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    «Спорт-Экспресс»: Ханни, Адриано, Самедов и Глушаков могут покинуть «Спартак» зимой

    По информации «Спорт-Экспресс», «Спартак» может расстаться с несколькими игроками в зимнее трансферной окно.

    Московский клуб могут покинуть полузащитник Софьян Ханни и нападающий Луис Адриано. Причина – высокие зарплаты футболистов. Бразилец – самый высокооплачиваемый игрок команды с зарплатой около 4 миллионов евро в год, алжирец зарабатывает 2 миллиона евро плюс хорошие бонусы.

    Кроме того, под вопросом находится будущее хавбека Александра Самедова. «Спартак» пока не вступал в переговоры с футболистом о новом контракте, который истекает в конце этого сезона.

    Также зимой покинуть москвичей может полузащитник Денис Глушаков.

    В четвертом выпуске подкаста говорили про конфликт Глушакова со «Спартаком», влияние соцсетей на русский футбол и в целом на российское общество. А еще – про сериал «Американские боги», не удивляйтесь, это тоже связано с соцсетями!

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.11.2018 12:53
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +2104

      upiter622 23 ноября 2018, 08:42

      Даешь дорогу молодым!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +478

      DimonSPM 23 ноября 2018, 02:06

      А ещё скорей всего летом уйдёт Эвелин Попов.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +41

      thereddog 22 ноября 2018, 20:04

      хуже не будет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +222

      ajax707 22 ноября 2018, 17:58

      давно пора от дерьма очистится

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 22 ноября 2018, 16:39

      Покинуть - покинут, а кто останется. Ребята из спортшколы?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +75

      FCSM555 > 22 ноября 2018, 19:23

      хахахаха сам себя то не смеши с нашей академией пфл только светит. эксперты блин. в россии только у ЦСКА норм. академия!!! вам не угодиш фратрию и других псевдоболельщиков то одно не устраивает то другое. а то деньги они платят не платите и на матчи не ходите и уж поверь у спартака как было много болельщиков так и останется много. единственное с чем соглашаюсь читая последнее время новости о спартаке так это с тем что надо менять руководство.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 22 ноября 2018, 15:52

      Безусловно изменения в составе будут и они неизбежны, но какого порядка и кому укажут на выход покажет время. Будет определяться тренерский штаб и менеджмент клуба.

      2
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 22 ноября 2018, 15:42

      ханни бы оставил

      2
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      Рейтинг: +151

      Димон9 22 ноября 2018, 15:33

      Опять слухи слухи слухи
      Заткнуть бы ему ухи

      1
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      Рейтинг: +8590

      vashinin 22 ноября 2018, 14:48

      опять едимспорт в твиттере слухи распускает))

      1
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      Рейтинг: -15

      gnotovkolya 22 ноября 2018, 14:23

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог ---- http://tok.pw/blodka

      -4
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