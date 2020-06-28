Родионов: «Памятник Черенкову – шедевр, этот монумент достоин Федора. Его любили все»

Президент академии «Спартака» Сергей Родионов выступил с речью на открытии памятника экс-игроку команды Федору Черенкову. Функционер считает скульптуру шедевром.

«Спасибо клубу и всем людям, которые хоть как-то причастны. На мой взгляд, это шедевр. Это подвиг со стороны автора, учитывая условия работы. Скульптор подошел с душой, с сердцем. Я преклоняюсь перед этой работой. Фeдор Фeдорович заслужил этот памятник, и этот монумент его достоин. Федора любили все, не только болельщики «Спартака».

Наконец-то спустя пять лет нашелся человек, который нашел в себе мужество сделать такой монумент. Мы будем приходить всегда, чтобы поклониться перед Фeдором. Хорошо, что это состоялось», – цитирует Родионова «Р-Спорт».

Черенков умер в 2014 году.

В составе «Спартака» он трижды брал чемпионат страны.

Черенков сыграл за «Спартак» больше всех матчей (494).

Фото: «Чемпионат».