра-послезавтра мы что-нибудь услышим», – сказал Федун.

Матч Суперкубка России «Спартак» – «Локомотив» закончился в дополнительное время со счетом 2:1. На данный момент москвичи усилились только центральным защитником Марко Петковичем, пришедшим из сербской «Црвены Звезды». «Спартак» осенью ожидает возвращение в групповой этап Лиги чемпионов.