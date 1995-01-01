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    На Троекуровском кладбище установили памятник Черенкову. 9 миллионов рублей на него выделил Федун

    Бывшему футболисту «Спартака» Федору Черенкову установили памятник на Троекуровском кладбище, что в Москве. Фото доступно ниже.

    9 миллионов рублей на памятник выделил владелец «Спартака» Леонид Федун. Инициатором сбора средств было фанатское объединение москвичей «Фратрия».

    • Черенков умер в 2014 году.
    • В составе «Спартака» он трижды брал чемпионат страны.
    • Черенков сыграл за «Спартак» больше всех матчей (494).

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 14:21
    Комментарии24
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      Рейтинг: +955

      Алехсбургер. 39 минут назад

      Это наше Общее.
      Это то,чем можно гордиться,обесцветив гвоздики к постаменту.Но.
      Пусть они будут красно-белые.
      Пусть...

      1
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      Рейтинг: +43

      cevin cigan 1 час назад

      Что при жизни был красавчик,что после смерти.......

      3
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      Рейтинг: +20669

      пьяныйхоровод 1 час назад

      Вот тут всё ровно , всё по делу .

      4
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      Рейтинг: +4904

      subbotaspartak 2 часа назад

      Надо Феде! Надо!

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      Рейтинг: +5116

      JTherry 2 часа назад

      достойный памятник Черенкову!

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      Рейтинг: +22489

      oyabun 2 часа назад

      Очень красивый памятник и со смыслом. Всем кто собирал деньги огромное уважение и респект! Спасибо!

      3
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      Рейтинг: +806

      valkam72 3 часа назад

      Напомните-ка, а то я как то запамятовал, а кто у педикулезных был из великих в стране игроков??? Наверное халк. Ухахах.

      2
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      Рейтинг: -1010

      Бoрат > valkam72 2 часа назад

      ДЗЮБА - наше всё !!! Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +2017

      житель СПб > valkam72 2 часа назад

      Это то здесь при чем? Здесь - о Черенкове.

      6
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      Рейтинг: +806

      valkam72 > житель СПб 2 часа назад

      Вы самый адекватный здесь из зенитовских болельщиков. Моё Вам уважение!

      3
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      Рейтинг: +2017

      житель СПб > valkam72 2 часа назад

      Спасибо! Давайте вместе здесь стараться нормальное общение формировать между сторонниками разных клубов. Эта война - от лукавого! Именно олигархи и лукавая власть в ней и заинтересованы, многие века, настраивая простых людей друг против друга.

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      Рейтинг: +806

      valkam72 > житель СПб 2 часа назад

      Не получится. Из-за неадекватов я и сам таким стал.

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      Рейтинг: +806

      valkam72 > Бoрат 2 часа назад

      Да и то он тоже спартаковский воспитанник. Гыгыгы

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      Рейтинг: +20669

      пьяныйхоровод > valkam72 1 час назад

      Не гони .

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      Рейтинг: +806

      valkam72 > пьяныйхоровод 1 час назад

      Не гони, что спартаковский воспитанник?? Ну если ты современную историю своего клуба не знаешь, что говорить о временах СССР. Е.баный ты голубойхороводик в нос. Хахах.

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      Рейтинг: +20669

      пьяныйхоровод > valkam72 1 час назад

      До лбо *** ты конкретный , я( не гони) про то что ты здесь из-за кого то таким стал .

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      Рейтинг: +806

      valkam72 > пьяныйхоровод 1 час назад

      Хахах. Вот такого как ты, педика, и потроллить не грех. Ржу с тебя капец. и с крсс тоже.

      0
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      Рейтинг: +20669

      пьяныйхоровод > пьяныйхоровод 59 минут назад

      Зря я с "этим" спорить начал , только пост загадили .

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      Рейтинг: +2564

      АртурZaСМ > житель СПб 41 минуту назад

      Нормальное общение всегда придёт. Если вы будете высказывать свою точку зрения по поводу таких как Борат и Аларм, которых хлебом не корми дай только пёр.нуть изо рта...

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      Рейтинг: +2738

      knikos > valkam72 39 минут назад

      Аршавин . И в мире и в Европе он получил большее признание . А ты ещё и здесь свою гниль проявил. Речь о выдающемся футболисте , вошедшем в историю советского футбола , умершем уже , о его памяти , а ты свою "педикулёзную линию " , как всегда проводишь . Ну и как тебя после этого считать адекватным ? тьфу , мля ... Я хоть и болел тогда за Киевское Динамо , но Фёдора очень уважал , жаль , что Лобановский , проповедовавший тогда силовой стиль игры , не брал его в сборную . Но в сборной был Заваров на этом месте , и он больше подходил. А Фёдор был мозгом Спартака , технарь ещё тот , а его плассирующие передачи за спину защитникам , это было что-то !!! Я помню , как сам подсматривал , как Фёдор это делает и учился делать такие же . Вечная память и уважение ! Памятник хороший , в точку !

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      Рейтинг: +806

      valkam72 > knikos 26 минут назад

      Аршавин... Этот не тот ли, кто про ваши проблемы сказал??? Во-во, болел за Динамо К. А как пришел в синит гаСпром, так и переметнулся?? Ведь во времена СССР даже питерские не подозревали, что есть в городе такая команда-середнячок - синит. Вахаха.

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      Рейтинг: +806

      valkam72 > пьяныйхоровод 25 минут назад

      Хоть одна дельная мысль из твоего вонючего рОта. Геть с ветки.

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      Рейтинг: +2738

      knikos > valkam72 12 минут назад

      Он сказал это конкретному , пьяному чинуше . "Ваши проблемы " , это было сказано в лицо ! А не всем болелам. Просто этот "пуп земли" разнёс это дело , как будто это было сказано всем !!! Уже давным давно тема была закрыта . Сколько можно мусолить и высасывать ? А если в мире или Европе назвать две фамилии "Черенков " и "Аршавин" , как думаешь , кого узнают , а про кого скажут : "Кто это?" . Ну ? Блин , такая ветка , а ты бадягу разводишь. Насчёт. Динамо Киев. Ты дебил ? Я за Динамо болел в Советском Союзе , Союз распался , всё ! Пробовал следить , но как ? В конце 90-х часто ездил в командировки в Питер , полюбил и город и команду. Стал болеть за Зенит , а после уж Керж с Аршавиным добавили . И о каком "переметнулся" тут можно вести речь ? Это уже другая страна . Другая сборная . Ты адекватный чел ? Или просто молодой ?

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      Рейтинг: +806

      valkam72 > knikos 33 секунды назад

      И что, что союз развалился? Я при развале в другой стране оказался и почему то не перестал болеть за Спартак и сборную России. А дебил тут ты епта, я давно уже это сказал. Котакбас ***.

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