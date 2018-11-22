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    Родионов: «Учитывая нездоровый ажиотаж вокруг «Спартака», клуб постарается быть максимально открытым»

    Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов информацию СМИ о возможных изменениях в составе команды в зимнее трансферное окно.

    Сегодня «Спорт-Экспресс» сообщил, что красно-белых могут покинуть сразу несколько футболистов, включая нападающего Луиса Адриано и полузащитника Софьяна Ханни.

    «Мы понимаем, что внимание к «Спартаку» особенно пристальное. Журналисты этим пользуются и чуть ли не ежедневно сообщают новости, не соответствующие действительности.

    Я хочу напомнить, что новый тренерский штаб только знакомится с командой. При Олеге Георгиевиче Кононове «Спартак» не провел еще ни одного матча. И ни о каких кадровых решениях, в том числе о продаже игроков, речь сейчас не идет.

    А наших болельщиков я призываю верить только официальным сообщениям на нашем сайте. Учитывая нездоровый ажиотаж вокруг «Спартака», мы постараемся быть максимально открытыми и опровергать недостоверную информацию», – сказал Родионов.

    Источник: ФК «Спартак»

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    22.11.2018 15:45
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 22 ноября 2018, 21:11

      Быть максимально открытым, это значит подставлять журналюгам задницу под удар, а может и для чего более открытого и современного. Все переврут, сцуки!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +23534

      Мары 22 ноября 2018, 17:29

      Видимо здорово припёрло, раз великий молчун решил слово молвить, хотя между нами, начинать надо с тебя Серёжа.Ты как ни кто поучавствовал в дестабилизации в Спартаке на пару с Великим экологом.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 22 ноября 2018, 16:30

      Нездоровая канитель длится весь сезон

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 22 ноября 2018, 16:28

      В большей степени нездоровому ажиотажу вокруг команды менеджмент клуба и по способствовал...

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 22 ноября 2018, 16:07

      За нездоровый ажиотаж верхушка Спартака может благодарить исключительно себя )

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5691

      Eddyson 22 ноября 2018, 16:01

      А "философ"-то понемногу опять учится говорить.

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +6913

      батог 22 ноября 2018, 16:00

      Так вы же с 22 октября ни слова не произнесли! Да и сейчас похоже для отмазки!

      7
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