Родионов: «Учитывая нездоровый ажиотаж вокруг «Спартака», клуб постарается быть максимально открытым»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов информацию СМИ о возможных изменениях в составе команды в зимнее трансферное окно.

Сегодня «Спорт-Экспресс» сообщил, что красно-белых могут покинуть сразу несколько футболистов, включая нападающего Луиса Адриано и полузащитника Софьяна Ханни.

«Мы понимаем, что внимание к «Спартаку» особенно пристальное. Журналисты этим пользуются и чуть ли не ежедневно сообщают новости, не соответствующие действительности.

Я хочу напомнить, что новый тренерский штаб только знакомится с командой. При Олеге Георгиевиче Кононове «Спартак» не провел еще ни одного матча. И ни о каких кадровых решениях, в том числе о продаже игроков, речь сейчас не идет.

А наших болельщиков я призываю верить только официальным сообщениям на нашем сайте. Учитывая нездоровый ажиотаж вокруг «Спартака», мы постараемся быть максимально открытыми и опровергать недостоверную информацию», – сказал Родионов.