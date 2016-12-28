Наиль Измайлов: «Усиление «Спартаку» действительно необходимо»

Вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов рассказал о том, кто в клубе отвечает за трансферную деятельность.

«За это направление отвечает генеральный директор клуба Сергей Родионов. Все понимают: усиление действительно необходимо, и на эти цели выделен определенный бюджет. Надеемся, что к концу сборов мы будем иметь полное представление по поводу состава команды.

При этом не стоит забывать, что зимнее трансферное окно всегда тяжелое. Громкие трансферы, как правило, происходят летом. Тем не менее наш селекционный департамент ведет постоянную работу по усилению нескольких позиций, учитывая в первую очередь мнение главного тренера Массимо Карреры», – сказал Измайлов.

После 17 туров «Спартак» лидирует в турнирной таблице российской Премьер-лиги с 40 очками. Идущий вторым «Зенит» отстает на пять очков.