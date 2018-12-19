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    Родионов: «Спартак» не собирается отдавать своих молодых игроков в аренду»

    Спортивный директор «Спартака» Сергей Родионов дал понять, что в клубе рассчитывает на молодых игроков.

    «Спартак» не собирается отдавать своих молодых игроков в аренду. Как раз наоборот: прежде всего, мы рассчитываем на них. А в аренду, если в том будет необходимость, отправятся возрастные футболисты. Естественно, решающее слово будет за главным тренером», – заявил Родионов.

    Ранее сообщалось, что красно-белые вступили в переговоры о продлении контракта с полузащитником Александром Ломовицким.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 08:52
    Комментарии6
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      Рейтинг: +134

      лёха ёжик 12 минут назад

      а зачем раньше отдавали

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3253

      Persona_non_Grata 35 минут назад

      Прям ромашка ( буду - не буду ) какая то - то в аренду , то не отдадим , то молодых , то возрастных . - ????? " Навели тень на плетень " .

      1
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      Рейтинг: +222

      амани 1 час назад

      не надо ныть, нужно пробовать и обучать , вспомните Бескова, 1977, взял молодых, никому не известных ребят и на года сделал команду одним из лидеров советского футбола...каждый год подтягивал, одного-двух молодых и каких!!!

      1
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      Рейтинг: +1340

      vka1970 1 час назад

      Вчера были большие раки, но по пять, а сегодня маленькие, но по три.

      3
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      Рейтинг: +39640

      Рубик Докоян 1 час назад

      У возрастных игроков контракты такие, что их не потянут клубы берущие игроков в аренду. Придётся им платить зарплату "Спартаку" как это часто делают в " Зените".

      2
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      Рейтинг: +647

      22 raza chemp 2 часа назад

      Главное что бы был баланс между возрастными и молодыми, молодость это хорошо но и без опыта далеко не уедешь

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