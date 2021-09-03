«Спартак» поздравил Родионова с днем рождения нарезкой его голов

Бывшему игроку «Спартака» Сергею Родионову исполнилось 59 лет. Москвичи не забыли его поздравить.

«Трeхкратный чемпион СССР, второй бомбардир в истории «Спартака», рекордсмен по голам красно-белых в еврокубках.

Поздравляем Сергея Юрьевича с днeм рождения, желаем крепкого здоровья, благополучия и побед родного клуба!» – написал «Спартак».

Сейчас Родионов возглавляет спартаковскую академию.

С 2015 по 2018 год Родионов был генеральным директором «Спартака».

С 2006 по 2011 год Родионов входил в тренерский штаб «Спартака».