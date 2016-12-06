Родионов: «Спартак» не намерен расставаться с Промесом, предложений по нему не поступало»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов подчеркнул, что клуб намерен сохранить полузащитника Квинси Промеса. По его словам, красно-белым не поступало ни одного официального предложения по приобретению голландца. Ранее сообщалось, что на 24-летнего игрока претендует «Ливерпуль».

«По Промесу никаких предложений у клуба нет. «Спартак» не планирует с ним расставаться. У Промеса в контракте прописана сумма отступных, но оглашать я ее не буду», – сказал Родионов.

В текущем розыгрыше РФПЛ в активе Промеса шесть голов и столько же результативных передач в 14-ти встречах.