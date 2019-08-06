«Спартак» назначил Родионова президентом академии

«Спартак» объявил о назначении Сергея Родионова на пост президента клубной академии имени Федора Черенкова.

Ранее 56-летний бывший футболист москвичей уже занимал аналогичную должность в период с 2011-го по 2015 год.

Также в свое время Родионов тренировал «Спартак-2» и молодежную команду красно-белых.

С июня 2015 года по декабрь 2018-го работал генеральным директором клуба. С декабря 2018-го по апрель 2019 года занимал пост спортивного директора «Спартака».