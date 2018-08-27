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  • В Москве прошла церемония прощания с Парамоновым. На ней присутствовали Симонян, Черчесов и Романцев

В Москве прошла церемония прощания с Парамоновым. На ней присутствовали Симонян, Черчесов и Романцев

27 августа 2018, 12:53
4

Сегодня в манеже «Спартака» состоялась церемония прощания с бывшим нападающим москвичей Алексеем Парамоновым. Он ушел из жизни в четверг, 23 августа, в возрасте 93 лет.

На траурном мероприятии присутствовали исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев, первый вице-президент РФС Никита Симонян, президент РПЛ Сергей Прядкин, главный тренер сборной России Станислав Черчесов, и экс-президент РФС Николай Толстых.

Кроме того, в церемонии приняли участие бывшие тренеры и футболисты красно-белых: Олег Романцев, Георгий Ярцев, Сергей Родионов, Сергей Шавло, Александр Тарханов и экс-главный тренер национальной команды Борис Игнатьев.

Из нынешнего состава «Спартака» присутствовали голкипер Артем Ребров, защитник Георгий Джикия, полузащитники Денис Глушаков, Александр Самедов и Джано. На церемонии также побывали многие руководители и ветераны отечественного футбола.

Парамонов – чемпион Олимпийских игр 1956 года в составе сборной СССР.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Самедов Александр Ребров Артем Глушаков Денис Джано Джикия Георгий Черчесов Станислав Тарханов Александр Романцев Олег Ярцев Георгий Игнатьев Борис Родионов Сергей Прядкин Сергей Симонян Никита
Комментарии (4)
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Степашкин Вова
1535369949
Земля пухом!
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BlackMurder
1535376839
Вечная память
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grain
1535379969
Уходит легендарное поколение! Будем помнить!
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vasminov
1535383621
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