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    Родионов: «Памятник Черенкову – шедевр, этот монумент достоин Федора. Его любили все»

    Президент академии «Спартака» Сергей Родионов выступил с речью на открытии памятника экс-игроку команды Федору Черенкову. Функционер считает скульптуру шедевром.

    «Спасибо клубу и всем людям, которые хоть как-то причастны. На мой взгляд, это шедевр. Это подвиг со стороны автора, учитывая условия работы. Скульптор подошел с душой, с сердцем. Я преклоняюсь перед этой работой. Фeдор Фeдорович заслужил этот памятник, и этот монумент его достоин. Федора любили все, не только болельщики «Спартака».

    Наконец-то спустя пять лет нашелся человек, который нашел в себе мужество сделать такой монумент. Мы будем приходить всегда, чтобы поклониться перед Фeдором. Хорошо, что это состоялось», – цитирует Родионова «Р-Спорт».

    • Черенков умер в 2014 году.
    • В составе «Спартака» он трижды брал чемпионат страны.
    • Черенков сыграл за «Спартак» больше всех матчей (494).

    Фото: «Чемпионат».

    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +8227

      alex1951 18 минут назад

      Правильное решение.
      Жаль только,что о Федоре приходится говорить в прошедшем времени.....
      Любим и помним...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2017

      житель СПб 1 час назад

      Очень пафосный памятник... Федор был скромным и, скорее, слыл романтичным человеком.

      1
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      ...
      Рейтинг: +112

      dim29 > житель СПб 49 минут назад

      скромный памятник,не вижу и близко пафосности.

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    • ...
      Рейтинг: +4904

      subbotaspartak 2 часа назад

      Он памятник себе создал нерукотворный...

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