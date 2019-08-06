Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    2 Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    3 Тест: слова философа или футболиста?
    Тест: слова философа или футболиста?

    «Спартак» назначил Родионова президентом академии

    «Спартак» объявил о назначении Сергея Родионова на пост президента клубной академии имени Федора Черенкова.

    Ранее 56-летний бывший футболист москвичей уже занимал аналогичную должность в период с 2011-го по 2015 год.

    Также в свое время Родионов тренировал «Спартак-2» и молодежную команду красно-белых.

    С июня 2015 года по декабрь 2018-го работал генеральным директором клуба. С декабря 2018-го по апрель 2019 года занимал пост спортивного директора «Спартака».

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:41
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +72960

      zigbert 28 минут назад

      Дело для него знакомое. Успехов в работе Сергей!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10874

      slavutiq70 36 минут назад

      Как раз работа для Сергея Юрьевича,,,,,,,

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +508

      SaveAS > slavutiq70 24 минуты назад

      Так он и ее угробит!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1332

      алдан2014 48 минут назад

      А вот это верно

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79139
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72947
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru