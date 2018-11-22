«Спорт-Экспресс»: Ханни, Адриано, Самедов и Глушаков могут покинуть «Спартак» зимой

По информации «Спорт-Экспресс», «Спартак» может расстаться с несколькими игроками в зимнее трансферной окно.

Московский клуб могут покинуть полузащитник Софьян Ханни и нападающий Луис Адриано. Причина – высокие зарплаты футболистов. Бразилец – самый высокооплачиваемый игрок команды с зарплатой около 4 миллионов евро в год, алжирец зарабатывает 2 миллиона евро плюс хорошие бонусы.

Кроме того, под вопросом находится будущее хавбека Александра Самедова. «Спартак» пока не вступал в переговоры с футболистом о новом контракте, который истекает в конце этого сезона.

Также зимой покинуть москвичей может полузащитник Денис Глушаков.

В четвертом выпуске подкаста говорили про конфликт Глушакова со «Спартаком», влияние соцсетей на русский футбол и в целом на российское общество. А еще – про сериал «Американские боги», не удивляйтесь, это тоже связано с соцсетями!

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