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    «Спартак» поздравил Родионова с днем рождения нарезкой его голов

    Бывшему игроку «Спартака» Сергею Родионову исполнилось 59 лет. Москвичи не забыли его поздравить.

    «Трeхкратный чемпион СССР, второй бомбардир в истории «Спартака», рекордсмен по голам красно-белых в еврокубках.

    Поздравляем Сергея Юрьевича с днeм рождения, желаем крепкого здоровья, благополучия и побед родного клуба!» – написал «Спартак».

    • Сейчас Родионов возглавляет спартаковскую академию.
    • С 2015 по 2018 год Родионов был генеральным директором «Спартака».
    • С 2006 по 2011 год Родионов входил в тренерский штаб «Спартака».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Спартака»

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