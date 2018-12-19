Родионов: «Спартак» не собирается отдавать своих молодых игроков в аренду»

Спортивный директор «Спартака» Сергей Родионов дал понять, что в клубе рассчитывает на молодых игроков.

«Спартак» не собирается отдавать своих молодых игроков в аренду. Как раз наоборот: прежде всего, мы рассчитываем на них. А в аренду, если в том будет необходимость, отправятся возрастные футболисты. Естественно, решающее слово будет за главным тренером», – заявил Родионов.

Ранее сообщалось, что красно-белые вступили в переговоры о продлении контракта с полузащитником Александром Ломовицким.