На Троекуровском кладбище установили памятник Черенкову. 9 миллионов рублей на него выделил Федун

Это наше Общее.
Это то,чем можно гордиться,обесцветив гвоздики к постаменту.Но.
Пусть они будут красно-белые.
Пусть...
Бывшему футболисту «Спартака» Федору Черенкову установили памятник на Троекуровском кладбище, что в Москве. Фото доступно ниже.
9 миллионов рублей на памятник выделил владелец «Спартака» Леонид Федун. Инициатором сбора средств было фанатское объединение москвичей «Фратрия».
- Черенков умер в 2014 году.
- В составе «Спартака» он трижды брал чемпионат страны.
- Черенков сыграл за «Спартак» больше всех матчей (494).