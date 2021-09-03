«Спартак» поздравил Родионова с днем рождения нарезкой его голов

Бывшему игроку «Спартака» Сергею Родионову исполнилось 59 лет. Москвичи не забыли его поздравить.
«Трeхкратный чемпион СССР, второй бомбардир в истории «Спартака», рекордсмен по голам красно-белых в еврокубках.
Поздравляем Сергея Юрьевича с днeм рождения, желаем крепкого здоровья, благополучия и побед родного клуба!» – написал «Спартак».
- Сейчас Родионов возглавляет спартаковскую академию.
- С 2015 по 2018 год Родионов был генеральным директором «Спартака».
- С 2006 по 2011 год Родионов входил в тренерский штаб «Спартака».
Легендарному Сергею Родионову – 59!Трeхкратный чемпион СССР, второй бомбардир в истории «Спартака», рекордсмен по голам красно-белых в еврокубкахПоздравляем Сергея Юрьевича с днeм рождения, желаем крепкого здоровья, благополучия и побед родного клуба! pic.twitter.com/zOMKGO7kvg— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) September 3, 2021