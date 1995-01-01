На Троекуровском кладбище установили памятник Черенкову. 9 миллионов рублей на него выделил Федун

Бывшему футболисту «Спартака» Федору Черенкову установили памятник на Троекуровском кладбище, что в Москве. Фото доступно ниже.

9 миллионов рублей на памятник выделил владелец «Спартака» Леонид Федун. Инициатором сбора средств было фанатское объединение москвичей «Фратрия».