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  • Родионов: «Памятник Черенкову – шедевр, этот монумент достоин Федора. Его любили все»

Родионов: «Памятник Черенкову – шедевр, этот монумент достоин Федора. Его любили все»

28 июня 2020, 15:30
14

Президент академии «Спартака» Сергей Родионов выступил с речью на открытии памятника экс-игроку команды Федору Черенкову. Функционер считает скульптуру шедевром.

«Спасибо клубу и всем людям, которые хоть как-то причастны. На мой взгляд, это шедевр. Это подвиг со стороны автора, учитывая условия работы. Скульптор подошел с душой, с сердцем. Я преклоняюсь перед этой работой. Фeдор Фeдорович заслужил этот памятник, и этот монумент его достоин. Федора любили все, не только болельщики «Спартака».

Наконец-то спустя пять лет нашелся человек, который нашел в себе мужество сделать такой монумент. Мы будем приходить всегда, чтобы поклониться перед Фeдором. Хорошо, что это состоялось», – цитирует Родионова «Р-Спорт».

  • Черенков умер в 2014 году.
  • В составе «Спартака» он трижды брал чемпионат страны.
  • Черенков сыграл за «Спартак» больше всех матчей (494).

Фото: «Чемпионат».

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Родионов Сергей
Комментарии (14)
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subbotaspartak
1593347964
Он памятник себе создал нерукотворный...
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житель СПб
1593349053
Очень пафосный памятник... Федор был скромным и, скорее, слыл романтичным человеком.
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alex1951
1593355047
Правильное решение. Жаль только,что о Федоре приходится говорить в прошедшем времени..... Любим и помним...
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nik55
1593359979
Достойный памятник легенде команды
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Ганнибал Лектор
1593361651
Достойный памятник хорошему футболисту
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alll-1
1593363624
Отличный монумент легенде
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DOCTOR PENALTY
1593365031
Лучше поздно, чем никогда....
Ответить
ВасяК
1593365080
Надо приехать и почтить память легенде!!!
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vsespartak01
1593373370
ВСПОМИНАЮ С ГРУСТЬЮ В ДУШЕ!КАКОЙ ПРЕКРАСНЫЙ СКРОМНЫЙ ЧЕЛОВЕК БЫЛ И ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ФУТБОЛИСТ!!
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zigbert
1593436268
Те кто видел игру Черенкова запомнят ее надолго. Такой игрок достоин доброй памяти!
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